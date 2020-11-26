https://ria.ru/20201126/tarzan-1586505698.html
Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана
Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана
Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко — мужа певицы Наташи Королевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:01
2020-11-26T19:01
2020-11-26T20:33
культура
сергей глушко (тарзан)
москва
наташа королева (наталия порывай)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586511814_0:0:593:334_1400x0_80_0_0_fead6f444328a5b3cc1ca9656b3cf922.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко — мужа певицы Наташи Королевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Антонины Саввидес меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сказали в суде, отметив, что срок ареста установлен до 24 января следующего года.По данным суда, Саввидес предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу признан Глушко.По данным СМИ, обвиняемая вместе с предполагаемой соучастницей вымогали у потерпевшего два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.
https://ria.ru/20200924/koroleva-1577724032.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586511814_70:0:593:392_1400x0_80_0_0_bf28e5ca442495cc8b91cce461189735.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей глушко (тарзан), москва, наташа королева (наталия порывай), происшествия