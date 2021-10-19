https://ria.ru/20211019/shtrafy-1755246128.html

Юристы рассказали о штрафе за парковку и как его оспорить

Штраф за парковку в неположенном месте 2021: какой размер и как обжаловать

Юристы рассказали о штрафе за парковку и как его оспорить

Штраф за неправильную парковку в 2021 году — это денежное взыскание за автомобиль, оставленный в неположенном месте. Размеры штрафа в Москве и других регионах,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:38

2021-10-19T17:38

2021-10-19T18:55

общество

авто

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Штраф за неправильную парковку в 2021 году — это денежное взыскание за автомобиль, оставленный в неположенном месте. Размеры штрафа в Москве и других регионах, как узнать, пришел ли штраф, каким образом его оспорить, порядок обжалования — в материале РИА Новости.Что такое неправильная парковкаПод неправильной парковкой понимается любое стационарное размещение транспортного средства с нарушением правил дорожного движения или других нормативных актов федерального и регионального уровня.Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы, отмечает: "Например: размещение автомобиля под знаком 3.27 "Остановка запрещена" — нарушение федерального уровня. Размещение транспортного средства на газоне — нарушение регионального уровня."Где запрещена остановкаВ соответствии с п. 12.4 ПДД остановка (намеренное прекращение движения на срок менее пяти минут) запрещается:Где запрещена стоянкаПункт 12.5 ПДД запрещает стоянку (преднамеренную остановку ТС на пять минут и более):Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.Размеры штрафов по РоссииЗа неправильную остановку или стоянку главой 12 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Размер санкции отличается в зависимости от субъекта Федерации.В МосквеВ столице за нарушение правил остановки и стоянки автовладельцу придется заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей, а в том случае, если авто было замечено на газоне или на стоянке, отведенной только для инвалидов, — пять тысяч рублей. Для юридического лица предусмотрено наказание в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Помимо этой суммы, необходимо будет оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки (если автомобиль был эвакуирован)."При эвакуации автомобиля оплата услуг эвакуатора и стоянки возлагается на правонарушителя, поэтому, паркуясь с нарушением ПДД, водитель каждый раз действует на авось. Но поскольку ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению и пресечению подобных правонарушений, шансов на то, что это останется незамеченным, со временем становится все меньше", — предупреждает Евгения Рубаева.В Санкт-ПетербургеЗаконодательство Санкт-Петербурга предусматривает такие же суммы штрафов, как и в Москве.В других регионахВласти каждого региона устанавливают свои размеры штрафа за неправильную парковку или остановку. Например, за стоянку на газоне житель Новосибирска заплатит две тысячи рублей, а екатеринбуржец — от трех до пяти тысяч. В среднем стоимость штрафа в регионах составляет одну тысячу рублей.Оплата штрафаПорядок оплаты штрафов одинаков по всей стране. Это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг, почтовым переводом по квитанции, в любом банке по реквизитам, указанным в документе, или через мобильное приложение банка. Жители Москвы также могут воспользоваться порталом mos.ru и мобильным приложением "Парковки Москвы", а петербуржцы — сайтом parking.spb.ru или приложением "Парковки Санкт‑Петербурга".Скидки на оплатуВозможность оплатить штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой появилась у водителей с 2015 года. Она действует первые 20 дней с момента вынесения постановления включительно. Такие меры были введены для того, чтобы простимулировать нарушителей оплачивать взыскания. Но про возможность сэкономить необходимо уточнять: например, на правонарушения регионального законодательства скидка не распространяется. В том случае если автолюбитель решил оспорить штраф и не смог, ему тоже придется выплачивать его в полном размере."Скидки на оплату предусмотрены за нарушения, по которым наступила ответственность в рамках КоАП России. По региональным нарушениям штраф оплачивается в полном объеме. В статье 32.2 КоАП России перечислены дополнительные нарушения, за которые скидка на оплату не предоставляется, но все федеральные нарушения в рамках КоАП России, связанные с парковкой, можно оплатить со скидкой 50 процентов в первые 20 дней со дня вынесения постановления", — уточняет Орест Мацала.Эвакуация автомобиляОснования для задержания автомобиля на штрафстоянку перечислены в статье 27.13 КоАП России.Орест Мацала отмечает: "Почти за все нарушения, связанные с несоблюдением правил парковки, предусмотрена эвакуация автомобиля, но есть особенности. Например, если водитель нарушил требования знака 3.27 ("Остановка запрещена") или 3.28 ("Стоянка запрещена"), то эвакуировать автомобиль можно лишь при наличии специальной таблички "Работает эвакуатор".Решение об эвакуации автомобиля принимает уполномоченный сотрудник ГИБДД, о чем составляется протокол в присутствии понятых либо без них при наличии видеофиксации. Автомобиль опечатывается, загружается на эвакуатор и транспортируется на штрафстоянку. Если водитель успел подойти к месту задержания до того, как эвакуатор начал движение, то автомобиль обязаны оставить на месте.Проверка штрафаНаличие неоплаченного штрафа любой россиянин может проверить на сайте "Госуслуги" или ГИБДД. Москвичи могут сделать это еще и через портал мэра Москвы на сайте avtokod.mos.ru."Информация о штрафах может приходить на сайт госуслуг в том случае, если в личном кабинете пользователя заполнена информация о водительском удостоверении. Одновременно постановления о назначении штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, отправляются на адрес регистрации гражданина по почте. Следовательно, если нет желания пользоваться электронными сервисами, нужно контролировать свой почтовый ящик и вовремя получать письма на почте", — акцентирует внимание Кирилл Резник, юрист Единого центра защиты.Обжалование штрафаВ соответствии с КоАП России назначенное административное наказание можно обжаловать в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.Какой именно орган власти уполномочен штрафовать за то или иное нарушение ПДД, регламентируют следующие статьи КоАП России:Все штрафы можно разделить на три группы:Для обжалования штрафов с камер необходимо направить текст жалобы и документы, подтверждающие правоту автомобилиста, в региональное подразделение ГИБДД.По словам Кирилла Резника, оспорить штраф с камеры возможно в следующих случаях:"Обжалование штрафов, вынесенных должностными лицами ГИБДД (в том числе и инспектором), осуществляется в суде. Жалоба направляется по почте или сдается в канцелярию суда. При этом днем подачи считается дата регистрации письма на почте или дата приема документов в суде. Обжалование штрафов, вынесенных судом, происходит в суде второй инстанции по отношению к суду, вынесшему изначальное постановление об административном наказании. Для мировых судей второй инстанцией являются районные суды, для районных судов — областные суды (суды субъектов России)", — говорит Кирилл Резник.Как избежать штрафаИзбежать штрафных санкций от ГИБДД можно, не нарушая правила дорожного движения, отмечают эксперты.

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https://ria.ru/20210921/shtrafy-1751064827.html

https://ria.ru/20210531/lovushka-1734857399.html

https://ria.ru/20201115/mashina-1584723705.html

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https://ria.ru/20210428/shtrafy-1730234759.html

https://ria.ru/20211004/tseny-1752924015.html

https://ria.ru/20210227/ekonomiya-1599204974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/avto-1754257947.html

https://realty.ria.ru/20210206/parkovka-1596196412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, автомобильные дороги, штрафы, россия, автомобили