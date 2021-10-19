https://ria.ru/20211019/serial-1755059467.html

Рами Малек и Пит Дэвидсон представили свою версию сериала "Игра в кальмара"

Рами Малек и Пит Дэвидсон представили свою версию сериала "Игра в кальмара" - РИА Новости, 19.10.2021

Рами Малек и Пит Дэвидсон представили свою версию сериала "Игра в кальмара"

В эфире американского развлекательного шоу Saturday Night Live (SNL) состоялась премьера клипа-пародии на южнокорейский сериал Netflix "Игра в кальмара" с Рами... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T00:40

2021-10-19T00:40

2021-10-19T00:40

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В эфире американского развлекательного шоу Saturday Night Live (SNL) состоялась премьера клипа-пародии на южнокорейский сериал Netflix "Игра в кальмара" с Рами Малеком и Питом Дэвидсоном.Видео длится всего три с половиной минуты. Но за это время его создателям удается пересказать все девять эпизодов "Игры в кальмара" (в клипе есть даже спойлеры). Декорации и костюмы тоже воссозданы максимально точно. Малек и Дэвидсон изображают ключевых персонажей шоу под номерами 218 и 456. Они тоже участвуют в зловещих детских играх. Параллельно оба актера поют песню в стиле кантри, в которой описывают происходящее в легкой и непосредственной манере. За счет этого они достигают желаемого комического эффекта. За сутки ролик набрал более трех миллионов просмотров на YouTube и около ста тысяч лайков. В комментариях зрители отметили, что именно такую версию популярного шоу они ожидали увидеть от американцев. Ранее Netflix объявил, что сериал "Игра в кальмара", который снял Хван Дон Хёк, стал самым популярным шоу в истории американского стримингового сервиса. "Он официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", — отметили представители платформы.Шоу вышло на Netflix 17 сентября. В нем 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.

https://ria.ru/20211015/kino-1754680817.html

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