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В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев
В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев - РИА Новости, 20.10.2021
В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал унижением граждан Украины разработанный киевскими властями словарь... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:57
2021-10-20T17:57
в мире
украина
совет федерации рф
сергей цеков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал унижением граждан Украины разработанный киевскими властями словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса".Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. В частности, среди прочего предлагается вместо словосочетаний "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" использовать формулировки "временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова)", "российское вторжение в Крым", "захват Россией Крыма"."Это унижение, прежде всего, граждан Украины, которых их власти как детей учат, как говорить правильно. Видимо не все нормально в украинском королевстве во главе с Зеленским (президент Украины - ред.). Если выпускаются подобные словари, значит, украинское общество неоднозначно воспринимает политические процессы, в том числе связанные с Крымом и Донбассом. Вот киевские власти и решили заняться раздачей указаний, что думать и что говорить своим гражданам", - сказал РИА Новости Цеков.По его мнению, подобное новшество киевской власти показывает отсутствия свободы слова на Украине."На Украине, несмотря на все старания украинской власти загнать свой народ в нужные им рамки, многие говорят, что Крым воссоединился с Россией, возвратился в Россию. Этими словарями они никак не изменят ситуацию ни внутри Украины, ни за ее пределами", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
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в мире, украина, совет федерации рф, сергей цеков, россия
17:57 20.10.2021
 
В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев

Сенатор Цеков назвал разработанный СНБО "словарь по Крыму и Донбассу" унижением украинцев

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал унижением граждан Украины разработанный киевскими властями словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса".
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. В частности, среди прочего предлагается вместо словосочетаний "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" использовать формулировки "временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова)", "российское вторжение в Крым", "захват Россией Крыма".
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"Это унижение, прежде всего, граждан Украины, которых их власти как детей учат, как говорить правильно. Видимо не все нормально в украинском королевстве во главе с Зеленским (президент Украины - ред.). Если выпускаются подобные словари, значит, украинское общество неоднозначно воспринимает политические процессы, в том числе связанные с Крымом и Донбассом. Вот киевские власти и решили заняться раздачей указаний, что думать и что говорить своим гражданам", - сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, подобное новшество киевской власти показывает отсутствия свободы слова на Украине.
"На Украине, несмотря на все старания украинской власти загнать свой народ в нужные им рамки, многие говорят, что Крым воссоединился с Россией, возвратился в Россию. Этими словарями они никак не изменят ситуацию ни внутри Украины, ни за ее пределами", - сказал Цеков.
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