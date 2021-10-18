https://ria.ru/20211018/pamyanik-1754964173.html

В Приамурье загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной

В Приамурье загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной - РИА Новости, 18.10.2021

В Приамурье загорелся памятник погибшим в Великой Отечественной

Памятник, установленный в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области, горел в воскресенье, происшествием занимается полиция, сообщили РИА... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T06:06

2021-10-18T06:06

2021-10-18T06:06

происшествия

сковородинский район

свободный

амурская область

великая отечественная война (1941-1945)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Памятник, установленный в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области, горел в воскресенье, происшествием занимается полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Амурской области.Сообщение о случившемся поступило в полицию 17 октября.Как сообщалось, в августе уголовное дело о вандализме завели в городе Свободный Амурской области после видеозаписи, на которой подростки оскверняют мемориал воинам Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20211015/pozhar-1754713034.html

сковородинский район

свободный

амурская область

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2021

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происшествия, сковородинский район, свободный, амурская область, великая отечественная война (1941-1945)