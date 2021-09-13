https://ria.ru/20210913/koroleva-1749852176.html
Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков
Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков - РИА Новости, 13.09.2021
Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков
Певица Наташа Королева в программе "Секрет на миллион" рассказала о выкидыше, который произошел на нервной почве после скандала с публикацией интимных снимков... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:50
2021-09-13T13:50
2021-09-13T13:50
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
беременность
знаменитости
лера кудрявцева
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева в программе "Секрет на миллион" рассказала о выкидыше, который произошел на нервной почве после скандала с публикацией интимных снимков артистки.Певица вместе с мужем Сергеем Глушко мечтала о рождении второго ребенка. В возрасте 40 лет артистке удалось забеременеть естественным путем после неудачной попытки ЭКО. Однако из-за скандала случился выкидыш.Телеведущая Лера Кудрявцева уточнила, что скандал был связан с депутатом Виталием Милоновым.Также певица рассказала о первом ребенке Архипе. Он встречается с бывшей стриптизершей Мелиссой."Она очень хорошая девочка, но главное – чтобы она нравилась Архипу. Я говорю: "Если ты готов содержать семью – то вперед", – заключила Королева.Ранее звезда рассказала о своем отношении к изменам Тарзана.
https://ria.ru/20210813/tarzan-1745651613.html
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наташа королева (наталия порывай), беременность, знаменитости, лера кудрявцева, сергей глушко (тарзан)