https://ria.ru/20210927/seyshely-1752005138.html

Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд

Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд - РИА Новости, 27.09.2021

Турпоток из России на Сейшелы побил исторический рекорд

Новости. На Сейшельские острова в 2021 году приехали уже 19 624 российских туриста, это в 2,3 раза больше, чем в этот же период до пандемии, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:28

2021-09-27T17:28

2021-09-27T17:28

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На Сейшельские острова в 2021 году приехали уже 19 624 российских туриста, это в 2,3 раза больше, чем в этот же период до пандемии, сообщает АТОР.По данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, с 1 января по 19 сентября на Сейшелы прибыли 19 644 российских туриста, в то время как за тот же период в 2019 году – 8431. Прирост, таким образом, составляет 133 процента.Ранее даже годовой поток из России не превышал 13 тысяч человек. Более того, наша страна впервые стала въездным туристическим рынком номер один для Сейшел с приличным отрывом от конкурентов.По словам туроператоров, интерес к Сейшельским островам вырос, а глубина бронирований составляет примерно месяц, что довольно много для пандемийного времени.Более того, начал устойчиво формироваться и спрос на Новый год. Эксперты советуют тем, кто хочет встретить праздники в дорогих отелях на Сейшелах, поторопиться: именно такие варианты сейчас активно разбирают.Туроператоры говорят, что в этом году на Сейшелах путешественники выбирают преимущественно отели уровня "пять звезд" и выше. Как правило, предпочтение отдается гостиницам известных международных брендов с питанием полупансион (завтраки и ужины).Средний чек на человека в "пятерки" у туроператоров составляет 4000-5000 евро (350 – 440 тысяч рублей), в "четверки" - 2500 – 3000 евро (220-265 тысячи рублей).

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20210621/seyshely-1737873105.html

сейшельские острова

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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