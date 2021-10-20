https://ria.ru/20211020/doktrina-1755380712.html

Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства

Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства - РИА Новости, 20.10.2021

Шойгу рассказал о новой военной доктрине Союзного государства

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них - новая Военная... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:03

2021-10-20T13:03

2021-10-20T13:03

безопасность

белоруссия

сергей шойгу

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы белоруссии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них - новая Военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", - сказал Шойгу в среду на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.По его словам, одна из таких мер - новая Военная доктрина Союзного государства. "Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства", - сказал Шойгу.Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, добавил Шойгу."В сентябре провели совместное стратегическое учение "Запад-2021". Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации "Взаимодействие-2021". В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021", - сказал министр обороны РФ.Он подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет "своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их"."В условиях возрастающих для Союзного государства угроз, проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - констатировал Шойгу.Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

белоруссия

россия

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безопасность, белоруссия, сергей шойгу, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы белоруссии