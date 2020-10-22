https://ria.ru/20201022/valday-putin-1581072097.html

О пандемии, экономике, санкциях. Путин выступил на встрече клуба "Валдай"

Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент выступил по видеосвязи. Тема этого года — "Уроки пандемии и новая повестка:... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:18

2020-10-22T20:18

2020-10-23T00:07

выступление владимира путина на "валдае"

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073966_0:0:2928:1646_1400x0_80_0_0_b65054f4ddfc91b96bf19f8c76d99249.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент выступил по видеосвязи. Тема этого года — "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости. Об ожидающих "затухания России"В своем выступлении Путин прокомментировал ожидания ослабления России в некоторых странах. Президент подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои интеллектуальные, территориальные, экономические и военные возможности и потенциал.О пандемииГоворя о пандемии COVID-19, Путин отметил, что коронавирус не отступил, а мир стоит на пороге "тектонических сдвигов" во всех сферах жизни. Путин подчеркнул, что испытывает гордость за граждан России и их готовность прийти на помощь друг другу — прежде всего врачей и медицинских работников. Президент констатировал, что международное сообщество в борьбе с коронавирусом сделало далеко не все, есть упущенные возможности.О возможности введения новых ограниченийПо словам Путина, сегодня нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам из-за пандемии, которые были весной, в том числе потому, что "медицина сработала эффективно". Он отметил, что созданы резервы мест в больницах, появились лекарства, "медики уже понимают и знают, что нужно делать".Глава государства напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> не вводила из-за коронавируса ограничений, но в результате и у них был спад экономики. Сейчас макроэкономические показатели в России приемлемые, экономика восстанавливается, добавил президент.О гражданском обществеРешающую роль в развитии России будет играть голос ее граждан, подчеркнул Путин. Он отметил, что мнение россиян должно быть решающим, а конструктивные запросы различных общественных сил — реализованы.О самостоятельности государствГоворя о государственном устройстве, президент отметил, что пытаться слепо копировать кого-то — неверно.По его словам, не имеет значения, как называется политический строй, который в каждой стране свой, своя политическая культура, традиции, свой взгляд на развитие.Путин подчеркнул, что источник власти — люди, это заключается в их "готовности делегировать избранной власти широкие полномочия", видя в государстве своих представителей, с которых необходимо строго спрашивать.О меняющихся ролях в миреПрезидент отметил, что сегодня США уже вряд ли могут претендовать на исключительность, и задался вопросом, нужно ли это самой Америке.В то же время, добавил он, заметно трансформировалась роль <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в мировых делах, серьезно усилились такие державы, как <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>.Президент призвал государства быть честнее в межгосударственных отношениях в условиях пандемии коронавируса и отказаться от политики двойных стандартов.О контроле над вооружениямиГоворя о контроле над вооружениями, Путин отметил, что без ограничений в этой сфере у мира нет будущего. Он напомнил, что Вашингтон поэтапно выходит из подобных соглашений. Президент отметил, что Москва не против подключения Китая к договору СНВ, но подчеркнул, что Вашингтон должен сам вести диалог с Пекином, а не перекладывать это на Россию.Путин также выступил за подключение всех ядерных держав к этому соглашению. Об обстановке в КарабахеВ ходе дискуссии участники затронули обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Президент подчеркнул, что с момента эскалации в конфликте со всех сторон погибли уже более двух тысяч человек, общее число жертв приближается к пяти тысячам. Он отметил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. По словам президента, это была напряженная работа по сближению позиций."Казалось, что еще чуть-чуть — и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", — сказал Путин.Он подчеркнул, что для России и Армения и Азербайджан — равные партнеры, с которыми Москва хочет выстраивать полноценные отношения. Глава государства также отметил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по Нагорному Карабаху. По словам Путина, он несколько раз в день говорит по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.О ситуации с Навальным Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии по ситуации с Алексеем Навальным, Путин отметил, что Россия готова провести расследование произошедшего, но для этого нужно подтверждение, что его отравили, а такую информацию не предоставляют. Президент отметил, что поручил Генпрокуратуре проверить возможность выезда пациента за границу на лечение, имея в виду ограничения по уголовному делу, сразу после обращения его жены. Путин также добавил, что есть сомнения в сообщениях об обнаружении в организме Навального следов "Новичка"."Сказали, что там нашли следы "Новичка". Потом все это было передано в ОЗХО <…>, и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое. <...> Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил президент.О поправках к КонституцииГоворя о принятых поправках к Конституции России, Путин указал, что они нацелены на развитие страны. Об окружающей средеПрезидент отметил, что сегодня нужно обсуждать отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности.

https://ria.ru/20201022/tsennosti-1581058023.html

https://ria.ru/20201022/politika-1581057187.html

https://ria.ru/20201022/sotrudnichestvo-1581057092.html

https://ria.ru/20201022/karkas-1581054277.html

https://ria.ru/20201022/vmeshatelstvo-1581074895.html

https://ria.ru/20201022/ukraina-1581073648.html

https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581073246.html

https://ria.ru/20201022/venera-1581056384.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Как бы не простудиться на ваших похоронах" Путин: "Как бы не простудиться на ваших похоронах" 2020-10-22T20:18 true PT0M12S

Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом" Заседание дискусионного клуба Валдай, выступление Путина 2020-10-22T20:18 true PT0M29S

Путин: "Очень бы не хотелось, чтобы повторялись ошибки прошлого" Путин на заседании Валдайского клуба 2020-10-22T20:18 true PT0M37S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление владимира путина на "валдае", международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, политика