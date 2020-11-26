https://ria.ru/20201126/tarzan-1586505698.html

Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана

Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана

Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко — мужа певицы Наташи Королевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:01

2020-11-26T19:01

2020-11-26T20:33

культура

сергей глушко (тарзан)

москва

наташа королева (наталия порывай)

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко — мужа певицы Наташи Королевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Антонины Саввидес меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сказали в суде, отметив, что срок ареста установлен до 24 января следующего года.По данным суда, Саввидес предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу признан Глушко.По данным СМИ, обвиняемая вместе с предполагаемой соучастницей вымогали у потерпевшего два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.

https://ria.ru/20200924/koroleva-1577724032.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), москва, наташа королева (наталия порывай), происшествия