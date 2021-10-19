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Туризм
https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html
Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах
Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах - РИА Новости, 19.10.2021
Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах
Более ста островов, около девяти часов полета и минимальная разница во времени с Москвой, то есть никакого джетлага, — Сейшелы бьют рекорды по популярности,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:00
2021-10-19T08:02
туризм
сейшельские острова
мале
виктория (сейшельские острова)
москва
ethiopian airlines
tez tour
аэрофлот
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Более ста островов, около девяти часов полета и минимальная разница во времени с Москвой, то есть никакого джетлага, — Сейшелы бьют рекорды по популярности, россиян там больше, чем до пандемии. Да, дорого, зато круглый год пляжный отдых и экзотика. О том, как туда попасть, чему удивиться и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Маленькая столица и Биг-Бен"Сейшелы надо смотреть. Приехать туда, чтобы просто лежать на пляже в отеле, наверное, нет смысла. Здесь много красивых пляжей, бухточек, парков, — рассказывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. — Обязательно стоит посетить одну из самых маленьких в мире столиц — Викторию, увидеть местный Биг-Бен, такой же компактный, как и сам город. Можно побывать в парке специй, где растут и многие экзотические фрукты и плоды, а также та самая пальма Коко-де-мер, знаменитая своими орехами".Кстати, местные жители верят, что именно такой орех и был тем запретным плодом, который попробовали в Эдеме Адам и Ева.Путешествовать на острова очень комфортно, потому что разница во времени, в сравнении с другими экзотическими странами, несущественная — с Москвой всего один час.На Сейшелы всей семьейРоссияне распробовали Сейшелы. По данным Национального бюро статистики островов, с 1 января по 19 сентября там отдохнули 19 644 гостя из нашей страны, а за тот же период в допандемийном 2019-м — всего 8431.По словам экспертов, в этом году многие выезжали большими семьями — с двумя-тремя детьми, с бабушками и дедушками, с нянями. До пандемии таким составом обычно россияне путешествовали в Турцию. Но все-таки чаще на острова отправляются парами — за романтикой."Летом появился новый тренд — дней пять проживания в отеле, затем пять-семь дней яхтинга и снова релакс в гостинице на Сейшелах, — уточняет представитель "Русского экспресса". — При этом из-за ограниченного количества групповых паромов туристы предпочитали перемещаться в пределах одного острова. В допандемийное время активных путешественников между островами ("дикарей") было заметно больше".Сейшелы против МальдивМногие туристы уверены, что Сейшельские острова похожи на Мальдивские, поскольку находятся в Индийском океане недалеко друг от друга.Но это совсем не так. "По сравнению с Мальдивами это направление предлагает большее разнообразие развлечений и возможностей для активного отдыха. Также есть различия религиозного аспекта: Мальдивы — мусульманская страна, а на Сейшелах преобладает католицизм", — говорит представитель туроператора.Это важно. Например, на Мальдивы нельзя провозить алкоголь, даже из duty free, каждый чемодан в аэропорту Мале сканируют. На Сейшелах такого запрета нет.Концепция отдыха на Мальдивах сейчас: "один остров — один отель". На Сейшелах туристы могут передвигаться без каких-либо ограничений (пользоваться нельзя только наземным общественным транспортом, то есть автобусами).Да и внешне райские уединенные Мальдивы и фотогеничные Сейшелы абсолютно разные. Первые — "плоские", кораллового происхождения. Вторые — гористые, гранитные и коралловые, небольшие бухточки здесь с пышной растительностью. Эксперты советуют при выборе тура учитывать особенности ландшафта: пляжей много, но из-за скал и сильных волн для купания подходят не все.Какой остров выбратьСейшелы — 115 различных островов, обитаемы только 33. Первый в списке, конечно, Маэ — самый большой, на нем расположена столица и единственный крупный город государства — Виктория."Здесь отлично развита туристическая инфраструктура, много ресторанов, магазинов, элитных отелей и относительно бюджетных апартаментов и вилл, — объясняют в компании ANEX Tour. — Есть около 70 разнообразных пляжей. А для любителей экотуризма организуют походы по горным тропам Национального парка Морн Сейшелуа".Второй по величине — Праслин. Там тоже есть аэропорт, но не международный. Остров знаменит природным заповедником Вэлли-де-Мэй, где растет уникальная разновидность пальмы Коко-де-мер. Ее орех напоминает по форме женские ягодицы. Возможно, это и есть запретный плод. Без шуток. Просто так орехи не вывезешь, можно брать с собой только обработанные. Кроме того, необходимы товарный чек, акцизная марка и разрешение от департамента по охране окружающей среды. Стоит сувенир недешево — от 200 долларов.Самым "инстаграмным" и аутентичным островом на Сейшелах считают Ла-Диг. Его площадь всего десять квадратных километров, никакого транспорта нет. Все передвигаются на велосипедах и воловьих упряжках. "Но именно на Ла-Диге — одни из красивейших пляжей планеты, — говорит эксперт. — Сюда за невероятными видами с бирюзовым прозрачным морем и раскидистыми пальмами на белоснежном берегу приезжают известные кинорежиссеры, фотографы модных журналов и просто желающие насладиться райскими пейзажами".Правда, путешественники предупреждают: пляжи здесь не самые комфортные для купания, зато много живописных гранитных камней, выступающих из земли.Почти мальдивская концепция отдыха — "один остров, один отель" — это Силуэт. Все остальное, помимо гостиницы, там — заповедник. Остров третий по величине на Сейшелах, и он весь про природу. Например, тут нет автомобильных дорог, только тропинки. И именно на Силуэте можно увидеть больших морских черепах, уникальные растения и птиц, которые редко встретишь в других местах.Передвигаться между островами можно внутренними авиалиниями, на паромах и даже на вертолетах, все зависит от возможностей и удобства.Сейшелы — это очень дорого?"На Сейшелах гостям доступны различные варианты размещения — от апартаментов до люксовых резортов, расположенных как на побережье, так и на возвышенностях. Кроме этого, есть отельные комплексы, занимающие целый остров, например Дерош, Силуэт", — рассказывают в компании TEZ Tour.Если брать Сейшелы "на минималке", то заплатить придется от 71,5 тысячи рублей на человека. "Пятерки" значительно дороже — от 128 тысяч за недельное путешествие одного туриста. И это всего лишь с завтраками. Полный пансион — уже от 150 тысяч рублей.Встретить Новый год — еще дороже: от 184,5 тысячи на человека за отдых в гостинице категории "пять звезд". Чуть более 100 тысяч — туры в "трешки". При этом некоторые популярные отели, по словам туроператоров, уже "в стопе".Попасть на острова довольно просто. С 2 апреля "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва. Кроме того, можно добраться и с пересадками на крыльях Emirates, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Etihad Airways. Стоимость — от 21 тысячи рублей.Через границу пропустят?Для россиян Сейшелы — безвизовая страна. Еще 25 марта она открыла границы, ограничений на передвижение и карантина по прибытии нет.Но в течение 72 часов до путешествия нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус и получить отрицательный результат. После этого необходимо онлайн оформить обязательное медицинское разрешение Health Travel Authorization от Министерства здравоохранения. Это платно. Сбор с каждого взрослого — десять евро, с ребенка (до 12 лет) — 5,4 евро. Ускоренная обработка (в течение часа) обойдется в 70 и 15 евро соответственно. Понадобятся паспорт и документы по туру (билеты, ваучер, страховка, включающая лечение от COVID-19).Важный момент: туристы могут останавливаться только в объектах размещения, сертифицированных и получивших разрешение от Министерства здравоохранения страны. И — добро пожаловать на Сейшелы.
https://ria.ru/20210927/seyshely-1752005138.html
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
https://ria.ru/20211001/egipet-1752534852.html
https://ria.ru/20201204/aeroflot-1587629404.html
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08:00 19.10.2021 (обновлено: 08:02 19.10.2021)
 

Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах

© Pixabay / Penstones Остров Праслин
Остров Праслин - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Pixabay / Penstones
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Более ста островов, около девяти часов полета и минимальная разница во времени с Москвой, то есть никакого джетлага, — Сейшелы бьют рекорды по популярности, россиян там больше, чем до пандемии. Да, дорого, зато круглый год пляжный отдых и экзотика. О том, как туда попасть, чему удивиться и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.

Маленькая столица и Биг-Бен

"Сейшелы надо смотреть. Приехать туда, чтобы просто лежать на пляже в отеле, наверное, нет смысла. Здесь много красивых пляжей, бухточек, парков, — рассказывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. — Обязательно стоит посетить одну из самых маленьких в мире столиц — Викторию, увидеть местный Биг-Бен, такой же компактный, как и сам город. Можно побывать в парке специй, где растут и многие экзотические фрукты и плоды, а также та самая пальма Коко-де-мер, знаменитая своими орехами".
Кстати, местные жители верят, что именно такой орех и был тем запретным плодом, который попробовали в Эдеме Адам и Ева.
© Pixabay / TC85 Сейшелы
Сейшелы - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Pixabay / TC85
Сейшелы
Путешествовать на острова очень комфортно, потому что разница во времени, в сравнении с другими экзотическими странами, несущественная — с Москвой всего один час.

На Сейшелы всей семьей

Россияне распробовали Сейшелы. По данным Национального бюро статистики островов, с 1 января по 19 сентября там отдохнули 19 644 гостя из нашей страны, а за тот же период в допандемийном 2019-м — всего 8431.
Пляж Ла Диг. Сейшелы - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 17:28Туризм
Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд
По словам экспертов, в этом году многие выезжали большими семьями — с двумя-тремя детьми, с бабушками и дедушками, с нянями. До пандемии таким составом обычно россияне путешествовали в Турцию. Но все-таки чаще на острова отправляются парами — за романтикой.
"Летом появился новый тренд — дней пять проживания в отеле, затем пять-семь дней яхтинга и снова релакс в гостинице на Сейшелах, — уточняет представитель "Русского экспресса". — При этом из-за ограниченного количества групповых паромов туристы предпочитали перемещаться в пределах одного острова. В допандемийное время активных путешественников между островами ("дикарей") было заметно больше".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Яхты у берега острова Праслин (Республика Сейшельские Острова)

Яхты у берега острова Праслин
1 из 2

Яхты у берега острова Праслин (Республика Сейшельские Острова)

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Катера и яхты на причале острова Маэ

Катера и яхты на причале острова Маэ
2 из 2

Катера и яхты на причале острова Маэ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 2

Яхты у берега острова Праслин (Республика Сейшельские Острова)

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Катера и яхты на причале острова Маэ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Сейшелы против Мальдив

Многие туристы уверены, что Сейшельские острова похожи на Мальдивские, поскольку находятся в Индийском океане недалеко друг от друга.
Но это совсем не так. "По сравнению с Мальдивами это направление предлагает большее разнообразие развлечений и возможностей для активного отдыха. Также есть различия религиозного аспекта: Мальдивы — мусульманская страна, а на Сейшелах преобладает католицизм", — говорит представитель туроператора.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Туризм
Счастье на Мальдивах. Что нужно знать перед поездкой на острова
Это важно. Например, на Мальдивы нельзя провозить алкоголь, даже из duty free, каждый чемодан в аэропорту Мале сканируют. На Сейшелах такого запрета нет.
Концепция отдыха на Мальдивах сейчас: "один остров — один отель". На Сейшелах туристы могут передвигаться без каких-либо ограничений (пользоваться нельзя только наземным общественным транспортом, то есть автобусами).
Да и внешне райские уединенные Мальдивы и фотогеничные Сейшелы абсолютно разные. Первые — "плоские", кораллового происхождения. Вторые — гористые, гранитные и коралловые, небольшие бухточки здесь с пышной растительностью. Эксперты советуют при выборе тура учитывать особенности ландшафта: пляжей много, но из-за скал и сильных волн для купания подходят не все.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСерфингисты в акватории острова Ла Диг (Республика Сейшельские Острова)
Серфингисты в акватории острова Ла Диг (Республика Сейшельские острова) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Серфингисты в акватории острова Ла Диг (Республика Сейшельские Острова)

Какой остров выбрать

Сейшелы — 115 различных островов, обитаемы только 33. Первый в списке, конечно, Маэ — самый большой, на нем расположена столица и единственный крупный город государства — Виктория.
"Здесь отлично развита туристическая инфраструктура, много ресторанов, магазинов, элитных отелей и относительно бюджетных апартаментов и вилл, — объясняют в компании ANEX Tour. — Есть около 70 разнообразных пляжей. А для любителей экотуризма организуют походы по горным тропам Национального парка Морн Сейшелуа".
© Depositphotos / cleop6atra

Часовая башня Виктория, или "мини-Биг-Бен", копия лондонского Биг-Бена в центре города Виктория, столицы Сейшельских островов

Часовая башня Виктория, или мини-Биг Бен, копия лондонского Биг-Бена в центре города Виктория, столицы Сейшельских островов
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Часовая башня Виктория, или "мини-Биг-Бен", копия лондонского Биг-Бена в центре города Виктория, столицы Сейшельских островов

© Depositphotos / cleop6atra
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Прибрежные скалы сейшельского острова Маэ

Прибрежные скалы сейшельского острова Маэ
2 из 2

Прибрежные скалы сейшельского острова Маэ

© РИА Новости / Александр Ковалев
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1 из 2

Часовая башня Виктория, или "мини-Биг-Бен", копия лондонского Биг-Бена в центре города Виктория, столицы Сейшельских островов

© Depositphotos / cleop6atra
2 из 2

Прибрежные скалы сейшельского острова Маэ

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Второй по величине — Праслин. Там тоже есть аэропорт, но не международный. Остров знаменит природным заповедником Вэлли-де-Мэй, где растет уникальная разновидность пальмы Коко-де-мер.
Ее орех напоминает по форме женские ягодицы. Возможно, это и есть запретный плод. Без шуток. Просто так орехи не вывезешь, можно брать с собой только обработанные. Кроме того, необходимы товарный чек, акцизная марка и разрешение от департамента по охране окружающей среды. Стоит сувенир недешево — от 200 долларов.
© Depositphotos / StanislavUvarov

Орех пальмы Коко-де-мер

Орех Коко-де-мер
1 из 2

Орех пальмы Коко-де-мер

© Depositphotos / StanislavUvarov
CC BY 2.0 / dronepicr / Anse Lazio Beach, SeychellesОстров Праслин
Остров Праслин
2 из 2
Остров Праслин
CC BY 2.0 / dronepicr / Anse Lazio Beach, Seychelles
1 из 2

Орех пальмы Коко-де-мер

© Depositphotos / StanislavUvarov
2 из 2
Остров Праслин
CC BY 2.0 / dronepicr / Anse Lazio Beach, Seychelles
Самым "инстаграмным" и аутентичным островом на Сейшелах считают Ла-Диг. Его площадь всего десять квадратных километров, никакого транспорта нет. Все передвигаются на велосипедах и воловьих упряжках. "Но именно на Ла-Диге — одни из красивейших пляжей планеты, — говорит эксперт. — Сюда за невероятными видами с бирюзовым прозрачным морем и раскидистыми пальмами на белоснежном берегу приезжают известные кинорежиссеры, фотографы модных журналов и просто желающие насладиться райскими пейзажами".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Деревья на острове Ла-Диг (Республика Сейшельские Острова)

Деревья на острове Ла Диг (Республика Сейшельские острова)
1 из 2

Деревья на острове Ла-Диг (Республика Сейшельские Острова)

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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CC0 / nike159 /

Пляж на острове Ла-Диг. Сейшелы

Пляж Ла Диг. Сейшелы
2 из 2

Пляж на острове Ла-Диг. Сейшелы

CC0 / nike159 /
1 из 2

Деревья на острове Ла-Диг (Республика Сейшельские Острова)

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Пляж на острове Ла-Диг. Сейшелы

CC0 / nike159 /
Правда, путешественники предупреждают: пляжи здесь не самые комфортные для купания, зато много живописных гранитных камней, выступающих из земли.
Почти мальдивская концепция отдыха — "один остров, один отель" — это Силуэт. Все остальное, помимо гостиницы, там — заповедник. Остров третий по величине на Сейшелах, и он весь про природу. Например, тут нет автомобильных дорог, только тропинки. И именно на Силуэте можно увидеть больших морских черепах, уникальные растения и птиц, которые редко встретишь в других местах.
© AFP 2021 / Yasuyoshi ChibaОстров Силуэт
Остров Силуэт
1 из 2
Остров Силуэт
© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli

Черепаха на Сейшелах

Черепаха на Сейшелах
2 из 2

Черепаха на Сейшелах

© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
1 из 2
Остров Силуэт
© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba
2 из 2

Черепаха на Сейшелах

© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
Передвигаться между островами можно внутренними авиалиниями, на паромах и даже на вертолетах, все зависит от возможностей и удобства.

Сейшелы — это очень дорого?

"На Сейшелах гостям доступны различные варианты размещения — от апартаментов до люксовых резортов, расположенных как на побережье, так и на возвышенностях. Кроме этого, есть отельные комплексы, занимающие целый остров, например Дерош, Силуэт", — рассказывают в компании TEZ Tour.
Если брать Сейшелы "на минималке", то заплатить придется от 71,5 тысячи рублей на человека. "Пятерки" значительно дороже — от 128 тысяч за недельное путешествие одного туриста. И это всего лишь с завтраками. Полный пансион — уже от 150 тысяч рублей.
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Встретить Новый год — еще дороже: от 184,5 тысячи на человека за отдых в гостинице категории "пять звезд". Чуть более 100 тысяч — туры в "трешки". При этом некоторые популярные отели, по словам туроператоров, уже "в стопе".
Попасть на острова довольно просто. С 2 апреля "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва. Кроме того, можно добраться и с пересадками на крыльях Emirates, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Etihad Airways. Стоимость — от 21 тысячи рублей.
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Через границу пропустят?

Для россиян Сейшелы — безвизовая страна. Еще 25 марта она открыла границы, ограничений на передвижение и карантина по прибытии нет.
Но в течение 72 часов до путешествия нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус и получить отрицательный результат. После этого необходимо онлайн оформить обязательное медицинское разрешение Health Travel Authorization от Министерства здравоохранения. Это платно. Сбор с каждого взрослого — десять евро, с ребенка (до 12 лет) — 5,4 евро. Ускоренная обработка (в течение часа) обойдется в 70 и 15 евро соответственно. Понадобятся паспорт и документы по туру (билеты, ваучер, страховка, включающая лечение от COVID-19).
Важный момент: туристы могут останавливаться только в объектах размещения, сертифицированных и получивших разрешение от Министерства здравоохранения страны. И — добро пожаловать на Сейшелы.
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