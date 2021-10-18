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Шоубиз
https://ria.ru/20211018/tarzan-1755049649.html
Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии
Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 18.10.2021
Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии
Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая вымогала деньги у Тарзана, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:41
2021-10-18T15:41
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
деньги
знаменитости
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая вымогала деньги у Тарзана, сообщили РИА Новости в суде.Об аресте Антонины Саввидес, обвиняемой в вымогательстве в особо крупном размере, Таганский районный суд сообщал в ноябре 2020 года. Потерпевшим по делу признали Сергея Глушко – он же Тарзан, муж певицы Наташи Королевой.Как писали СМИ, обвиняемая вымогала у Тарзана два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.Ранее Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков.
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наташа королева (наталия порывай), деньги, знаменитости, сергей глушко (тарзан)
15:41 18.10.2021
 
Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии

Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам в колонии общего режима

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая вымогала деньги у Тарзана, сообщили РИА Новости в суде.
Об аресте Антонины Саввидес, обвиняемой в вымогательстве в особо крупном размере, Таганский районный суд сообщал в ноябре 2020 года. Потерпевшим по делу признали Сергея Глушко – он же Тарзан, муж певицы Наташи Королевой.

"Приговором Таганского суда Саввидес А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), и ей назначено наказание в виде лишения свободы… сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сказала собеседница агентства.

Как писали СМИ, обвиняемая вымогала у Тарзана два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.
Ранее Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков.
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