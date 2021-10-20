https://ria.ru/20211020/slovar-1755455222.html

В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев

В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев - РИА Новости, 20.10.2021

В Совфеде назвали новый словарь по Крыму унижением украинцев

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал унижением граждан Украины разработанный киевскими властями словарь... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:57

2021-10-20T17:57

2021-10-20T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал унижением граждан Украины разработанный киевскими властями словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса".Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. В частности, среди прочего предлагается вместо словосочетаний "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" использовать формулировки "временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова)", "российское вторжение в Крым", "захват Россией Крыма"."Это унижение, прежде всего, граждан Украины, которых их власти как детей учат, как говорить правильно. Видимо не все нормально в украинском королевстве во главе с Зеленским (президент Украины - ред.). Если выпускаются подобные словари, значит, украинское общество неоднозначно воспринимает политические процессы, в том числе связанные с Крымом и Донбассом. Вот киевские власти и решили заняться раздачей указаний, что думать и что говорить своим гражданам", - сказал РИА Новости Цеков.По его мнению, подобное новшество киевской власти показывает отсутствия свободы слова на Украине."На Украине, несмотря на все старания украинской власти загнать свой народ в нужные им рамки, многие говорят, что Крым воссоединился с Россией, возвратился в Россию. Этими словарями они никак не изменят ситуацию ни внутри Украины, ни за ее пределами", - сказал Цеков.

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

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в мире, украина, совет федерации рф, сергей цеков, россия