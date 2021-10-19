https://ria.ru/20211019/oon-1755192281.html

Сенатор прокомментировал слова Эрдогана о постоянных членах Совбеза ООН

Сенатор прокомментировал слова Эрдогана о постоянных членах Совбеза ООН - РИА Новости, 19.10.2021

Сенатор прокомментировал слова Эрдогана о постоянных членах Совбеза ООН

Пятерка стран – постоянных членов Совбеза ООН уравновешивает ситуацию в мире, нет гарантии, что от расширения участников Совбеза будет больше стабильности,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:32

2021-10-19T13:32

2021-10-19T13:48

реджеп тайип эрдоган

оон

турция

совет безопасности оон

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Пятерка стран – постоянных членов Совбеза ООН уравновешивает ситуацию в мире, нет гарантии, что от расширения участников Совбеза будет больше стабильности, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна зависеть от "горстки стран" - победителей во Второй Мировой войне. Ранее он также заявил о наличии "дорожной карты" с целью "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН для расширения прав других участников этой международной организации."Дискуссия по этому вопросу может вестись, но только доброжелательно, без "дорожных карт", без "загонов в угол", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что Эрдоган пытается здесь выступать с позиции силы, что является неприемлемым."В отношении стран-победительниц во Второй Мировой войне, они действительно страны-победительницы, это факт. И уничижительные высказывания в отношении них недопустимы", - уверен Цеков.Он также полагает, что существующая пятерка постоянных членов Совбеза ООН "уравновешивает ситуацию в мире". "От расширения членов Совбеза будет ли больше стабильности, это вопрос", - подчеркнул он.Цеков отметил, что любые предложения возможны только в формате дискуссии. Он также напомнил, что, кроме постоянных членов Совбеза ООН, и другие страны на принципе ротации участвуют в работе СБ.В Совбез ООН входит пять постоянных членов – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Десять непостоянных членов СБ избираются на двухгодичный срок.

https://ria.ru/20211019/mir-1755132036.html

https://ria.ru/20211019/erdogan-1755185697.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, оон, турция, совет безопасности оон, сергей цеков