https://ria.ru/20211004/gruziya-1752879987.html

"Агенты Путина" опять победили в Грузии

В Грузии "агенты Путина" опять победили - РИА Новости, 04.10.2021

"Агенты Путина" опять победили в Грузии

Для многих возвращение Михаила Саакашвили в Грузию стало неожиданностью. Сам-то бывший президент этой страны не раз заявлял о своих намерениях въехать в Тбилиси РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:00

2021-10-04T08:00

2021-10-04T08:02

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Для многих возвращение Михаила Саакашвили в Грузию стало неожиданностью. Сам-то бывший президент этой страны не раз заявлял о своих намерениях въехать в Тбилиси на белом коне. Но делал он это настолько часто, что в конечном итоге превратился в басенный персонаж — в мальчика, который все время кричал "Волки!", после чего на его крики перестали обращать внимание.Однако нет никаких сомнений в том, что "прорыв границы" авантюристом готовился заранее и согласовывался с его западными кураторами. Саакашвили действовал по тому же сценарию, который он реализовал в сентябре 2017 года, когда продирался на Украину через Польшу. Тогда он тоже публично демонстрировал билеты, которыми в итоге не воспользовался, садился в поезд, на котором никуда не поехал, то есть постоянно вбрасывал фейки, отвлекая внимание от реального сценария. Вот и сейчас экс-президент показал свой билет в Грузию, заявляя, что намерен прилететь в Тбилиси вечером 2 октября, то есть к завершению там местных выборов. Но уже утром 1 октября демонстрировал свое видео из Батуми, куда он, по всей видимости, пробрался по морю.Стоит напомнить, что четыре года назад, накануне прорыва украинского кордона, Саакашвили рассказывал, что заручился поддержкой высокопоставленных западных деятелей. А на самой границе его сопровождали депутаты Европарламента, так или иначе связанные со структурами Джорджа Сороса, и целый ряд украинских "грантоедов", которые никогда шага не делают без указания от покровителей.Не приходится сомневаться, что и сейчас хронический нарушитель границ не мог действовать столь авантюрно без одобрения тех структур, которые поддерживают его с момента начала "революции роз" 2003 года. Цель очевидна: спровоцировать очередной виток внутригрузинского конфликта, новый парламентский кризис и еще одну "цветную революцию". Саакашвили вновь используется в качестве тарана. Авторы же сценария находятся за пределами Грузии и на сей раз не скрывают своей вовлеченности в события. Можно смело утверждать, что нынешний конфликт прямо спровоцирован действиями Евросоюза и США.На первый взгляд, состоявшиеся 2 октября выборы не являлись знаковой и значимой частью общеполитической повестки дня Грузии — в отличие от прошлогодних парламентских (когда Саакашвили тоже обещал вернуться). На этот раз избирались всего лишь мэры и региональные органы власти. Но именно Евросоюз превратил их де-факто в референдум по вотуму доверия власти, чем только подбросил дров в вечно тлеющий там конфликт.Учитывая факт, что после формирования парламента в Грузии начался очередной кризис (оппозиционные партии заблокировали его работу, отказываясь приходить на заседания), в спор вмешался лично глава Европейского совета Шарль Мишель. После длительных переговоров с грузинскими политиками в апреле сего года было подписано соглашение, которое так все и называют поныне: "Договор Мишеля".Суть документа заключается в обязательствах провести новые реформы избирательного законодательства (все уже как-то забыли, что и предыдущая "реформа" спускалась грузинам с Запада), в который раз амнистировать оппозиционеров, участвовавших в уличных беспорядках (за одного из них Евросоюз даже внес залог), и гарантировать прочие стандартные для Грузии компромиссы. Но главный пункт соглашения в том, что в стране должны пройти досрочные парламентские выборы, если на нынешних муниципальных правящая партия "Грузинская мечта" наберет по партийным спискам менее 43% голосов избирателей. Да-да, не 50%, не 40%, а именно 43% — даже у грузинских политиков это вызвало недоумение. Тот же Саакашвили задавал вопрос: "Мы что, на рынке торгуем, покупаем два килограмма сыра?"Собственно, сам этот подход обрекал Грузию на запрограммированный виток кризиса по итогам выборов 2 октября. Считать проценты общенациональных партий на малозначимых местных выборах, в ходе которых проходили разрозненные локальные кампании, — дело неблагодарное и субъективное. Муниципальные органы в Грузии (сакребуло) являются всего лишь совещательными. Куда более жесткая борьба развернулась за выборы мэров крупных городов, в первую очередь столицы. Но Евросоюз это явно не интересовало. Задача заключалась не в том, чтобы добиться необходимого электорального результата, а именно в том, чтобы поднять градус противостояния в обществе. Для этого в последний момент перед выборами и был запущен очередной проект "Саакашвили — нарушитель границы".Надо заметить, что поначалу "Договор Мишеля" отказалась подписывать как раз главная оппозиционная партия, ведомая грузинскими "соросятами" во главе с самим Саакашвили, — "Единое национальное движение". И это не служило поводом для каких-то санкций против нее или отзыва западной поддержки. А вот когда правящая "Грузинская мечта" в августе заявила, что отзывает подпись под соглашением (на том основании, что главная сила оппозиции не участвует в нем), начались гневные окрики с Запада и требования наказать официальный Тбилиси. И это все — несмотря на страстное желание властей Грузии угодить Америке и Европе.По мнению ряда западных аналитиков, с уходом Саакашвили Грузия проводит недостаточно русофобский курс. Как та ни доказывала свою приверженность Западу, любимчиком у различных госдеповских и соросовских структур всегда оставались сторонники нынешнего гражданина Украины. Поэтому давно уже звучат призывы наказать прозападное правительство Грузии санкциями.А когда "Грузинская мечта" объявила о выходе из "Договора Мишеля", она вообще была обвинена в том, что "повернулась спиной к Западу" и "затягивает Тбилиси в московскую орбиту". Что характерно, пока партия Саакашвили отказывалась подписать данное соглашение, никто не обвинял ее в "пророссийскости" и не требовал наказать за это.Следует обратить особое внимание на то, что за личности неприкрыто выступают на стороне грузинской оппозиции, обвиняя официальный Тбилиси в "пророссийскости". Первую скрипку здесь играют бывший посол США в Грузии Ян Келли и бывший помощник госсекретаря Дэвид Крамер. Оба сейчас читают лекции в американских вузах, напрямую связанных с различными соросовскими фондами, а Крамер выступает инициатором различных воззваний в поддержку Джорджа Сороса. Сейчас он не сходит с экранов грузинских оппозиционных каналов, пофамильно перечисляя лидеров "Грузинской мечты", которые должны быть подвергнуты западным санкциям.Самым забавным в грузинской политике является то, что там (как и на Украине) каждая политическая сила обвиняет своих оппонентов в "работе на Кремль". Так, Саакашвили в своем "письме на волю" обвинил грузинские власти в том, что те действуют по указаниям российской власти: "Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина".А вот что говорит председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе: "Саакашвили в течение девяти лет действовал в интересах России, когда был у власти. <…> Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело".Как видим, в Грузии ничего не меняется: "агенты Путина" в грузинской власти активно борются с "агентом Путина" Саакашвили. И обе стороны клянутся в верноподданнической любви к Западу. Иначе ведь могут лишить довольствия.Нет ничего удивительного в том, что в субботу, сразу после закрытия избирательных участков, в Грузии развернулась привычная для нее война экзит-поллов. Основной целью обоих лагерей являлся тот самый барьер, установленный Мишелем, — 43%. Провластный телеканал "Имеди", конечно же, сообщил о том, что "Грузинская мечта" преодолела искомую отметку, получив 47,6%. А оппозиционная телекомпания "Мтавари Архи" прогнозируемо заявила о том, что власть недотянула до заветного рубежа, достигнув лишь 38,6%.Мало кто изначально сомневался и в том, что официальные итоги выборов, которые подведет Центризбирком, покажут необходимый результат "Грузинской мечты". Как и в том, что оппозиционные политсилы объявят этот результат сфальсифицированным — абсолютно по сценарию прошлогодних парламентских выборов. Можно подумать, глава Евросовета наивно предполагал иной исход, вынуждая грузинские партии подписывать свое соглашение.В этом и была задумка западных деятелей, навязавших данный сценарий. Видя, что протесты на улицах стихли, был придуман вариант, который мог бы взорвать ситуацию в стране, — резкая поляризация общества во время не особо значимых выборов. А понимая, что лучшим раздражителем для грузин является фигура Саакашвили, он был послан туда в самый подходящий момент. Правда, высадки в бухте Жуан, с которой Наполеон начал свой поход на Париж в 1815 году, у грузинского авантюриста явно не получилось. Ликующие фанаты Саакашвили не понесли его на плечах до президентского дворца в Тбилиси. Даже аналога его встречи на украинской границе четырехлетней давности не удалось повторить.Но беглый экс-президент Грузии может быть уверен: Запад будет жестко требовать его освобождения. Собственно, подобные заявления уже прозвучали. И здесь грузинской власти предстоит серьезный тест. Если поддадутся нажиму извне и выпустят уже приговоренного Саакашвили, это станет не просто свидетельством зависимости Грузии от внешних игроков, это будет непоправимым ударом по "Грузинской мечте" в глазах ее избирателей, жаждущих, чтобы преступник ответил по заслугам. Если же проявят твердость, сохраняя его в тюрьме, столкнутся с таким давлением, которого страна давно не испытывала.В нынешних грузинских событиях Запад в который раз показывает, что он способен делать не только с противниками, но и с верными вассалами, впавшими в немилость.

https://ria.ru/20211002/vybory-1752826884.html

https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752850218.html

https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

https://ria.ru/20211002/protesty-1752831370.html

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авторы, в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, европейский совет, единое национальное движение, шарль мишель, россия, ираклий кобахидзе