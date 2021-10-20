https://ria.ru/20211020/otdykh-1755357517.html

Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре

Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре - РИА Новости, 20.10.2021

Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре

Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города для путешествий вдвоем на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:24

2021-10-20T19:24

2021-10-20T19:24

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

ярославль

кисловодск

ростов-на-дону

владивосток

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города для путешествий вдвоем на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru.Рейтинг возглавили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Владивосток, Ярославль.По статистике сервиса, в ноябре пары планируют отдых на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66 процентов, на втором месте – квартиры, на них приходится 31 процент заказов.

https://ria.ru/20211014/rostovskayaoblast-1754387662.html

казань

калининград

санкт-петербург

ярославль

кисловодск

ростов-на-дону

владивосток

сочи

москва

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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