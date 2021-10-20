Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211020/evrei-1755466527.html
Российских евреев призвали указывать национальность во время переписи
Российских евреев призвали указывать национальность во время переписи - РИА Новости, 20.10.2021
Российских евреев призвали указывать национальность во время переписи
Еврейские общинные организации призвали россиян с еврейскими корнями участвовать во Всероссийской переписи населения. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:49
2021-10-20T18:49
религия
европа
москва
российский еврейский конгресс
берл лазар
александр бородай
герман захарьяев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737683618_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff1b798b17c407b2d65e9fe4e0ba021.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еврейские общинные организации призвали россиян с еврейскими корнями участвовать во Всероссийской переписи населения."По инициативе президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера крупнейшие еврейские организации России договорились призвать россиян еврейского происхождения принять участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги.ру" и указать свою национальность в соответствии с собственными убеждениями… Инициатива под названием "Два рукопожатия" направлена на информирование россиян еврейского происхождения о важности участия в переписи. Есть гипотеза, что все евреи знакомы через два рукопожатия (не через шесть, как остальные жители земли). И если она подтвердится, призыв еврейских организаций России услышат все евреи страны", - говорится в сообщении РЕК.По информации пресс-службы, инициативу Каннера поддержали главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, президент фонда горских евреев "Стмэги" Герман Захарьяев, Федеральная еврейская национально-культурная автономия, Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России и другие организации.В августе 2021 года Лазар, выступая на съезде раввинов стран бывшего СССР в Алма-Ате (Казахстан), заявил, что задача раввинов – в течение ближайших пяти лет привести в общины по крайней мере миллион евреев.Пятнадцатого октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России – в период ее проведения будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги.ру", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, однако и они будут использовать цифровые технологии - планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.
https://ria.ru/20211013/zagovor-1754469246.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737683618_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8b42ec1901997bfe7d95b888b660ae0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европа, москва, российский еврейский конгресс, берл лазар, александр бородай, герман захарьяев, россия, религия
18:49 20.10.2021
 

Российских евреев призвали указывать национальность во время переписи

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПерепись населения
Перепись населения - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еврейские общинные организации призвали россиян с еврейскими корнями участвовать во Всероссийской переписи населения.
"По инициативе президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера крупнейшие еврейские организации России договорились призвать россиян еврейского происхождения принять участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги.ру" и указать свою национальность в соответствии с собственными убеждениями… Инициатива под названием "Два рукопожатия" направлена на информирование россиян еврейского происхождения о важности участия в переписи. Есть гипотеза, что все евреи знакомы через два рукопожатия (не через шесть, как остальные жители земли). И если она подтвердится, призыв еврейских организаций России услышат все евреи страны", - говорится в сообщении РЕК.
По информации пресс-службы, инициативу Каннера поддержали главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, президент фонда горских евреев "Стмэги" Герман Захарьяев, Федеральная еврейская национально-культурная автономия, Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России и другие организации.
В августе 2021 года Лазар, выступая на съезде раввинов стран бывшего СССР в Алма-Ате (Казахстан), заявил, что задача раввинов – в течение ближайших пяти лет привести в общины по крайней мере миллион евреев.
Пятнадцатого октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России – в период ее проведения будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги.ру", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, однако и они будут использовать цифровые технологии - планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 22:29Религия
В ЕЕК рассказали о росте числа теорий заговоров из-за пандемии
 
РелигияЕвропаМоскваРоссийский еврейский конгрессБерл ЛазарАлександр БородайГерман ЗахарьяевРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
02:05СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
Лента новостейМолния
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснокСМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией