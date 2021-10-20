Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html
"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей
"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей - РИА Новости, 20.10.2021
"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди детей и подростков резко выросло число зараженных коронавирусом. В некоторых регионах школы уходят на... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:00
2021-10-20T10:14
наука
здоровье
биология
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
пцр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199079_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_5b58b99634deec44c89ba7d24a795b4b.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина, Владислав Стрекопытов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди детей и подростков резко выросло число зараженных коронавирусом. В некоторых регионах школы уходят на каникулы, чтобы ограничить распространение инфекции, госпитализаций все больше, и реанимации в детских отделениях заполнены. Корреспонденты РИА Новости выяснили у экспертов, насколько серьезна ситуация и какие меры следует принять.Чаще ли дети болеют COVID-19 Каждый день в России — новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Всплеск связывают с комплексом причин: сезоном простудных инфекций, началом учебного года, недостаточной долей вакцинированного населения, а также более широким масштабом тестирования.Обязательную диагностику на COVID-19 раз в две недели ввели в столичных школах. В Москве развернули десятки пунктов бесплатного экспресс-тестирования: результат — через несколько минут. В основе не ПЦР-анализ, а химическая реакция на присутствие белка-шипа коронавируса. В терминологии биологов — это антиген, отсюда и название этого типа тестов — антигенные."Стали проверять всех. Естественно, выявляемость резко выросла. Ведь часто у детей при ковиде нет других симптомов, кроме насморка или температуры", — говорит Ирина Захарова, главный педиатр ЦФО России, заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО).Она приводит статистику: в Москве на сегодня из 6308 госпитализированных пациентов примерно десять процентов — дети, из них 45 процентов — от семи до четырнадцати лет, 19 — от 15 до 17, остальные — дошкольного возраста.По словам эксперта, нет подтвержденных сведений о том, что дети сейчас болеют тяжелее или чаще попадают в реанимацию."Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой, как и Морозовская, лечит коронавирус с самого начала. Реанимации там практически всегда заполнены. В основном тяжело болеют дети весом 120-150 килограммов, с сахарным диабетом, у которых иммунодефицитные состояния, например, после трансплантации", — отмечает Захарова.Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН приводит такие данные: в течение прошлого года и девяти месяцев этого доля детей с коронавирусной инфекцией держится на уровне десяти-одиннадцати процентов всех заболевших. Показатель колеблется в зависимости от сезона."Осенью, когда формируются новые детские коллективы, количество случаев ковида, в том числе тяжелых, неизбежно растет", — уточняет эпидемиолог.По мнению Антона Равдина, врача-педиатра клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя", ключевую роль сыграл дельта-штамм, который пришел в предыдущую волну и теперь доминирует."Тогда стало больше пневмоний. До того детей редко направляли в стационар. Дело и в самом вирусе — он мутировал, стал агрессивнее. Чтобы заразиться, нужна меньшая доза, а если ребенок получает чуть больше, болезнь протекает тяжелее. У взрослых такая же картина", — поясняет врач.По его словам, четвертая волна пока ничем, кроме стремительности, не отличается от третьей. Штамм тот же самый. Прирост заражений интенсивнее, потому что люди устали от ограничений."На фоне рекордной заболеваемости — рекордное количество пациентов в стационаре. Наш госпиталь и раньше заполнялся, но не так быстро", — уточняет Равдин.Госпиталь Лапино рассчитан на восемьдесят коек, занято — сто. Люди лежат в процедурных кабинетах. По словам врача, в детском отделении — семь человек. В реанимации детей нет уже давно.Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, обращает внимание на социальные факторы."Дело не в особенностях строения новых штаммов, превращающих их в "охотников за младенцами", а в логичных социальных причинах. Если всем классом или группой кататься по ковру в игровой, то маски, конечно же, снимут: они ведь мешают и натирают лицо. У детей более интенсивный обмен микрофлорой и стертая симптоматика на начальных стадиях, они активны и подвижны, даже когда температурят. Так проще подхватить инфекцию, и вирусная нагрузка существеннее, отсюда — более тяжелое течение. Иммунитет у детей вообще слабее. Помню, в школе каждый год по нескольку раз болел ОРВИ с высокой температурой, а когда стал взрослым, она редко поднималась выше 37", — рассказывает Отставнов.Чем отличается детский ковидВ предыдущую волну многие отмечали, что дельта-штамм изменил картину болезни у детей — например, участились желудочно-кишечные расстройства. Однако эксперты утверждают: диагностировать ковид только по этим признакам довольно сложно."С дельта-штаммом у шести-десяти процентов детей и тридцати процентов взрослых возникают кишечные симптомы. Но диарея часто развивалась и в первую волну, ведь поражение при ковиде многогранно, — объясняет Ирина Захарова. — Некоторым детям назначают антибиотики, отчего, конечно, страдает пищеварительная система. Но и сам коронавирус имеет тропность (привязанность к определенным тканям и клеткам — Прим. ред.) к рецепторам желудочно-кишечного тракта".Раньше типичными симптомами считали температуру, кашель, иногда рвоту, диарею, насморк. Теперь добавились покраснение горла и влажный кашель. Ковид часто маскируется под ОРВИ, отмечает Антон Равдин. По его мнению, участковые терапевты и педиатры при любой сезонной простуде должны отправлять пациента на скрининг."Нет симптомов, которые однозначно указывают на коронавирус, — ни у детей, ни у взрослых. Каждый раз нужно проводить дифференциальную диагностику с широким спектром респираторных инфекций и делать ПЦР-анализ", — подчеркивает Александр Горелов.Антон Равдин поддерживает обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах: "Антигенные тесты очень хорошо себя зарекомендовали. Лучше лишний раз сделать анализ, чем пропустить десяток зараженных"."Экспресс-тестирование помогает раньше выявить и вовремя изолировать инфицированных, — поясняет Александр Горелов. — Это дает возможность разорвать эпидемическую цепочку, а значит, уменьшить риск распространения коронавируса". Он обращает внимание на то, что в основном дети заражаются от родителей: еще и поэтому необходима вакцинация взрослых.Ирина Захарова полагает, что постепенно нужно начинать прививочную кампанию и среди детей — после необходимых исследований.За вакцинацию выступает и Антон Равдин. "Подростки не очень ответственно относятся к маскам, — отмечает он. — И хотя болеют легче, заражают не хуже взрослых. До двух-трех недель могут ходить с положительным ПЦР-тестом".В Минздрав уже поступили документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от Центра имени Гамалеи. Препарат рассчитан на детей от 12 до 17 лет. Состав тот же, но уменьшены дозы обоих компонентов. Рабочее название — "Спутник-М".
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199079_211:38:2891:2048_1920x0_80_0_0_7199c5f2d203b7bae6a2c197fbec35da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, биология, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр
08:00 20.10.2021 (обновлено: 10:14 20.10.2021)
 

"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей

© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина, Владислав Стрекопытов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди детей и подростков резко выросло число зараженных коронавирусом. В некоторых регионах школы уходят на каникулы, чтобы ограничить распространение инфекции, госпитализаций все больше, и реанимации в детских отделениях заполнены. Корреспонденты РИА Новости выяснили у экспертов, насколько серьезна ситуация и какие меры следует принять.

Чаще ли дети болеют COVID-19

Каждый день в России — новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Всплеск связывают с комплексом причин: сезоном простудных инфекций, началом учебного года, недостаточной долей вакцинированного населения, а также более широким масштабом тестирования.
Обязательную диагностику на COVID-19 раз в две недели ввели в столичных школах. В Москве развернули десятки пунктов бесплатного экспресс-тестирования: результат — через несколько минут. В основе не ПЦР-анализ, а химическая реакция на присутствие белка-шипа коронавируса. В терминологии биологов — это антиген, отсюда и название этого типа тестов — антигенные.
"Стали проверять всех. Естественно, выявляемость резко выросла. Ведь часто у детей при ковиде нет других симптомов, кроме насморка или температуры", — говорит Ирина Захарова, главный педиатр ЦФО России, заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО).
Она приводит статистику: в Москве на сегодня из 6308 госпитализированных пациентов примерно десять процентов — дети, из них 45 процентов — от семи до четырнадцати лет, 19 — от 15 до 17, остальные — дошкольного возраста.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:07Распространение коронавируса
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
По словам эксперта, нет подтвержденных сведений о том, что дети сейчас болеют тяжелее или чаще попадают в реанимацию.
"Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой, как и Морозовская, лечит коронавирус с самого начала. Реанимации там практически всегда заполнены. В основном тяжело болеют дети весом 120-150 килограммов, с сахарным диабетом, у которых иммунодефицитные состояния, например, после трансплантации", — отмечает Захарова.
Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН приводит такие данные: в течение прошлого года и девяти месяцев этого доля детей с коронавирусной инфекцией держится на уровне десяти-одиннадцати процентов всех заболевших. Показатель колеблется в зависимости от сезона.
"Осенью, когда формируются новые детские коллективы, количество случаев ковида, в том числе тяжелых, неизбежно растет", — уточняет эпидемиолог.
По мнению Антона Равдина, врача-педиатра клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя", ключевую роль сыграл дельта-штамм, который пришел в предыдущую волну и теперь доминирует.
"Тогда стало больше пневмоний. До того детей редко направляли в стационар. Дело и в самом вирусе — он мутировал, стал агрессивнее. Чтобы заразиться, нужна меньшая доза, а если ребенок получает чуть больше, болезнь протекает тяжелее. У взрослых такая же картина", — поясняет врач.
Равдин Антон Александрович, врач-педиатр из клинического госпиталя Лапино Мать и дитя - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 08:00Наука
"Самому маленькому — пять дней". Врач — об опасности COVID-19 у детей
По его словам, четвертая волна пока ничем, кроме стремительности, не отличается от третьей. Штамм тот же самый. Прирост заражений интенсивнее, потому что люди устали от ограничений.
"На фоне рекордной заболеваемости — рекордное количество пациентов в стационаре. Наш госпиталь и раньше заполнялся, но не так быстро", — уточняет Равдин.
Госпиталь Лапино рассчитан на восемьдесят коек, занято — сто. Люди лежат в процедурных кабинетах. По словам врача, в детском отделении — семь человек. В реанимации детей нет уже давно.
Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, обращает внимание на социальные факторы.
"Дело не в особенностях строения новых штаммов, превращающих их в "охотников за младенцами", а в логичных социальных причинах. Если всем классом или группой кататься по ковру в игровой, то маски, конечно же, снимут: они ведь мешают и натирают лицо. У детей более интенсивный обмен микрофлорой и стертая симптоматика на начальных стадиях, они активны и подвижны, даже когда температурят. Так проще подхватить инфекцию, и вирусная нагрузка существеннее, отсюда — более тяжелое течение. Иммунитет у детей вообще слабее. Помню, в школе каждый год по нескольку раз болел ОРВИ с высокой температурой, а когда стал взрослым, она редко поднималась выше 37", — рассказывает Отставнов.
© Департамент статистики правительства ВеликобританииРост случаев и госпитализаций с COVID-19 среди детей отмечают во многих странах. Для примера — графики из Великобритании. Здесь рост числа случаев среди детей самый высокий. Однако доля тяжелых случаев и смертей низкая
Прирост госпитализаций с COVID-19 в Великобритании среди детей (в % к пику в январе 2021)
© Департамент статистики правительства Великобритании
Рост случаев и госпитализаций с COVID-19 среди детей отмечают во многих странах. Для примера — графики из Великобритании. Здесь рост числа случаев среди детей самый высокий. Однако доля тяжелых случаев и смертей низкая

Чем отличается детский ковид

В предыдущую волну многие отмечали, что дельта-штамм изменил картину болезни у детей — например, участились желудочно-кишечные расстройства. Однако эксперты утверждают: диагностировать ковид только по этим признакам довольно сложно.
"С дельта-штаммом у шести-десяти процентов детей и тридцати процентов взрослых возникают кишечные симптомы. Но диарея часто развивалась и в первую волну, ведь поражение при ковиде многогранно, — объясняет Ирина Захарова. — Некоторым детям назначают антибиотики, отчего, конечно, страдает пищеварительная система. Но и сам коронавирус имеет тропность (привязанность к определенным тканям и клеткам — Прим. ред.) к рецепторам желудочно-кишечного тракта".
Раньше типичными симптомами считали температуру, кашель, иногда рвоту, диарею, насморк. Теперь добавились покраснение горла и влажный кашель. Ковид часто маскируется под ОРВИ, отмечает Антон Равдин. По его мнению, участковые терапевты и педиатры при любой сезонной простуде должны отправлять пациента на скрининг.
"Нет симптомов, которые однозначно указывают на коронавирус, — ни у детей, ни у взрослых. Каждый раз нужно проводить дифференциальную диагностику с широким спектром респираторных инфекций и делать ПЦР-анализ", — подчеркивает Александр Горелов.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Медик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ имени З. А. Башляевой", где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией COVID-19

Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
1 из 4

Медик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ имени З. А. Башляевой", где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В ГБУЗ "ДГКБ имени З. А. Башляевой"

Медики и маленькие пациенты ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
2 из 4

В ГБУЗ "ДГКБ имени З. А. Башляевой"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией

Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
3 из 4

Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе, где лечат пациентов с COVID-19, Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе

Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
4 из 4

Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе, где лечат пациентов с COVID-19, Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 4

Медик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ имени З. А. Башляевой", где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 4

В ГБУЗ "ДГКБ имени З. А. Башляевой"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 4

Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе, где лечат пациентов с COVID-19, Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Антон Равдин поддерживает обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах: "Антигенные тесты очень хорошо себя зарекомендовали. Лучше лишний раз сделать анализ, чем пропустить десяток зараженных".
"Экспресс-тестирование помогает раньше выявить и вовремя изолировать инфицированных, — поясняет Александр Горелов. — Это дает возможность разорвать эпидемическую цепочку, а значит, уменьшить риск распространения коронавируса". Он обращает внимание на то, что в основном дети заражаются от родителей: еще и поэтому необходима вакцинация взрослых.
Ирина Захарова полагает, что постепенно нужно начинать прививочную кампанию и среди детей — после необходимых исследований.
За вакцинацию выступает и Антон Равдин. "Подростки не очень ответственно относятся к маскам, — отмечает он. — И хотя болеют легче, заражают не хуже взрослых. До двух-трех недель могут ходить с положительным ПЦР-тестом".
В Минздрав уже поступили документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от Центра имени Гамалеи. Препарат рассчитан на детей от 12 до 17 лет. Состав тот же, но уменьшены дозы обоих компонентов. Рабочее название — "Спутник-М".
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:07Распространение коронавируса
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
 
НаукаЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПЦР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок