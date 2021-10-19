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На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей
На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.10.2021
На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:07
2021-10-19T11:59
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.Такими выплатами уже обеспечены около 2,7 миллиона детей. В текущем году на это направили 276 миллиардов бюджетных рублей, дополнительные возьмут из резервного фонда правительства.Еще 5,9 миллиарда рублей выделят многодетным семьям: ежемесячные выплаты положены, пока ребенку не исполнилось три года. На эти цели в бюджете предусмотрено более 59 миллиардов. Финансовую помощь уже получают 620 тысяч таких семей. Новые меры помогут еще 48 тысячам детей.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в стране надо сформировать целостную систему помощи семьям с детьми, а в конце сентября отмечал, что при необходимости власти могут организовать новые способы поддержки.
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общество, михаил мишустин
10:07 19.10.2021 (обновлено: 11:59 19.10.2021)
 
На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей

Правительство дополнительно выделило 34 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.

"Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума ребенка", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Такими выплатами уже обеспечены около 2,7 миллиона детей. В текущем году на это направили 276 миллиардов бюджетных рублей, дополнительные возьмут из резервного фонда правительства.
Еще 5,9 миллиарда рублей выделят многодетным семьям: ежемесячные выплаты положены, пока ребенку не исполнилось три года. На эти цели в бюджете предусмотрено более 59 миллиардов. Финансовую помощь уже получают 620 тысяч таких семей. Новые меры помогут еще 48 тысячам детей.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в стране надо сформировать целостную систему помощи семьям с детьми, а в конце сентября отмечал, что при необходимости власти могут организовать новые способы поддержки.
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ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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