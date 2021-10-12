https://ria.ru/20211012/podderzhka-1754215472.html

Путин призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми

Путин призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми - РИА Новости, 12.10.2021

Путин призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране надо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:23

2021-10-12T15:23

2021-10-12T15:37

семья

владимир путин

здоровье - общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране надо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми."В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать", - сказал президент на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.По его словам, работа идет поэтапно, каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования. Глава государства попросил действовать так и дальше, в том числе по другим вопросам.

https://ria.ru/20211012/volodin-1754171316.html

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2021

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семья, владимир путин, здоровье - общество, россия, госдума рф