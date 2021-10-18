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В Приамурье загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной
В Приамурье загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной - РИА Новости, 18.10.2021
В Приамурье загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной
Памятник, установленный в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области, горел в воскресенье, происшествием занимается полиция, сообщили РИА... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T06:06
2021-10-18T06:06
2021-10-18T06:06
происшествия
сковородинский район
свободный
амурская область
великая отечественная война (1941-1945)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Памятник, установленный в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области, горел в воскресенье, происшествием занимается полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области.Сообщение о случившемся поступило в полицию 17 октября.Как сообщалось, в августе уголовное дело о вандализме завели в городе Свободный Амурской области после видеозаписи, на которой подростки оскверняют мемориал воинам Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20211015/pozhar-1754713034.html
сковородинский район
свободный
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происшествия, сковородинский район, свободный, амурская область, великая отечественная война (1941-1945)
В Приамурье загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной
В Амурской области загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной войне