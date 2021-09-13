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Шоубиз
https://ria.ru/20210913/koroleva-1749852176.html
Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков
Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков - РИА Новости, 13.09.2021
Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков
Певица Наташа Королева в программе "Секрет на миллион" рассказала о выкидыше, который произошел на нервной почве после скандала с публикацией интимных снимков... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:50
2021-09-13T13:50
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
беременность
знаменитости
лера кудрявцева
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева в программе "Секрет на миллион" рассказала о выкидыше, который произошел на нервной почве после скандала с публикацией интимных снимков артистки.Певица вместе с мужем Сергеем Глушко мечтала о рождении второго ребенка. В возрасте 40 лет артистке удалось забеременеть естественным путем после неудачной попытки ЭКО. Однако из-за скандала случился выкидыш.Телеведущая Лера Кудрявцева уточнила, что скандал был связан с депутатом Виталием Милоновым.Также певица рассказала о первом ребенке Архипе. Он встречается с бывшей стриптизершей Мелиссой."Она очень хорошая девочка, но главное – чтобы она нравилась Архипу. Я говорю: "Если ты готов содержать семью – то вперед", – заключила Королева.Ранее звезда рассказала о своем отношении к изменам Тарзана.
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наташа королева (наталия порывай), беременность, знаменитости, лера кудрявцева, сергей глушко (тарзан)
13:50 13.09.2021
 

Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков

© НТВ / Youtube Наташа Королёва в передаче "Секрет на миллион"
 Наташа Королёва в передаче Секрет на миллион
© НТВ / Youtube
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева в программе "Секрет на миллион" рассказала о выкидыше, который произошел на нервной почве после скандала с публикацией интимных снимков артистки.
Певица вместе с мужем Сергеем Глушко мечтала о рождении второго ребенка. В возрасте 40 лет артистке удалось забеременеть естественным путем после неудачной попытки ЭКО. Однако из-за скандала случился выкидыш.

"Как только я маме сказала, происходит вот эта неприятная и некрасивая ситуация. Когда вроде бы человек, облеченный властью, выдает в эфир, и это поддерживают все центральные каналы, что я распространяю какие-то порнографические снимки. Что я выдаю это на всеобщее обозрение. Это для меня был очень жесткий удар", – эмоционально рассказала Королева.

Телеведущая Лера Кудрявцева уточнила, что скандал был связан с депутатом Виталием Милоновым.
Также певица рассказала о первом ребенке Архипе. Он встречается с бывшей стриптизершей Мелиссой.
"Она очень хорошая девочка, но главное – чтобы она нравилась Архипу. Я говорю: "Если ты готов содержать семью – то вперед", – заключила Королева.
Ранее звезда рассказала о своем отношении к изменам Тарзана.
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)беременностьЗнаменитостиЛера КудрявцеваСергей Глушко (Тарзан)
 
 
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