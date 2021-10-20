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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755366932.html
Россияне поддерживают идею нерабочих дней в ноябре, показал опрос
Россияне поддерживают идею нерабочих дней в ноябре, показал опрос - РИА Новости, 20.10.2021
Россияне поддерживают идею нерабочих дней в ноябре, показал опрос
Более половины россиян поддерживает введение нерабочих дней в начале ноября в связи с распространением коронавируса в стране, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:17
2021-10-20T12:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более половины россиян поддерживает введение нерабочих дней в начале ноября в связи с распространением коронавируса в стране, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19. В свою очередь для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября."Большинство россиян (56%) - за объявление с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы. ... Среди населения городов-миллионников идею объявления нерабочих оплачиваемых дней больше поддерживают в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%)", - говорится в исследовании.Менее всего данную инициативу поддерживают в Екатеринбурге (44%), Уфе и Челябинске (по 43%). В целом по России 30% россиян не поддержали введение длинных ноябрьских выходных, 14% затруднились с ответом.При этом женщины больше поддерживают введение нерабочих дней с сохранением зарплаты, чем мужчины (60% и 51% соответственно). Россияне до 34 лет выступают за подобную меру чаще тех, кто старше 45 лет (66% и 52%).Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 389 населенных пунктов из всех федеральных округов страны. Выборка по регионам: по 1 000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.
https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html
https://ria.ru/20211019/golikova-1755203687.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:17 20.10.2021
 
Россияне поддерживают идею нерабочих дней в ноябре, показал опрос

SuperJob: более половины россиян поддерживают введение нерабочих дней в ноябре

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более половины россиян поддерживает введение нерабочих дней в начале ноября в связи с распространением коронавируса в стране, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19. В свою очередь для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября.
Врачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 08:00Наука
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"Большинство россиян (56%) - за объявление с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы. ... Среди населения городов-миллионников идею объявления нерабочих оплачиваемых дней больше поддерживают в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%)", - говорится в исследовании.
Менее всего данную инициативу поддерживают в Екатеринбурге (44%), Уфе и Челябинске (по 43%). В целом по России 30% россиян не поддержали введение длинных ноябрьских выходных, 14% затруднились с ответом.
При этом женщины больше поддерживают введение нерабочих дней с сохранением зарплаты, чем мужчины (60% и 51% соответственно). Россияне до 34 лет выступают за подобную меру чаще тех, кто старше 45 лет (66% и 52%).
Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 389 населенных пунктов из всех федеральных округов страны. Выборка по регионам: по 1 000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:10Распространение коронавируса
Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни с 23 октября
 
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