23:55 27.09.2021 (обновлено: 00:41 28.09.2021)
Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси
Саакашвили купил билет в Тбилиси на 2 октября, день выборов в местные органы власти
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Киев в Тбилиси на 2 октября — день выборов в местные органы власти в Грузии.
Саакашвили ранее обещал вернуться на родину к октябрьским выборам. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти республики неоднократно обещали задержать экс-президента сразу после того, как он пересечет границу.
"Решается судьба Грузии, решается вопрос выживания, и как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее", - сказал Саакашвили в видеообращении в Facebook.
Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Из него следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.
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