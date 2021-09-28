https://ria.ru/20210928/semya-1752168568.html

Путин призвал создать систему поддержки семей с детьми

Путин призвал создать систему поддержки семей с детьми - РИА Новости, 28.09.2021

Путин призвал создать систему поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что при возможности в РФ могут ввести новые меры поддержки граждан, особенно семей с детьми. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:36

2021-09-28T14:36

2021-09-28T15:03

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при возможности в РФ могут ввести новые меры поддержки граждан, особенно семей с детьми."Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так, конечно, в ходе его исполнения. Чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры или социальной сферы. При возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего, семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году", - сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент уточнил, что речь идет, например, о таких мерах поддержки, как единовременные выплаты семьям со школьниками."В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html

россия

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2021

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россия, общество, владимир путин