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Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана
Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана
Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко — мужа певицы Наташи Королевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2020
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культура
сергей глушко (тарзан)
москва
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко — мужа певицы Наташи Королевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Антонины Саввидес меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сказали в суде, отметив, что срок ареста установлен до 24 января следующего года.По данным суда, Саввидес предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу признан Глушко.По данным СМИ, обвиняемая вместе с предполагаемой соучастницей вымогали у потерпевшего два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.
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сергей глушко (тарзан), москва, наташа королева (наталия порывай), происшествия

Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана

19:01 26.11.2020 (обновлено: 20:33 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАнтонина Саввидес, обвиняемая в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко, на заседании Таганского суда
Антонина Саввидес, обвиняемая в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко, на заседании Таганского суда - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко — мужа певицы Наташи Королевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Антонины Саввидес меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сказали в суде, отметив, что срок ареста установлен до 24 января следующего года.
По данным суда, Саввидес предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу признан Глушко.
По данным СМИ, обвиняемая вместе с предполагаемой соучастницей вымогали у потерпевшего два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.
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