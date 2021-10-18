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На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ
На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ - РИА Новости, 18.10.2021
На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ
Учения войск стран-членов ОДКБ стартовали на юге Таджикистана, сообщил РИА Новости глава пресс-центра минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмализода. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:02
2021-10-18T11:02
в мире
армения
таджикистан
узбекистан
одкб
александр лапин
центральный военный округ
анатолий сидоров
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ДУШАНБЕ, 18 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Учения войск стран-членов ОДКБ стартовали на юге Таджикистана, сообщил РИА Новости глава пресс-центра минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмализода.Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон"."С 18 по 23 октября на полигонах вооруженных сил Таджикистана "Момирак" и "Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" состоятся специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместное учение "Взаимодействие-2021", - сказал он. Учения вблизи таджикско-афганской границы пройдут с участием военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.По его словам, группировка Коллективных сил ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию Таджикистана боевиков международных террористических организаций. Командовать учениями будут начальник генштаба вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенанта Эмомали Собирзода и начальника Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.Главные задачи учений - совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации.В учениях планируется участие воинских контингентов государств – членов Организации, состоящих из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.На заключительный этап учений приглашены члены Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, представители Сербии, Узбекистана, Монголии, военные атташе, а также представители Международного Комитета Красного Креста.
https://ria.ru/20211018/ucheniya-1754963422.html
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в мире, армения, таджикистан, узбекистан, одкб, александр лапин, центральный военный округ, анатолий сидоров, россия
11:02 18.10.2021
 
На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ

На полигоне "Момирак" в Таджикистане стартовали учения стран-членов ОДКБ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ "Эшелон-2021"
Учения ОДКБ Эшелон-2021 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДУШАНБЕ, 18 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Учения войск стран-членов ОДКБ стартовали на юге Таджикистана, сообщил РИА Новости глава пресс-центра минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмализода.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон".
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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В Японском море завершились совместные учения России и Китая
"С 18 по 23 октября на полигонах вооруженных сил Таджикистана "Момирак" и "Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" состоятся специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместное учение "Взаимодействие-2021", - сказал он. Учения вблизи таджикско-афганской границы пройдут с участием военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
По его словам, группировка Коллективных сил ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию Таджикистана боевиков международных террористических организаций. Командовать учениями будут начальник генштаба вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенанта Эмомали Собирзода и начальника Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Главные задачи учений - совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации.
В учениях планируется участие воинских контингентов государств – членов Организации, состоящих из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
На заключительный этап учений приглашены члены Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, представители Сербии, Узбекистана, Монголии, военные атташе, а также представители Международного Комитета Красного Креста.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 12:16Захват власти в Афганистане талибами
В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана
 
В миреАрменияТаджикистанУзбекистанОДКБАлександр ЛапинЦентральный военный округАнатолий СидоровРоссия
 
 
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