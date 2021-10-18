https://ria.ru/20211018/tarzan-1755049649.html

Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии

Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 18.10.2021

Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии

Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая вымогала деньги у Тарзана, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:41

2021-10-18T15:41

2021-10-18T15:41

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

деньги

знаменитости

сергей глушко (тарзан)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая вымогала деньги у Тарзана, сообщили РИА Новости в суде.Об аресте Антонины Саввидес, обвиняемой в вымогательстве в особо крупном размере, Таганский районный суд сообщал в ноябре 2020 года. Потерпевшим по делу признали Сергея Глушко – он же Тарзан, муж певицы Наташи Королевой.Как писали СМИ, обвиняемая вымогала у Тарзана два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.Ранее Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков.

https://ria.ru/20210827/koroleva-1747475849.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наташа королева (наталия порывай), деньги, знаменитости, сергей глушко (тарзан)