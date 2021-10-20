https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html

"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей

"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей - РИА Новости, 20.10.2021

"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди детей и подростков резко выросло число зараженных коронавирусом. В некоторых регионах школы уходят на... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:00

2021-10-20T08:00

2021-10-20T10:14

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина, Владислав Стрекопытов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди детей и подростков резко выросло число зараженных коронавирусом. В некоторых регионах школы уходят на каникулы, чтобы ограничить распространение инфекции, госпитализаций все больше, и реанимации в детских отделениях заполнены. Корреспонденты РИА Новости выяснили у экспертов, насколько серьезна ситуация и какие меры следует принять.Чаще ли дети болеют COVID-19 Каждый день в России — новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Всплеск связывают с комплексом причин: сезоном простудных инфекций, началом учебного года, недостаточной долей вакцинированного населения, а также более широким масштабом тестирования.Обязательную диагностику на COVID-19 раз в две недели ввели в столичных школах. В Москве развернули десятки пунктов бесплатного экспресс-тестирования: результат — через несколько минут. В основе не ПЦР-анализ, а химическая реакция на присутствие белка-шипа коронавируса. В терминологии биологов — это антиген, отсюда и название этого типа тестов — антигенные."Стали проверять всех. Естественно, выявляемость резко выросла. Ведь часто у детей при ковиде нет других симптомов, кроме насморка или температуры", — говорит Ирина Захарова, главный педиатр ЦФО России, заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО).Она приводит статистику: в Москве на сегодня из 6308 госпитализированных пациентов примерно десять процентов — дети, из них 45 процентов — от семи до четырнадцати лет, 19 — от 15 до 17, остальные — дошкольного возраста.По словам эксперта, нет подтвержденных сведений о том, что дети сейчас болеют тяжелее или чаще попадают в реанимацию."Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой, как и Морозовская, лечит коронавирус с самого начала. Реанимации там практически всегда заполнены. В основном тяжело болеют дети весом 120-150 килограммов, с сахарным диабетом, у которых иммунодефицитные состояния, например, после трансплантации", — отмечает Захарова.Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН приводит такие данные: в течение прошлого года и девяти месяцев этого доля детей с коронавирусной инфекцией держится на уровне десяти-одиннадцати процентов всех заболевших. Показатель колеблется в зависимости от сезона."Осенью, когда формируются новые детские коллективы, количество случаев ковида, в том числе тяжелых, неизбежно растет", — уточняет эпидемиолог.По мнению Антона Равдина, врача-педиатра клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя", ключевую роль сыграл дельта-штамм, который пришел в предыдущую волну и теперь доминирует."Тогда стало больше пневмоний. До того детей редко направляли в стационар. Дело и в самом вирусе — он мутировал, стал агрессивнее. Чтобы заразиться, нужна меньшая доза, а если ребенок получает чуть больше, болезнь протекает тяжелее. У взрослых такая же картина", — поясняет врач.По его словам, четвертая волна пока ничем, кроме стремительности, не отличается от третьей. Штамм тот же самый. Прирост заражений интенсивнее, потому что люди устали от ограничений."На фоне рекордной заболеваемости — рекордное количество пациентов в стационаре. Наш госпиталь и раньше заполнялся, но не так быстро", — уточняет Равдин.Госпиталь Лапино рассчитан на восемьдесят коек, занято — сто. Люди лежат в процедурных кабинетах. По словам врача, в детском отделении — семь человек. В реанимации детей нет уже давно.Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, обращает внимание на социальные факторы."Дело не в особенностях строения новых штаммов, превращающих их в "охотников за младенцами", а в логичных социальных причинах. Если всем классом или группой кататься по ковру в игровой, то маски, конечно же, снимут: они ведь мешают и натирают лицо. У детей более интенсивный обмен микрофлорой и стертая симптоматика на начальных стадиях, они активны и подвижны, даже когда температурят. Так проще подхватить инфекцию, и вирусная нагрузка существеннее, отсюда — более тяжелое течение. Иммунитет у детей вообще слабее. Помню, в школе каждый год по нескольку раз болел ОРВИ с высокой температурой, а когда стал взрослым, она редко поднималась выше 37", — рассказывает Отставнов.Чем отличается детский ковидВ предыдущую волну многие отмечали, что дельта-штамм изменил картину болезни у детей — например, участились желудочно-кишечные расстройства. Однако эксперты утверждают: диагностировать ковид только по этим признакам довольно сложно."С дельта-штаммом у шести-десяти процентов детей и тридцати процентов взрослых возникают кишечные симптомы. Но диарея часто развивалась и в первую волну, ведь поражение при ковиде многогранно, — объясняет Ирина Захарова. — Некоторым детям назначают антибиотики, отчего, конечно, страдает пищеварительная система. Но и сам коронавирус имеет тропность (привязанность к определенным тканям и клеткам — Прим. ред.) к рецепторам желудочно-кишечного тракта".Раньше типичными симптомами считали температуру, кашель, иногда рвоту, диарею, насморк. Теперь добавились покраснение горла и влажный кашель. Ковид часто маскируется под ОРВИ, отмечает Антон Равдин. По его мнению, участковые терапевты и педиатры при любой сезонной простуде должны отправлять пациента на скрининг."Нет симптомов, которые однозначно указывают на коронавирус, — ни у детей, ни у взрослых. Каждый раз нужно проводить дифференциальную диагностику с широким спектром респираторных инфекций и делать ПЦР-анализ", — подчеркивает Александр Горелов.Антон Равдин поддерживает обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах: "Антигенные тесты очень хорошо себя зарекомендовали. Лучше лишний раз сделать анализ, чем пропустить десяток зараженных"."Экспресс-тестирование помогает раньше выявить и вовремя изолировать инфицированных, — поясняет Александр Горелов. — Это дает возможность разорвать эпидемическую цепочку, а значит, уменьшить риск распространения коронавируса". Он обращает внимание на то, что в основном дети заражаются от родителей: еще и поэтому необходима вакцинация взрослых.Ирина Захарова полагает, что постепенно нужно начинать прививочную кампанию и среди детей — после необходимых исследований.За вакцинацию выступает и Антон Равдин. "Подростки не очень ответственно относятся к маскам, — отмечает он. — И хотя болеют легче, заражают не хуже взрослых. До двух-трех недель могут ходить с положительным ПЦР-тестом".В Минздрав уже поступили документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от Центра имени Гамалеи. Препарат рассчитан на детей от 12 до 17 лет. Состав тот же, но уменьшены дозы обоих компонентов. Рабочее название — "Спутник-М".

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, биология, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр