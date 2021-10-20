https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

На Украине предложили отказаться от названия "Великая Отечественная война"

На Украине предложили отказаться от названия "Великая Отечественная война" - РИА Новости, 20.10.2021

На Украине предложили отказаться от названия "Великая Отечественная война"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предлагает отказаться от термина Великая Отечественная война и называть ее "советско-немецкой войной"... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:19

2021-10-20T15:19

2021-10-20T18:49

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

великая отечественная война (1941-1945)

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КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предлагает отказаться от термина Великая Отечественная война и называть ее "советско-немецкой войной" либо обобщенно Второй мировой войной, терминология предложена в словаре названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса".Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. Словарь был представлен на сайте СНБО в среду.Термин Великая Отечественная война упоминается в словаре в разделе "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти". Сам термин помещен в графе "Фейк/клише". Взамен предлагается использовать два варианта: "Вторая мировая война" и "советско-немецкая война".Также в графу "Фейк/клише" отнесены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Вместо них рекомендуется писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина Новороссия использовать названия конкретных областей.На Украине основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го - в День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

https://ria.ru/20211007/lvov-1753504156.html

https://ria.ru/20210929/istoriki-1752244038.html

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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, великая отечественная война (1941-1945)