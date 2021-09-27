Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/saakashvili-1752090745.html
Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси
Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси - РИА Новости, 28.09.2021
Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси
Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Киев в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-27T23:55
2021-09-28T00:41
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570526650_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_ee649ad828d6e8de4a11767f46a3c478.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Киев в Тбилиси на 2 октября — день выборов в местные органы власти в Грузии.Саакашвили ранее обещал вернуться на родину к октябрьским выборам. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти республики неоднократно обещали задержать экс-президента сразу после того, как он пересечет границу.Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Из него следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20210923/saakashvili-1751471770.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570526650_0:0:1315:986_1920x0_80_0_0_45cc7f271066b7264318b0422883f704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили
23:55 27.09.2021 (обновлено: 00:41 28.09.2021)
 
Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси

Саакашвили купил билет в Тбилиси на 2 октября, день выборов в местные органы власти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Киев в Тбилиси на 2 октября — день выборов в местные органы власти в Грузии.
Саакашвили ранее обещал вернуться на родину к октябрьским выборам. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти республики неоднократно обещали задержать экс-президента сразу после того, как он пересечет границу.
"Решается судьба Грузии, решается вопрос выживания, и как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее", - сказал Саакашвили в видеообращении в Facebook.
Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Из него следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 15:24
Грузинский эксперт исключил возвращение Саакашвили на родину
 
В миреГрузияТбилисиМихаил Саакашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Лента новостейМолния