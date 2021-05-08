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Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Ники Мелии
Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Ники Мелии
Евросоюз заплатил залог за освобождение председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, сообщает представительство ЕС в Грузии. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:32
2021-05-08T17:52
единое национальное движение
общество
ника мелия
евросоюз
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Евросоюз заплатил залог за освобождение председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, сообщает представительство ЕС в Грузии.Сумма залога составила 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов).В представительстве ЕС отметили, что внесение залога последовало за соглашением, которое политические партии при посредничестве Евросоюза достигли 19 апреля."Мы хотели бы поблагодарить две независимые организации, которые согласились оказать поддержку в этом процессе: Европейский фонд за демократию, предоставивший средства, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая перечислила эти средства властям", — говорится в заявлении.Представительство отмечает, что это решение направлено на прекращение политического кризиса в Грузии."Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений между ЕС и Грузией и евроатлантического будущего Грузии", — говорится в заявлении.В 2019 году Ники Мелию обвиняли в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций, которые начались в Тбилиси из-за визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил Мелию под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял. Тогда ему назначили новый залог, но он отказался его выплачивать. В феврале этого года парламент лишил оппозиционера депутатской неприкосновенности, а суд постановил арестовать его. Тогда Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут своего лидера полиции. В результате спецназ задержал Мелию, применив перцовый газ. Это задержание спровоцировало политический кризис в Грузии.
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единое национальное движение, общество, ника мелия, евросоюз, грузия, в мире

Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Ники Мелии

14:32 08.05.2021 (обновлено: 17:52 08.05.2021)
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкНика Мелия
Ника Мелия - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Евросоюз заплатил залог за освобождение председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, сообщает представительство ЕС в Грузии.
Сумма залога составила 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов).
В представительстве ЕС отметили, что внесение залога последовало за соглашением, которое политические партии при посредничестве Евросоюза достигли 19 апреля.
"Мы хотели бы поблагодарить две независимые организации, которые согласились оказать поддержку в этом процессе: Европейский фонд за демократию, предоставивший средства, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая перечислила эти средства властям", — говорится в заявлении.
Представительство отмечает, что это решение направлено на прекращение политического кризиса в Грузии.
"Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений между ЕС и Грузией и евроатлантического будущего Грузии", — говорится в заявлении.
В 2019 году Ники Мелию обвиняли в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций, которые начались в Тбилиси из-за визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил Мелию под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял. Тогда ему назначили новый залог, но он отказался его выплачивать.
В феврале этого года парламент лишил оппозиционера депутатской неприкосновенности, а суд постановил арестовать его. Тогда Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут своего лидера полиции. В результате спецназ задержал Мелию, применив перцовый газ. Это задержание спровоцировало политический кризис в Грузии.
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