В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев
Сенатор Цеков назвал разработанный СНБО "словарь по Крыму и Донбассу" унижением украинцев
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал унижением граждан Украины разработанный киевскими властями словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса".
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. В частности, среди прочего предлагается вместо словосочетаний "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" использовать формулировки "временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова)", "российское вторжение в Крым", "захват Россией Крыма".
"Это унижение, прежде всего, граждан Украины, которых их власти как детей учат, как говорить правильно. Видимо не все нормально в украинском королевстве во главе с Зеленским (президент Украины - ред.). Если выпускаются подобные словари, значит, украинское общество неоднозначно воспринимает политические процессы, в том числе связанные с Крымом и Донбассом. Вот киевские власти и решили заняться раздачей указаний, что думать и что говорить своим гражданам", - сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, подобное новшество киевской власти показывает отсутствия свободы слова на Украине.
"На Украине, несмотря на все старания украинской власти загнать свой народ в нужные им рамки, многие говорят, что Крым воссоединился с Россией, возвратился в Россию. Этими словарями они никак не изменят ситуацию ни внутри Украины, ни за ее пределами", - сказал Цеков.