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https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1754993255.html
Эксперт назвал слова Зеленского об обмене Медведчука провокацией
Эксперт назвал слова Зеленского об обмене Медведчука провокацией - РИА Новости, 18.10.2021
Эксперт назвал слова Зеленского об обмене Медведчука провокацией
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под следствием главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:15
2021-10-18T11:15
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
виктор медведчук
богдан безпалько
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под следствием главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ является провокацией, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ. Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что Зеленский, рассуждая об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина". Кроме того, он отметил, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского."Это (идея о возможности обмена Медведчука) является манипуляцией и провокацией, потому что здесь речь идет о том, чтобы публично признать наличие российского гражданства у Медведчука", - сказал эксперт РИА Новости."Напомню, что на Украине двойное гражданство запрещено законом", - подчеркнул он. При этом, по словам политолога, безусловно, действие этого закона не распространяется на ряд людей, самым ярким примером является украинский олигарх Игорь Коломойский, у которого не два гражданства, а три."Медведчук попал под удар как один из нелояльных Зеленскому политиков, которого пытаются полностью вывести с политической арены, нивелировать любое его влияние", - указал аналитик.Он также отметил, что "если уж Зеленский так жаждет обмена пленных, то пусть он вначале без всяких условий наблюдателя Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, который был захвачен совершенно незаконно в нарушение всех имеющихся международных договоренностей". "Он сейчас подвергается пыткам и унижениям. Если Зеленский действительно хочет кого-то обменять или освободить в качестве жеста доброй воли, то пусть тогда он освободит незаконно захваченного Андрея Косяка", - заключил эксперт.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1754970131.html
https://ria.ru/20211013/medvedchuk-1754347223.html
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, виктор медведчук, богдан безпалько
11:15 18.10.2021
 
Эксперт назвал слова Зеленского об обмене Медведчука провокацией

Аналитик Безпалько назвал слова Зеленского об обмене Медведчука в Россию провокацией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под следствием главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ является провокацией, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ. Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что Зеленский, рассуждая об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина". Кроме того, он отметил, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 08:43
Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует
"Это (идея о возможности обмена Медведчука) является манипуляцией и провокацией, потому что здесь речь идет о том, чтобы публично признать наличие российского гражданства у Медведчука", - сказал эксперт РИА Новости.
"Напомню, что на Украине двойное гражданство запрещено законом", - подчеркнул он. При этом, по словам политолога, безусловно, действие этого закона не распространяется на ряд людей, самым ярким примером является украинский олигарх Игорь Коломойский, у которого не два гражданства, а три.
"Медведчук попал под удар как один из нелояльных Зеленскому политиков, которого пытаются полностью вывести с политической арены, нивелировать любое его влияние", - указал аналитик.
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 12:08
В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку
Он также отметил, что "если уж Зеленский так жаждет обмена пленных, то пусть он вначале без всяких условий наблюдателя Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, который был захвачен совершенно незаконно в нарушение всех имеющихся международных договоренностей". "Он сейчас подвергается пыткам и унижениям. Если Зеленский действительно хочет кого-то обменять или освободить в качестве жеста доброй воли, то пусть тогда он освободит незаконно захваченного Андрея Косяка", - заключил эксперт.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Вагоны с углем в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 18:05
На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассВиктор МедведчукБогдан Безпалько
 
 
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