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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211020/otdykh-1755357517.html
Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре
Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре - РИА Новости, 20.10.2021
Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре
Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города для путешествий вдвоем на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:24
2021-10-20T19:24
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
ярославль
кисловодск
ростов-на-дону
владивосток
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города для путешествий вдвоем на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru.Рейтинг возглавили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Владивосток, Ярославль.По статистике сервиса, в ноябре пары планируют отдых на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66 процентов, на втором месте – квартиры, на них приходится 31 процент заказов.
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казань
калининград
санкт-петербург
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казань, калининград, санкт-петербург, ярославль, кисловодск, ростов-на-дону, владивосток, сочи, москва, ялта, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
19:24 20.10.2021
 
Названы самые популярные города России для романтичного отдыха в ноябре

Ялта и Сочи возглавили рейтинг популярных городов России, куда едут влюбленные

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМолодые люди на пляже в Сочи
Молодые люди на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил самые популярные города для путешествий вдвоем на ноябрьские праздники, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг возглавили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Владивосток, Ярославль.
По статистике сервиса, в ноябре пары планируют отдых на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66 процентов, на втором месте – квартиры, на них приходится 31 процент заказов.
Пристать в Казачьей пристани - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00Туризм
Отдых на Вольном Дону: что смотреть, есть и пить в Ростовской области
 
ТуризмКазаньКалининградСанкт-ПетербургЯрославльКисловодскРостов-на-ДонуВладивостокСочиМоскваЯлтаНовости - ТуризмТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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