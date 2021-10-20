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"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей - РИА Новости, 20.10.2021
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
Министр обороны США Ллойд Остин побывал на линии фронта, проведя смотр передовых отрядов. Речь идет о его визите в три страны Черноморского бассейна — Грузию,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:00
2021-10-20T07:58
авторы
украина
грузия
джо байден
михаил саакашвили
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
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Министр обороны США Ллойд Остин побывал на линии фронта, проведя смотр передовых отрядов. Речь идет о его визите в три страны Черноморского бассейна — Грузию, Украину и Румынию. "Какой фронт проходит по Румынии?" — спросите вы. Так ведь передовая линия борьбы против России.Это не шутка или утрирование, именно так и обозначена цель вояжа главы Пентагона на его официальном ресурсе: "Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на линиях фронта против российской агрессии". Представьте такую формулировку по поводу визита российского министра обороны, скажем, на Кубу или в Венесуэлу: мол, "укрепляем передовую линию обороны против американского империализма". Ох, сколько же мы услышали бы обвинений в возрождении риторики холодной войны. Но американцы и в целом натовцы, давно вернувшие в обиход логику и методы прошлого века, уже даже и не замечают, что в своих антироссийских эскападах заходят слишком далеко, создавая между нашими странами виртуальные линии фронта и информационные окопы.Визит Остина обрадовал не только политиков указанных трех стран — для тех-то любой приезд заокеанского высокопоставленного деятеля дает основания для восторженных криков в стиле: "Хозяин нас не бросил!" В значительной степени возбудились и многочисленные западные аналитики, промышляющие запугиванием "российской угрозой". Так, оборонные эксперты американского аналитического центра Heritage Foundation накануне выпустили специальный доклад о целях и задачах миссии Остина, которую они назвали "чрезвычайно своевременной". Главный вывод аналитиков заключается в том, что США должны нарастить свое военное присутствие в Черноморском бассейне, дабы противостоять России, а также принять в конечном итоге Украину и Грузию в НАТО.Особенно забавно наблюдать за тем, как все эти западные эксперты комментируют визит главы Пентагона в Тбилиси, пытаясь обойти внутригрузинские политические хитросплетения. Уж слишком сложно объяснять своему обывателю, почему одни союзники США сажают там в тюрьму некогда главного союзника Соединенных Штатов Михаила Саакашвили и кого же в этом конфликте следует поддерживать.Не секрет, что бывший президент Грузии (он же бывший губернатор Одесской области) был абсолютно уверен в том, что толпы фанатов внесут его на трон, а Запад в едином порыве поддержит вечного авантюриста. Однако и с фанатами что-то пошло не так, и западная пресса крайне осторожно комментирует события. Так, газета Financial Times, ранее посвящавшая "великому грузинскому реформатору" целые полосы, сейчас старается преподнести его арест как некое недоразумение, с досадой указывая на то, что от этой ситуации "выиграет Москва".Вот и авторы доклада от Heritage Foundation посоветовали Остину полавировать между различными полюсами грузинской внутриполитической жизни. "Он поступил бы мудро, если бы осторожно и аккуратно проследовал бы по политическому ландшафту Грузии. Ему следует встретиться не только с правительственными чиновниками, но также с представителями активного гражданского общества и лидерами оппозиционных партий Грузии", — значится в рекомендациях экспертов.Судя же по графику встреч Остина, шеф Пентагона полностью проигнорировал данные советы. Он радостно встречался с чиновниками, представляющими исключительно правящую партию "Грузинская мечта", то есть с теми самыми политиками, которых Саакашвили называет "агентами Путина", выполняющими прямые указания Кремля. Исходя из этой логики, Вашингтон договаривается с "российскими марионетками" о создании единого фронта против России.Кстати, те же аналитики, обсуждая цели и задачи Остина на Украине, почему-то не предложили шефу Пентагона встретиться с представителями тамошних оппозиционных партий по аналогии с их "грузинскими" рекомендациями. А ведь американский министр мог бы с интересом обсудить с лидером основной оппозиционной силы в Верховной раде Виктором Медведчуком недавнюю идею президента Украины Владимира Зеленского обменять того на кого-нибудь в России — эдакое украинское ноу-хау во взаимоотношениях между властью и ее политическими оппонентами. Думается, Джо Байдену было бы любопытно услышать из уст своего подчиненного о том, как можно поступать с представителями Республиканской партии США.Официально озвучиваемые итоги вояжа Остина вполне предсказуемы и понятны: он вновь заверил Грузию и Украину в том, что "двери НАТО для них открыты" (американцам, конечно, плевать на то, что думают по этому поводу другие члены альянса), и подписал новые соглашения о поставках американских вооружений для "прифронтовых" стран. Специально под приезд высокого гостя на Украину срочно поставили очередную порцию оружия и боеприпасов из США.На самом деле подобные рассуждения зачастую заводят нас в логическую ловушку. Мы же все прекрасно понимаем, что никакой "российской агрессии" нет. И соответственно, это оружие предназначено не для сдерживания отсутствующей угрозы, а для убийства мирных жителей при очередной провокации где-нибудь в Южной Осетии или Донбассе. И чем больше этих "ржавых "Джавелинов" окажется в руках авантюристов вроде Саакашвили или Порошенко, тем больше людей может погибнуть.К примеру, на Украине практически любой визит западных высоких гостей сопровождается налетом на объекты Донбасса. Не стал исключением и нынешний вояж. За сутки до приезда Остина вооруженные формирования Украины практически разрушили Донецкий механический завод — наблюдатели зафиксировали там 12 разрывов мин. Эдакая демонстрация возможностей перед зарубежным командованием, а заодно и очередной запрос на новые поставки боеприпасов. Соответственно, когда кто-то в России будет обсуждать, насколько бессмысленны устаревшие американские вооружения, поставляемые Киеву, пусть посмотрит на кадры разрушенных в Донецке или Луганске домов, чтобы понять, против кого все это будет направлено.А ведь Америка, являясь основным поставщиком летального оружия в зону конфликта в Донбассе, не одинока в этом. За несколько дней до приезда Остина посол Украины в Британии Вадим Пристайко радостно сообщил о том, что Киев и Лондон находятся на финальной стадии соглашения о покупке Украиной двух военных кораблей и ракетного оружия, а также о том, что британцы построят в Черном и Азовском морях две военно-морские базы. Учитывая правовой статус Азовского моря, являющегося внутренним для России и Украины, последний факт — это вопиющее посягательство на систему нашей национальной обороны и безопасности. Именно для этого, согласно тому же послу, Зеленский намерен уже в конце октября снова посетить Британию.Наши эксперты порой так же снисходительно говорят о перспективах вступления Украины в НАТО, которые в очередной раз обрисовал в Киеве Остин. Да, американцы и их западные партнеры не собираются воевать за Украину собственными руками, для чего и пытаются сколотить различные военные блоки против России. Но вспомним, как Владимир Путин в июне призвал не относиться к этой перспективе как к "болтовне", а реально осознать такую угрозу, оценив подлетное время ракеты от Харькова до Москвы. Вот и сейчас пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не случайно вспомнил о том, что сценарий вступления Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и вынудит нас "принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".Над этим сценарием на Западе ведется очень активная работа. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уже предлагал идею принять ту в НАТО, не применяя пятую статью устава, которая обязывала бы защищать Украину. Примерно такую же идею (правда, с изменением шестой статьи) собираются сейчас обсудить в Брюсселе и на встрече министров обороны стран альянса, на которую Остин едет после вояжа по трем странам Черноморского бассейна. Если данное предложение реализуют, это будет означать, что НАТО откажется воевать за Украину или Грузию, но получит территории, вдающиеся в подбрюшье России, для своих военных баз. Так что воспринимать с ухмылкой такие перспективы, конечно же, не стоит.На днях украинский телеканал "1+1" продемонстрировал сюжет о турецких беспилотниках "Байрактар", уже использующихся на линии фронта в Донбассе (в данном случае настоящей линии фронта, а не виртуальной). Киевский военкор восхищенно сообщил зрителям, что каждый снаряд этого дрона по цене равен квартире в Киеве. Стоимость человеческих жизней, которые могут быть утеряны в случае боевого применения этих снарядов, украинских журналистов давно не волнует.Как не волнует это и заокеанских спонсоров Украины, подбрасывающих для бойни новые летальные вооружения и с интересом наблюдающих за очередными разрушениями в Донецке. Судя по комментариям министра обороны США, военный смотр его вполне удовлетворил: Украина уверенно превращается в боевой полигон, украинские граждане — в пушечное мясо. А ничего другого Пентагону на "российско-американском фронте" и не нужно.
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авторы, украина, грузия, джо байден, михаил саакашвили, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, министерство обороны сша, россия
08:00 20.10.2021
 

"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей

© REUTERS / Gleb GaranichМинистр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Министр обороны США Ллойд Остин побывал на линии фронта, проведя смотр передовых отрядов. Речь идет о его визите в три страны Черноморского бассейна — Грузию, Украину и Румынию. "Какой фронт проходит по Румынии?" — спросите вы. Так ведь передовая линия борьбы против России.
Это не шутка или утрирование, именно так и обозначена цель вояжа главы Пентагона на его официальном ресурсе: "Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на линиях фронта против российской агрессии". Представьте такую формулировку по поводу визита российского министра обороны, скажем, на Кубу или в Венесуэлу: мол, "укрепляем передовую линию обороны против американского империализма". Ох, сколько же мы услышали бы обвинений в возрождении риторики холодной войны. Но американцы и в целом натовцы, давно вернувшие в обиход логику и методы прошлого века, уже даже и не замечают, что в своих антироссийских эскападах заходят слишком далеко, создавая между нашими странами виртуальные линии фронта и информационные окопы.
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:43Сказано в эфире
Политолог: в США вновь активно берут на вооружение тему Украины
Визит Остина обрадовал не только политиков указанных трех стран — для тех-то любой приезд заокеанского высокопоставленного деятеля дает основания для восторженных криков в стиле: "Хозяин нас не бросил!" В значительной степени возбудились и многочисленные западные аналитики, промышляющие запугиванием "российской угрозой". Так, оборонные эксперты американского аналитического центра Heritage Foundation накануне выпустили специальный доклад о целях и задачах миссии Остина, которую они назвали "чрезвычайно своевременной". Главный вывод аналитиков заключается в том, что США должны нарастить свое военное присутствие в Черноморском бассейне, дабы противостоять России, а также принять в конечном итоге Украину и Грузию в НАТО.
Особенно забавно наблюдать за тем, как все эти западные эксперты комментируют визит главы Пентагона в Тбилиси, пытаясь обойти внутригрузинские политические хитросплетения. Уж слишком сложно объяснять своему обывателю, почему одни союзники США сажают там в тюрьму некогда главного союзника Соединенных Штатов Михаила Саакашвили и кого же в этом конфликте следует поддерживать.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 09:47
В США испугались новой войны после приостановки Россией миссии при НАТО
Не секрет, что бывший президент Грузии (он же бывший губернатор Одесской области) был абсолютно уверен в том, что толпы фанатов внесут его на трон, а Запад в едином порыве поддержит вечного авантюриста. Однако и с фанатами что-то пошло не так, и западная пресса крайне осторожно комментирует события. Так, газета Financial Times, ранее посвящавшая "великому грузинскому реформатору" целые полосы, сейчас старается преподнести его арест как некое недоразумение, с досадой указывая на то, что от этой ситуации "выиграет Москва".
Вот и авторы доклада от Heritage Foundation посоветовали Остину полавировать между различными полюсами грузинской внутриполитической жизни. "Он поступил бы мудро, если бы осторожно и аккуратно проследовал бы по политическому ландшафту Грузии. Ему следует встретиться не только с правительственными чиновниками, но также с представителями активного гражданского общества и лидерами оппозиционных партий Грузии", — значится в рекомендациях экспертов.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:14
Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе
Судя же по графику встреч Остина, шеф Пентагона полностью проигнорировал данные советы. Он радостно встречался с чиновниками, представляющими исключительно правящую партию "Грузинская мечта", то есть с теми самыми политиками, которых Саакашвили называет "агентами Путина", выполняющими прямые указания Кремля. Исходя из этой логики, Вашингтон договаривается с "российскими марионетками" о создании единого фронта против России.

Остин в ходе поездки по Грузии ни разу не вспомнил (во всяком случае, публично) томящегося в застенках Саакашвили, а вместо этого от всей души благодарил своего грузинского коллегу Джуаншера Бурчуладзе — министра, которого несколько недель назад Саакашвили обвинял в "целенаправленном разрушении Вооруженных сил Грузии". Да, как-то неудобно получилось с позицией Америки относительно требований грузинских "демократов" и советов от экспертов Heritage Foundation.

Кстати, те же аналитики, обсуждая цели и задачи Остина на Украине, почему-то не предложили шефу Пентагона встретиться с представителями тамошних оппозиционных партий по аналогии с их "грузинскими" рекомендациями. А ведь американский министр мог бы с интересом обсудить с лидером основной оппозиционной силы в Верховной раде Виктором Медведчуком недавнюю идею президента Украины Владимира Зеленского обменять того на кого-нибудь в России — эдакое украинское ноу-хау во взаимоотношениях между властью и ее политическими оппонентами. Думается, Джо Байдену было бы любопытно услышать из уст своего подчиненного о том, как можно поступать с представителями Республиканской партии США.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 11:59
"Оппозиционная платформа" назвала слова Зеленского о Медведчуке провокацией
Официально озвучиваемые итоги вояжа Остина вполне предсказуемы и понятны: он вновь заверил Грузию и Украину в том, что "двери НАТО для них открыты" (американцам, конечно, плевать на то, что думают по этому поводу другие члены альянса), и подписал новые соглашения о поставках американских вооружений для "прифронтовых" стран. Специально под приезд высокого гостя на Украину срочно поставили очередную порцию оружия и боеприпасов из США.

Учитывая антироссийский характер заявлений шефа Пентагона, можно сделать вывод, что это оружие должно быть использовано против России в грядущей большой войне — ведь он сам говорит, что все это делается "для сдерживания российской агрессии". Многие наши отечественные военные эксперты часто посмеиваются над такими поставками: дескать, что такое для российской армии эти "ржавые "Джавелины" или "списанные резиновые лодки", оказавшиеся ненужными американцам!

На самом деле подобные рассуждения зачастую заводят нас в логическую ловушку. Мы же все прекрасно понимаем, что никакой "российской агрессии" нет. И соответственно, это оружие предназначено не для сдерживания отсутствующей угрозы, а для убийства мирных жителей при очередной провокации где-нибудь в Южной Осетии или Донбассе. И чем больше этих "ржавых "Джавелинов" окажется в руках авантюристов вроде Саакашвили или Порошенко, тем больше людей может погибнуть.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 13:23Авторы
Запад нам поможет (или нет). На Украине считают деньги и шансы на войну
К примеру, на Украине практически любой визит западных высоких гостей сопровождается налетом на объекты Донбасса. Не стал исключением и нынешний вояж. За сутки до приезда Остина вооруженные формирования Украины практически разрушили Донецкий механический завод — наблюдатели зафиксировали там 12 разрывов мин. Эдакая демонстрация возможностей перед зарубежным командованием, а заодно и очередной запрос на новые поставки боеприпасов. Соответственно, когда кто-то в России будет обсуждать, насколько бессмысленны устаревшие американские вооружения, поставляемые Киеву, пусть посмотрит на кадры разрушенных в Донецке или Луганске домов, чтобы понять, против кого все это будет направлено.
А ведь Америка, являясь основным поставщиком летального оружия в зону конфликта в Донбассе, не одинока в этом. За несколько дней до приезда Остина посол Украины в Британии Вадим Пристайко радостно сообщил о том, что Киев и Лондон находятся на финальной стадии соглашения о покупке Украиной двух военных кораблей и ракетного оружия, а также о том, что британцы построят в Черном и Азовском морях две военно-морские базы. Учитывая правовой статус Азовского моря, являющегося внутренним для России и Украины, последний факт — это вопиющее посягательство на систему нашей национальной обороны и безопасности. Именно для этого, согласно тому же послу, Зеленский намерен уже в конце октября снова посетить Британию.
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:00
"Для Украины это станет приговором": что обсуждают Киев и Вашингтон
Наши эксперты порой так же снисходительно говорят о перспективах вступления Украины в НАТО, которые в очередной раз обрисовал в Киеве Остин. Да, американцы и их западные партнеры не собираются воевать за Украину собственными руками, для чего и пытаются сколотить различные военные блоки против России. Но вспомним, как Владимир Путин в июне призвал не относиться к этой перспективе как к "болтовне", а реально осознать такую угрозу, оценив подлетное время ракеты от Харькова до Москвы. Вот и сейчас пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не случайно вспомнил о том, что сценарий вступления Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и вынудит нас "принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".
Над этим сценарием на Западе ведется очень активная работа. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уже предлагал идею принять ту в НАТО, не применяя пятую статью устава, которая обязывала бы защищать Украину. Примерно такую же идею (правда, с изменением шестой статьи) собираются сейчас обсудить в Брюсселе и на встрече министров обороны стран альянса, на которую Остин едет после вояжа по трем странам Черноморского бассейна. Если данное предложение реализуют, это будет означать, что НАТО откажется воевать за Украину или Грузию, но получит территории, вдающиеся в подбрюшье России, для своих военных баз. Так что воспринимать с ухмылкой такие перспективы, конечно же, не стоит.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:18Сказано в эфире
Будут провокации в Керченском проливе? США пообещали поддержку Украине
На днях украинский телеканал "1+1" продемонстрировал сюжет о турецких беспилотниках "Байрактар", уже использующихся на линии фронта в Донбассе (в данном случае настоящей линии фронта, а не виртуальной). Киевский военкор восхищенно сообщил зрителям, что каждый снаряд этого дрона по цене равен квартире в Киеве. Стоимость человеческих жизней, которые могут быть утеряны в случае боевого применения этих снарядов, украинских журналистов давно не волнует.
Как не волнует это и заокеанских спонсоров Украины, подбрасывающих для бойни новые летальные вооружения и с интересом наблюдающих за очередными разрушениями в Донецке. Судя по комментариям министра обороны США, военный смотр его вполне удовлетворил: Украина уверенно превращается в боевой полигон, украинские граждане — в пушечное мясо. А ничего другого Пентагону на "российско-американском фронте" и не нужно.
Трап с причала Одессы на эсминец ВМС США Росс, участвующий в первом этапе морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:21
Киев рассказал о перспективах оборонного сотрудничества с США
 
АвторыУкраинаГрузияДжо БайденМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
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