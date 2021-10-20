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Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре
Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре - РИА Новости, 20.10.2021
Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре
Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города для путешествий вдвоем на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:24
2021-10-20T19:24
2021-10-20T19:24
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
ярославль
кисловодск
ростов-на-дону
владивосток
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города для путешествий вдвоем на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru.Рейтинг возглавили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Владивосток, Ярославль.По статистике сервиса, в ноябре пары планируют отдых на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66 процентов, на втором месте – квартиры, на них приходится 31 процент заказов.
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Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре
Ялта и Сочи возглавили рейтинг популярных городов России, куда едут влюбленные