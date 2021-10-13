https://ria.ru/20211013/serial-1754327662.html

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix - РИА Новости, 13.10.2021

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:37

2021-10-13T10:37

2021-10-13T10:37

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix."Игра в кальмара" официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", - говорится в сообщении Netflix в Twitter.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

https://ria.ru/20211006/serial-1753226567.html

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2021

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