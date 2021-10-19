https://ria.ru/20211019/erdogan-1755230491.html

Жириновский прокомментировал слова Эрдогана о "горстке" победителей

Жириновский прокомментировал слова Эрдогана о "горстке" победителей - РИА Новости, 19.10.2021

Жириновский прокомментировал слова Эрдогана о "горстке" победителей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что высказываясь о Совете безопасности ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган забыл, как был создан Совбез, кроме... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:51

2021-10-19T15:51

2021-10-19T15:51

в мире

реджеп тайип эрдоган

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госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что высказываясь о Совете безопасности ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган забыл, как был создан Совбез, кроме того, лидер Турции хочет принимать участие в судьбах мира.Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. Он также сказал о наличии некой дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации."Эрдоган проклюнулся снова. Надо ему, видите ли, расширить Совет безопасности (ООН), чтобы, видимо, и он принимал участие в судьбах мира. Эрдоган забыл, как был Создан совет безопасности – странами победительницами. А Турция – проигравшая сторона. И Первая мировая война, и вторая. Куда он лезет, Эрдоган? В Совбез. Там те, кто победил в последней и самой страшной войне", - заявил Жириновский в Госдуме на пресс-подходе.В Первую мировую войну Османская империя вступила на стороне Германии.До конца Второй мировой войны Турция выдерживала нейтралитет, при этом 18 июня 1941 года заключила договор о дружбе с Германией. 23 февраля 1945 года война гитлеровцам была объявлена, но в боевых действиях турецкая сторона участия не принимала. Оценки историков о роли страны в войне разнятся. Вместе с тем, Турция относится к 50 государствам-первоначальным членам ООН.

https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199766.html

https://ria.ru/20211019/erdogan-1755178294.html

турция

германия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, германия, владимир жириновский, совет безопасности оон, госдума рф, лдпр