https://ria.ru/20211018/ucheniya-1754989656.html

На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ

На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ - РИА Новости, 18.10.2021

На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ

Учения войск стран-членов ОДКБ стартовали на юге Таджикистана, сообщил РИА Новости глава пресс-центра минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмализода. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:02

2021-10-18T11:02

2021-10-18T11:02

в мире

армения

таджикистан

узбекистан

одкб

александр лапин

центральный военный округ

анатолий сидоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754985001_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8909d864fac7e77eedd6678daf6a5a6.jpg

ДУШАНБЕ, 18 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Учения войск стран-членов ОДКБ стартовали на юге Таджикистана, сообщил РИА Новости глава пресс-центра минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмализода.Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон"."С 18 по 23 октября на полигонах вооруженных сил Таджикистана "Момирак" и "Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" состоятся специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместное учение "Взаимодействие-2021", - сказал он. Учения вблизи таджикско-афганской границы пройдут с участием военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.По его словам, группировка Коллективных сил ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию Таджикистана боевиков международных террористических организаций. Командовать учениями будут начальник генштаба вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенанта Эмомали Собирзода и начальника Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.Главные задачи учений - совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации.В учениях планируется участие воинских контингентов государств – членов Организации, состоящих из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.На заключительный этап учений приглашены члены Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, представители Сербии, Узбекистана, Монголии, военные атташе, а также представители Международного Комитета Красного Креста.

https://ria.ru/20211018/ucheniya-1754963422.html

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html

армения

таджикистан

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, таджикистан, узбекистан, одкб, александр лапин, центральный военный округ, анатолий сидоров, россия