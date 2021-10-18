https://ria.ru/20211018/valday-1754721163.html

Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - РИА Новости, 18.10.2021

Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T00:21

2021-10-18T00:21

2021-10-18T00:21

справки

валдай

высшая школа экономики (вшэ)

российский совет по международным делам

виталий наумкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717066_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_c3ee8507b873af15e601fd8026b728cc.jpg

Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба "Валдай" – Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги.С участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания традиционно встречается президент России Владимир Путин.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.В 2011 году с целью расширения деятельности клуба и организации новых направлений его работы – научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности, региональных и тематических программ – была создана некоммерческая организация Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". В 2014 году Фонд клуба "Валдай" полностью принял на себя управление всеми проектами клуба.Учредителями фонда являются Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), некоммерческое партнерство "Российский совет по международным делам" (РСМД), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).В 2020 году XVII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 20 по 22 октября в Москве. Его темой была: "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Впервые в истории клуба для СМИ и широкой публики была открыта вся программа заседания. На заседание Валдайского клуба были приглашены свыше 150 участников со всего мира. Президент России Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай", он выступил по видеосвязи. В 2020 году впервые в качестве премьер-министра участие в заседании клуба принял Михаил Мишустин. Среди проблем, обсуждавшихся участниками клуба, – роль государств в обеспечении безопасности в эпоху меняющихся рисков, деглобализация и экономика после пандемии коронавируса, противостояние США и Китая, а также риски гонки в научно-технической сфере.В 2021 году XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет 18-21 октября в Сочи. Тема заседания: "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство". Программа насчитывает более 15 сессий, однако не все из них будут открыты для СМИ и широкой аудитории. Клуб возвращается к принципам работы Chatham House, чтобы обеспечить предельную откровенность выступающих и комментаторов дискуссий. В работе клуба "Валдай" примет участие президент РФ Владимир Путин.С 2017 года за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике, вручается премия клуба "Валдай". Ее лауреатами были академик Виталий Наумкин, британский историк Доминик Ливен, американский политолог Джон Джозеф Миршаймер. В 2020 году премия была вручена историку Юрию Слезкину – автору книги "Дом правительства". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

валдай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, валдай, высшая школа экономики (вшэ), российский совет по международным делам, виталий наумкин, россия