Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
Аналитики "Delta Системы безопасности" назвали главные нарушения российских туристов
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали, как российские граждане в отпусках нарушают закон: так, в Санкт-Петербурге гости буянили в ресторанах, а в Москве пытались украсть что-нибудь в магазинах, говорится в отчете по итогам летнего сезона.
Ранее компания сообщала, что число правонарушений в туристических местах, по их данным, выросло на 34% с 2019 года.
"По характеру правонарушений в Москве лидировали ночные попытки проникновения в магазины с целью кражи, как в продуктовые, так и в непродуктовые, и в основном несетевые. В Санкт-Петербурге типичным правонарушением в летний сезон стало хулиганство в ресторанах (в основном в состоянии алкогольного опьянения): конфликты с другими гостями и персоналом, непотребное поведение в адрес обслуживающего персонала женского пола и прочее неподобающее поведение", - рассказали в компании.
В Нижнем Новгороде, как и в Москве, лидируют попытки кражи в продуктовых магазинах. В Ярославле также превалируют попытки проникнуть в торговые точки. Типичный сценарий – ночное проникновение для кражи алкоголя и закусок.
"В летний период чаще всего срабатывала тревожная кнопка. Это указывает на то, что большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений", - уточнили в компании.
Там добавили, что по типам объектов чаще всего с мая по сентябрь страдали бары, кафе и рестораны – 25% всех случаев, на втором месте – продуктовые магазины (21%), на третьем – непродуктовые торговые точки – 19%. "А вот наибольший прирост по количеству правонарушений произошел в гостиницах и отелях – рост числа тревожных вызовов составил 69%", - заключили аналитики.
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