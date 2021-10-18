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Туризм
https://ria.ru/20211018/turisty-1754962564.html
Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
Аналитики назвали главные нарушения российских туристов - РИА Новости, 18.10.2021
Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали, как российские граждане в отпусках нарушают закон: так, в Санкт-Петербурге гости буянили в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T03:34
2021-10-18T03:34
туризм
общество
санкт-петербург
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали, как российские граждане в отпусках нарушают закон: так, в Санкт-Петербурге гости буянили в ресторанах, а в Москве пытались украсть что-нибудь в магазинах, говорится в отчете по итогам летнего сезона.Ранее компания сообщала, что число правонарушений в туристических местах, по их данным, выросло на 34% с 2019 года.В Нижнем Новгороде, как и в Москве, лидируют попытки кражи в продуктовых магазинах. В Ярославле также превалируют попытки проникнуть в торговые точки. Типичный сценарий – ночное проникновение для кражи алкоголя и закусок.В Казани лидирует хулиганство – чаще всего в кафе, ресторанах, а также в магазинах. Причиной зачастую становятся неуместные шутки и выяснение отношений. Краснодар же чаще всего страдает от хулиганства лиц в нетрезвом виде, жертвами становятся отдыхающие и обслуживающий персонал."В летний период чаще всего срабатывала тревожная кнопка. Это указывает на то, что большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений", - уточнили в компании.&nbsp;Там добавили, что по типам объектов чаще всего с мая по сентябрь страдали бары, кафе и рестораны – 25% всех случаев, на втором месте – продуктовые магазины (21%), на третьем – непродуктовые торговые точки – 19%. "А вот наибольший прирост по количеству правонарушений произошел в гостиницах и отелях – рост числа тревожных вызовов составил 69%", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20211014/rostovskayaoblast-1754387662.html
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общество, санкт-петербург, москва, новости - туризм
03:34 18.10.2021
 
Аналитики назвали главные нарушения российских туристов

Аналитики "Delta Системы безопасности" назвали главные нарушения российских туристов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Аналитики компании "Delta Системы безопасности" рассказали, как российские граждане в отпусках нарушают закон: так, в Санкт-Петербурге гости буянили в ресторанах, а в Москве пытались украсть что-нибудь в магазинах, говорится в отчете по итогам летнего сезона.
Ранее компания сообщала, что число правонарушений в туристических местах, по их данным, выросло на 34% с 2019 года.
"По характеру правонарушений в Москве лидировали ночные попытки проникновения в магазины с целью кражи, как в продуктовые, так и в непродуктовые, и в основном несетевые. В Санкт-Петербурге типичным правонарушением в летний сезон стало хулиганство в ресторанах (в основном в состоянии алкогольного опьянения): конфликты с другими гостями и персоналом, непотребное поведение в адрес обслуживающего персонала женского пола и прочее неподобающее поведение", - рассказали в компании.
В Нижнем Новгороде, как и в Москве, лидируют попытки кражи в продуктовых магазинах. В Ярославле также превалируют попытки проникнуть в торговые точки. Типичный сценарий – ночное проникновение для кражи алкоголя и закусок.
В Казани лидирует хулиганство – чаще всего в кафе, ресторанах, а также в магазинах. Причиной зачастую становятся неуместные шутки и выяснение отношений. Краснодар же чаще всего страдает от хулиганства лиц в нетрезвом виде, жертвами становятся отдыхающие и обслуживающий персонал.
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"В летний период чаще всего срабатывала тревожная кнопка. Это указывает на то, что большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений", - уточнили в компании. 
Там добавили, что по типам объектов чаще всего с мая по сентябрь страдали бары, кафе и рестораны – 25% всех случаев, на втором месте – продуктовые магазины (21%), на третьем – непродуктовые торговые точки – 19%. "А вот наибольший прирост по количеству правонарушений произошел в гостиницах и отелях – рост числа тревожных вызовов составил 69%", - заключили аналитики.
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