https://ria.ru/20210927/seyshely-1752005138.html
Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд
Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд - РИА Новости, 27.09.2021
Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд
Новости. На Сейшельские острова в 2021 году приехали уже 19 624 российских туриста, это в 2,3 раза больше, чем в этот же период до пандемии, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:28
2021-09-27T17:28
2021-09-27T17:28
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На Сейшельские острова в 2021 году приехали уже 19 624 российских туриста, это в 2,3 раза больше, чем в этот же период до пандемии, сообщает АТОР.По данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, с 1 января по 19 сентября на Сейшелы прибыли 19 644 российских туриста, в то время как за тот же период в 2019 году – 8431. Прирост, таким образом, составляет 133 процента.Ранее даже годовой поток из России не превышал 13 тысяч человек. Более того, наша страна впервые стала въездным туристическим рынком номер один для Сейшел с приличным отрывом от конкурентов.По словам туроператоров, интерес к Сейшельским островам вырос, а глубина бронирований составляет примерно месяц, что довольно много для пандемийного времени.Более того, начал устойчиво формироваться и спрос на Новый год. Эксперты советуют тем, кто хочет встретить праздники в дорогих отелях на Сейшелах, поторопиться: именно такие варианты сейчас активно разбирают.Туроператоры говорят, что в этом году на Сейшелах путешественники выбирают преимущественно отели уровня "пять звезд" и выше. Как правило, предпочтение отдается гостиницам известных международных брендов с питанием полупансион (завтраки и ужины).Средний чек на человека в "пятерки" у туроператоров составляет 4000-5000 евро (350 – 440 тысяч рублей), в "четверки" - 2500 – 3000 евро (220-265 тысячи рублей).
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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сейшельские острова, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд
Эксперты: Сейшельские острова в 2021 году посетили более 19 тысяч россиян
МОСКВА, 27 сен — РИА
Новости. На Сейшельские острова в 2021 году приехали уже 19 624 российских туриста, это в 2,3 раза больше, чем в этот же период до пандемии, сообщает
АТОР.
По данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, с 1 января по 19 сентября на Сейшелы прибыли 19 644 российских туриста, в то время как за тот же период в 2019 году – 8431. Прирост, таким образом, составляет 133 процента.
Ранее даже годовой поток из России не превышал 13 тысяч человек. Более того, наша страна впервые стала въездным туристическим рынком номер один для Сейшел с приличным отрывом от конкурентов.
По словам туроператоров, интерес к Сейшельским островам вырос, а глубина бронирований составляет примерно месяц, что довольно много для пандемийного времени.
Более того, начал устойчиво формироваться и спрос на Новый год. Эксперты советуют тем, кто хочет встретить праздники в дорогих отелях на Сейшелах, поторопиться: именно такие варианты сейчас активно разбирают.
Туроператоры говорят, что в этом году на Сейшелах путешественники выбирают преимущественно отели уровня "пять звезд" и выше. Как правило, предпочтение отдается гостиницам известных международных брендов с питанием полупансион (завтраки и ужины).
Средний чек на человека в "пятерки" у туроператоров составляет 4000-5000 евро (350 – 440 тысяч рублей), в "четверки" - 2500 – 3000 евро (220-265 тысячи рублей).