Российских евреев призвали указывать национальность во время переписи
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еврейские общинные организации призвали россиян с еврейскими корнями участвовать во Всероссийской переписи населения.
"По инициативе президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера крупнейшие еврейские организации России договорились призвать россиян еврейского происхождения принять участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги.ру" и указать свою национальность в соответствии с собственными убеждениями… Инициатива под названием "Два рукопожатия" направлена на информирование россиян еврейского происхождения о важности участия в переписи. Есть гипотеза, что все евреи знакомы через два рукопожатия (не через шесть, как остальные жители земли). И если она подтвердится, призыв еврейских организаций России услышат все евреи страны", - говорится в сообщении РЕК.
По информации пресс-службы, инициативу Каннера поддержали главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, президент фонда горских евреев "Стмэги" Герман Захарьяев, Федеральная еврейская национально-культурная автономия, Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России и другие организации.
Пятнадцатого октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России – в период ее проведения будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги.ру", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, однако и они будут использовать цифровые технологии - планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.