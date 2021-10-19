https://ria.ru/20211019/plennye-1755282060.html

В Азербайджане освободили пятерых армянских пленных

В Азербайджане освободили пятерых армянских пленных - РИА Новости, 19.10.2021

В Азербайджане освободили пятерых армянских пленных

Во вторник при посредничестве России власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:44

2021-10-19T19:44

2021-10-19T19:48

в мире

азербайджан

ереван

воздушно-космические силы россии

россия

ситуация в нагорном карабахе

армения

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Во вторник при посредничестве России власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России, сообщает Министерство обороны РФ."Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что переговоры по их возвращению проводили заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин."Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

азербайджан

ереван

россия

армения

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, ереван, воздушно-космические силы россии, россия, армения, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорный карабах, рустам мурадов