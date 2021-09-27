https://ria.ru/20210927/saakashvili-1752090745.html

Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси

Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси - РИА Новости, 28.09.2021

Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Киев в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T23:55

2021-09-27T23:55

2021-09-28T00:41

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что купил билет на самолет из Киев в Тбилиси на 2 октября — день выборов в местные органы власти в Грузии.Саакашвили ранее обещал вернуться на родину к октябрьским выборам. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти республики неоднократно обещали задержать экс-президента сразу после того, как он пересечет границу.Он также опубликовал то, что назвал скриншотом билета. Из него следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) полетят из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20210923/saakashvili-1751471770.html

грузия

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили