Эксперт назвал слова Зеленского об обмене Медведчука провокацией
Аналитик Безпалько назвал слова Зеленского об обмене Медведчука в Россию провокацией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под следствием главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ является провокацией, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ. Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что Зеленский, рассуждая об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина". Кроме того, он отметил, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского.
"Это (идея о возможности обмена Медведчука) является манипуляцией и провокацией, потому что здесь речь идет о том, чтобы публично признать наличие российского гражданства у Медведчука", - сказал эксперт РИА Новости.
"Напомню, что на Украине двойное гражданство запрещено законом", - подчеркнул он. При этом, по словам политолога, безусловно, действие этого закона не распространяется на ряд людей, самым ярким примером является украинский олигарх Игорь Коломойский, у которого не два гражданства, а три.
"Медведчук попал под удар как один из нелояльных Зеленскому политиков, которого пытаются полностью вывести с политической арены, нивелировать любое его влияние", - указал аналитик.
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Он также отметил, что "если уж Зеленский так жаждет обмена пленных, то пусть он вначале без всяких условий наблюдателя Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, который был захвачен совершенно незаконно в нарушение всех имеющихся международных договоренностей". "Он сейчас подвергается пыткам и унижениям. Если Зеленский действительно хочет кого-то обменять или освободить в качестве жеста доброй воли, то пусть тогда он освободит незаконно захваченного Андрея Косяка", - заключил эксперт.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.