https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html

Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах

Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах - РИА Новости, 19.10.2021

Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах

Более ста островов, около девяти часов полета и минимальная разница во времени с Москвой, то есть никакого джетлага, — Сейшелы бьют рекорды по популярности,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:00

2021-10-19T08:00

2021-10-19T08:02

туризм

сейшельские острова

мале

виктория (сейшельские острова)

москва

ethiopian airlines

tez tour

аэрофлот

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Более ста островов, около девяти часов полета и минимальная разница во времени с Москвой, то есть никакого джетлага, — Сейшелы бьют рекорды по популярности, россиян там больше, чем до пандемии. Да, дорого, зато круглый год пляжный отдых и экзотика. О том, как туда попасть, чему удивиться и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Маленькая столица и Биг-Бен"Сейшелы надо смотреть. Приехать туда, чтобы просто лежать на пляже в отеле, наверное, нет смысла. Здесь много красивых пляжей, бухточек, парков, — рассказывает директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская. — Обязательно стоит посетить одну из самых маленьких в мире столиц — Викторию, увидеть местный Биг-Бен, такой же компактный, как и сам город. Можно побывать в парке специй, где растут и многие экзотические фрукты и плоды, а также та самая пальма Коко-де-мер, знаменитая своими орехами".Кстати, местные жители верят, что именно такой орех и был тем запретным плодом, который попробовали в Эдеме Адам и Ева.Путешествовать на острова очень комфортно, потому что разница во времени, в сравнении с другими экзотическими странами, несущественная — с Москвой всего один час.На Сейшелы всей семьейРоссияне распробовали Сейшелы. По данным Национального бюро статистики островов, с 1 января по 19 сентября там отдохнули 19 644 гостя из нашей страны, а за тот же период в допандемийном 2019-м — всего 8431.По словам экспертов, в этом году многие выезжали большими семьями — с двумя-тремя детьми, с бабушками и дедушками, с нянями. До пандемии таким составом обычно россияне путешествовали в Турцию. Но все-таки чаще на острова отправляются парами — за романтикой."Летом появился новый тренд — дней пять проживания в отеле, затем пять-семь дней яхтинга и снова релакс в гостинице на Сейшелах, — уточняет представитель "Русского экспресса". — При этом из-за ограниченного количества групповых паромов туристы предпочитали перемещаться в пределах одного острова. В допандемийное время активных путешественников между островами ("дикарей") было заметно больше".Сейшелы против МальдивМногие туристы уверены, что Сейшельские острова похожи на Мальдивские, поскольку находятся в Индийском океане недалеко друг от друга.Но это совсем не так. "По сравнению с Мальдивами это направление предлагает большее разнообразие развлечений и возможностей для активного отдыха. Также есть различия религиозного аспекта: Мальдивы — мусульманская страна, а на Сейшелах преобладает католицизм", — говорит представитель туроператора.Это важно. Например, на Мальдивы нельзя провозить алкоголь, даже из duty free, каждый чемодан в аэропорту Мале сканируют. На Сейшелах такого запрета нет.Концепция отдыха на Мальдивах сейчас: "один остров — один отель". На Сейшелах туристы могут передвигаться без каких-либо ограничений (пользоваться нельзя только наземным общественным транспортом, то есть автобусами).Да и внешне райские уединенные Мальдивы и фотогеничные Сейшелы абсолютно разные. Первые — "плоские", кораллового происхождения. Вторые — гористые, гранитные и коралловые, небольшие бухточки здесь с пышной растительностью. Эксперты советуют при выборе тура учитывать особенности ландшафта: пляжей много, но из-за скал и сильных волн для купания подходят не все.Какой остров выбратьСейшелы — 115 различных островов, обитаемы только 33. Первый в списке, конечно, Маэ — самый большой, на нем расположена столица и единственный крупный город государства — Виктория."Здесь отлично развита туристическая инфраструктура, много ресторанов, магазинов, элитных отелей и относительно бюджетных апартаментов и вилл, — объясняют в компании ANEX Tour. — Есть около 70 разнообразных пляжей. А для любителей экотуризма организуют походы по горным тропам Национального парка Морн Сейшелуа".Второй по величине — Праслин. Там тоже есть аэропорт, но не международный. Остров знаменит природным заповедником Вэлли-де-Мэй, где растет уникальная разновидность пальмы Коко-де-мер. Ее орех напоминает по форме женские ягодицы. Возможно, это и есть запретный плод. Без шуток. Просто так орехи не вывезешь, можно брать с собой только обработанные. Кроме того, необходимы товарный чек, акцизная марка и разрешение от департамента по охране окружающей среды. Стоит сувенир недешево — от 200 долларов.Самым "инстаграмным" и аутентичным островом на Сейшелах считают Ла-Диг. Его площадь всего десять квадратных километров, никакого транспорта нет. Все передвигаются на велосипедах и воловьих упряжках. "Но именно на Ла-Диге — одни из красивейших пляжей планеты, — говорит эксперт. — Сюда за невероятными видами с бирюзовым прозрачным морем и раскидистыми пальмами на белоснежном берегу приезжают известные кинорежиссеры, фотографы модных журналов и просто желающие насладиться райскими пейзажами".Правда, путешественники предупреждают: пляжи здесь не самые комфортные для купания, зато много живописных гранитных камней, выступающих из земли.Почти мальдивская концепция отдыха — "один остров, один отель" — это Силуэт. Все остальное, помимо гостиницы, там — заповедник. Остров третий по величине на Сейшелах, и он весь про природу. Например, тут нет автомобильных дорог, только тропинки. И именно на Силуэте можно увидеть больших морских черепах, уникальные растения и птиц, которые редко встретишь в других местах.Передвигаться между островами можно внутренними авиалиниями, на паромах и даже на вертолетах, все зависит от возможностей и удобства.Сейшелы — это очень дорого?"На Сейшелах гостям доступны различные варианты размещения — от апартаментов до люксовых резортов, расположенных как на побережье, так и на возвышенностях. Кроме этого, есть отельные комплексы, занимающие целый остров, например Дерош, Силуэт", — рассказывают в компании TEZ Tour.Если брать Сейшелы "на минималке", то заплатить придется от 71,5 тысячи рублей на человека. "Пятерки" значительно дороже — от 128 тысяч за недельное путешествие одного туриста. И это всего лишь с завтраками. Полный пансион — уже от 150 тысяч рублей.Встретить Новый год — еще дороже: от 184,5 тысячи на человека за отдых в гостинице категории "пять звезд". Чуть более 100 тысяч — туры в "трешки". При этом некоторые популярные отели, по словам туроператоров, уже "в стопе".Попасть на острова довольно просто. С 2 апреля "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва. Кроме того, можно добраться и с пересадками на крыльях Emirates, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Etihad Airways. Стоимость — от 21 тысячи рублей.Через границу пропустят?Для россиян Сейшелы — безвизовая страна. Еще 25 марта она открыла границы, ограничений на передвижение и карантина по прибытии нет.Но в течение 72 часов до путешествия нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус и получить отрицательный результат. После этого необходимо онлайн оформить обязательное медицинское разрешение Health Travel Authorization от Министерства здравоохранения. Это платно. Сбор с каждого взрослого — десять евро, с ребенка (до 12 лет) — 5,4 евро. Ускоренная обработка (в течение часа) обойдется в 70 и 15 евро соответственно. Понадобятся паспорт и документы по туру (билеты, ваучер, страховка, включающая лечение от COVID-19).Важный момент: туристы могут останавливаться только в объектах размещения, сертифицированных и получивших разрешение от Министерства здравоохранения страны. И — добро пожаловать на Сейшелы.

https://ria.ru/20210927/seyshely-1752005138.html

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

https://ria.ru/20211001/egipet-1752534852.html

https://ria.ru/20201204/aeroflot-1587629404.html

https://ria.ru/20210930/puteshestviya-1752452293.html

сейшельские острова

мале

виктория (сейшельские острова)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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