https://ria.ru/20211019/podderzhka-1755148664.html

На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей

На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.10.2021

На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:07

2021-10-19T10:07

2021-10-19T11:59

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.Такими выплатами уже обеспечены около 2,7 миллиона детей. В текущем году на это направили 276 миллиардов бюджетных рублей, дополнительные возьмут из резервного фонда правительства.Еще 5,9 миллиарда рублей выделят многодетным семьям: ежемесячные выплаты положены, пока ребенку не исполнилось три года. На эти цели в бюджете предусмотрено более 59 миллиардов. Финансовую помощь уже получают 620 тысяч таких семей. Новые меры помогут еще 48 тысячам детей.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в стране надо сформировать целостную систему помощи семьям с детьми, а в конце сентября отмечал, что при необходимости власти могут организовать новые способы поддержки.

https://ria.ru/20211016/ipoteka-1754854425.html

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2021

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общество, михаил мишустин