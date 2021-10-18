https://ria.ru/20211018/turisty-1754962564.html

Аналитики назвали главные нарушения российских туристов

Аналитики назвали главные нарушения российских туристов - РИА Новости, 18.10.2021

Аналитики назвали главные нарушения российских туристов

Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали, как российские граждане в отпусках нарушают закон: так, в Санкт-Петербурге гости буянили в... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T03:34

2021-10-18T03:34

2021-10-18T03:34

туризм

общество

санкт-петербург

москва

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748922965_0:0:3526:1983_1920x0_80_0_0_fdf61fc3ec0294cf56e168aa0a8e84c7.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали, как российские граждане в отпусках нарушают закон: так, в Санкт-Петербурге гости буянили в ресторанах, а в Москве пытались украсть что-нибудь в магазинах, говорится в отчете по итогам летнего сезона.Ранее компания сообщала, что число правонарушений в туристических местах, по их данным, выросло на 34% с 2019 года.В Нижнем Новгороде, как и в Москве, лидируют попытки кражи в продуктовых магазинах. В Ярославле также превалируют попытки проникнуть в торговые точки. Типичный сценарий – ночное проникновение для кражи алкоголя и закусок.В Казани лидирует хулиганство – чаще всего в кафе, ресторанах, а также в магазинах. Причиной зачастую становятся неуместные шутки и выяснение отношений. Краснодар же чаще всего страдает от хулиганства лиц в нетрезвом виде, жертвами становятся отдыхающие и обслуживающий персонал."В летний период чаще всего срабатывала тревожная кнопка. Это указывает на то, что большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений", - уточнили в компании. Там добавили, что по типам объектов чаще всего с мая по сентябрь страдали бары, кафе и рестораны – 25% всех случаев, на втором месте – продуктовые магазины (21%), на третьем – непродуктовые торговые точки – 19%. "А вот наибольший прирост по количеству правонарушений произошел в гостиницах и отелях – рост числа тревожных вызовов составил 69%", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20211014/rostovskayaoblast-1754387662.html

https://ria.ru/20211011/ekaterinburg-1753644481.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, москва, новости - туризм