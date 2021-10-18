На юге Таджикистана стартовали учения стран-членов ОДКБ
На полигоне "Момирак" в Таджикистане стартовали учения стран-членов ОДКБ
ДУШАНБЕ, 18 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Учения войск стран-членов ОДКБ стартовали на юге Таджикистана, сообщил РИА Новости глава пресс-центра минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмализода.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон".
"С 18 по 23 октября на полигонах вооруженных сил Таджикистана "Момирак" и "Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" состоятся специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместное учение "Взаимодействие-2021", - сказал он. Учения вблизи таджикско-афганской границы пройдут с участием военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
По его словам, группировка Коллективных сил ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию Таджикистана боевиков международных террористических организаций. Командовать учениями будут начальник генштаба вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенанта Эмомали Собирзода и начальника Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Главные задачи учений - совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации.
В учениях планируется участие воинских контингентов государств – членов Организации, состоящих из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
На заключительный этап учений приглашены члены Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, представители Сербии, Узбекистана, Монголии, военные атташе, а также представители Международного Комитета Красного Креста.