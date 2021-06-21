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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210621/seyshely-1737873105.html
Россияне оказались в лидерах по турпотоку на Сейшелы
Россияне оказались в лидерах по турпотоку на Сейшелы - РИА Новости, 21.06.2021
Россияне оказались в лидерах по турпотоку на Сейшелы
В апреле - июне больше всего туристов приехало на Сейшелы из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:11
2021-06-21T12:11
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
россия
туризм
туристы
индийский океан
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В апреле - июне больше всего туристов приехало на Сейшелы из России, сообщает АТОР.По данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, из 14 245 иностранцев, прибывших на Сейшельские острова в апреле, 3 726 (26,15 процентов) были гражданами РФ. Это первое место. Ранее, до пандемии, Россия была на седьмом-восьмом местах.В мае на Сейшелы прибыл 16 001 иностранный турист, из них 3 949 (24,7 процента) были россиянами. А в первые две недели июня доля российского рынка на Сейшелах стала еще выше: почти треть, 30,54 процента всего иностранного турпотока на острова (1872 туриста из прибывших 6129 иностранцев). В апреле – июне на втором и третьем местах по турпотоку на Сейшелы – ОАЭ и Израиль. Сейшелы с 15 марта 2021 года принимают всех туристов (в том числе из России) со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Поездку также надо заранее зарегистрировать (одобрить) онлайн и уплатить сбор.С 1 апреля 2021 года Россия официально внесла Сейшелы в список открытых стран и впервые организовала регулярное прямое авиасообщение с островами. Как показывают данные российских туроператоров, сейчас туры на острова у нас в стране продаются достаточно активно. Некоторые туристы уже бронируют Новый год на островах по довольно низким сейчас ценам.По данным экспертов, в основном отдых на Сейшельских островах выбирают пары, чтобы провести медовый месяц или просто отдохнуть. Но едут туда и опытные путешественники старше 30 лет, побывавшие во многих странах."Основной неверный стереотип у туристов – что Сейшельские острова похожи на Мальдивские, так как "находятся в Индийском океане недалеко друг от друга". Это не соответствует действительности, — говорят эксперты крупного туроператора. – Эти острова совсем разные, начиная от географических особенностей и заканчивая религией и культурой. Сейшелы – острова в основном гранитного происхождения (хотя есть и кораллового), что накладывает отпечаток на рельеф: они холмистые, с большим количеством уникальной флоры и фауны, девственными природными заповедниками и огромными красивыми валунами. На Сейшелах основная религия – католичество, поэтому, в отличие от Мальдив, здесь нет, например, ограничений, связанных с алкоголем или дресс-кодом".
https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, россия, туризм, туристы, индийский океан, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сейшельские острова

Россияне оказались в лидерах по турпотоку на Сейшелы

12:11 21.06.2021
 
© Fotolia / Jenny SturmПляж на Сейшельских островах
Пляж на Сейшельских островах - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Fotolia / Jenny Sturm
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В апреле - июне больше всего туристов приехало на Сейшелы из России, сообщает АТОР.
По данным Национального бюро статистики Сейшельских островов, из 14 245 иностранцев, прибывших на Сейшельские острова в апреле, 3 726 (26,15 процентов) были гражданами РФ. Это первое место. Ранее, до пандемии, Россия была на седьмом-восьмом местах.
В мае на Сейшелы прибыл 16 001 иностранный турист, из них 3 949 (24,7 процента) были россиянами. А в первые две недели июня доля российского рынка на Сейшелах стала еще выше: почти треть, 30,54 процента всего иностранного турпотока на острова (1872 туриста из прибывших 6129 иностранцев).
В апреле – июне на втором и третьем местах по турпотоку на Сейшелы – ОАЭ и Израиль.
Сейшелы с 15 марта 2021 года принимают всех туристов (в том числе из России) со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Поездку также надо заранее зарегистрировать (одобрить) онлайн и уплатить сбор.
С 1 апреля 2021 года Россия официально внесла Сейшелы в список открытых стран и впервые организовала регулярное прямое авиасообщение с островами.
Как показывают данные российских туроператоров, сейчас туры на острова у нас в стране продаются достаточно активно. Некоторые туристы уже бронируют Новый год на островах по довольно низким сейчас ценам.
По данным экспертов, в основном отдых на Сейшельских островах выбирают пары, чтобы провести медовый месяц или просто отдохнуть. Но едут туда и опытные путешественники старше 30 лет, побывавшие во многих странах.
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"Основной неверный стереотип у туристов – что Сейшельские острова похожи на Мальдивские, так как "находятся в Индийском океане недалеко друг от друга". Это не соответствует действительности, — говорят эксперты крупного туроператора. – Эти острова совсем разные, начиная от географических особенностей и заканчивая религией и культурой. Сейшелы – острова в основном гранитного происхождения (хотя есть и кораллового), что накладывает отпечаток на рельеф: они холмистые, с большим количеством уникальной флоры и фауны, девственными природными заповедниками и огромными красивыми валунами. На Сейшелах основная религия – католичество, поэтому, в отличие от Мальдив, здесь нет, например, ограничений, связанных с алкоголем или дресс-кодом".
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Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьРоссияТуризмтуристыИндийский океанАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСейшельские острова
 
 
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