15:19 20.10.2021 (обновлено: 18:49 20.10.2021)
На Украине предложили отказаться от названия "Великая Отечественная война"
СНБО Украины предложил переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую"
КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предлагает отказаться от термина Великая Отечественная война и называть ее "советско-немецкой войной" либо обобщенно Второй мировой войной, терминология предложена в словаре названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса".
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. Словарь был представлен на сайте СНБО в среду.
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Термин Великая Отечественная война упоминается в словаре в разделе "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти". Сам термин помещен в графе "Фейк/клише". Взамен предлагается использовать два варианта: "Вторая мировая война" и "советско-немецкая война".
Также в графу "Фейк/клише" отнесены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Вместо них рекомендуется писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина Новороссия использовать названия конкретных областей.
На Украине основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го - в День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
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