Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/doktrina-1755380712.html
Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства
Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства - РИА Новости, 20.10.2021
Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства
Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них - новая Военная... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:03
2021-10-20T13:03
безопасность
белоруссия
сергей шойгу
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747107519_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_ff786ab2b4ab0de96151b4e1c7e026f2.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них - новая Военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", - сказал Шойгу в среду на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.По его словам, одна из таких мер - новая Военная доктрина Союзного государства. "Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства", - сказал Шойгу.Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, добавил Шойгу."В сентябре провели совместное стратегическое учение "Запад-2021". Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации "Взаимодействие-2021". В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021", - сказал министр обороны РФ.Он подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет "своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их"."В условиях возрастающих для Союзного государства угроз, проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - констатировал Шойгу.Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html
https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html
https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747107519_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_29284acf7ffeb0af1ac845d03b4fa366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, белоруссия, сергей шойгу, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы белоруссии
13:03 20.10.2021
 
Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства

Шойгу рассказал о новой военной доктрине России и Белоруссии в ответ на угрозы Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них - новая Военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", - сказал Шойгу в среду на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Владимир Андрейченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 11:27Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии призвали ответить на санкции углублением интеграции с Россией
По его словам, одна из таких мер - новая Военная доктрина Союзного государства. "Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства", - сказал Шойгу.
Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, добавил Шойгу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 13:03Союзное государство
Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства
"В сентябре провели совместное стратегическое учение "Запад-2021". Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации "Взаимодействие-2021". В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021", - сказал министр обороны РФ.
Он подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет "своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их".
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 20:21
В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии
"В условиях возрастающих для Союзного государства угроз, проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - констатировал Шойгу.
Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности.
 
БезопасностьБелоруссияСергей ШойгуНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
02:05СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
Лента новостейМолния
МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснокСМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией