Россияне поддерживают идею нерабочих дней в ноябре, показал опрос
SuperJob: более половины россиян поддерживают введение нерабочих дней в ноябре
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более половины россиян поддерживает введение нерабочих дней в начале ноября в связи с распространением коронавируса в стране, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19. В свою очередь для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября.
"Большинство россиян (56%) - за объявление с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы. ... Среди населения городов-миллионников идею объявления нерабочих оплачиваемых дней больше поддерживают в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%)", - говорится в исследовании.
Менее всего данную инициативу поддерживают в Екатеринбурге (44%), Уфе и Челябинске (по 43%). В целом по России 30% россиян не поддержали введение длинных ноябрьских выходных, 14% затруднились с ответом.
При этом женщины больше поддерживают введение нерабочих дней с сохранением зарплаты, чем мужчины (60% и 51% соответственно). Россияне до 34 лет выступают за подобную меру чаще тех, кто старше 45 лет (66% и 52%).
Исследование основывается на данных опроса, который проводился 19-20 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 389 населенных пунктов из всех федеральных округов страны. Выборка по регионам: по 1 000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.