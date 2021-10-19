https://ria.ru/20211019/plennye-1755282060.html
В Азербайджане освободили пятерых армянских пленных
В Азербайджане освободили пятерых армянских пленных - РИА Новости, 19.10.2021
В Азербайджане освободили пятерых армянских пленных
Во вторник при посредничестве России власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:44
2021-10-19T19:44
2021-10-19T19:48
в мире
азербайджан
ереван
воздушно-космические силы россии
россия
ситуация в нагорном карабахе
армения
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Во вторник при посредничестве России власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России, сообщает Министерство обороны РФ."Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что переговоры по их возвращению проводили заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин."Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
азербайджан
ереван
россия
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в мире, азербайджан, ереван, воздушно-космические силы россии, россия, армения, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорный карабах, рустам мурадов
19:44 19.10.2021 (обновлено: 19:48 19.10.2021)
В Азербайджане освободили пятерых армянских пленных
В Азербайджане при посредничестве России освободили пятерых армянских пленных