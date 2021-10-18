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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211018/aviabilety-1755002902.html
Определены самые популярные направления России для полетов в октябре
Определены самые популярные направления России для полетов в октябре - РИА Новости, 18.10.2021
Определены самые популярные направления России для полетов в октябре
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летают в октябре по России и сколько стоят авиабилеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:58
2021-10-18T18:58
туризм
калининград
санкт-петербург
махачкала
ростов-на-дону
анапа
екатеринбург
минеральные воды
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летают в октябре по России и сколько стоят авиабилеты, сообщает Туту.ру.За перелет внутри страны в октябре платят в среднем 9 527 рублей туда-обратно, примерно столько же, сколько и год назад. По сравнению с октябрем 2019 года средний чек сейчас ниже на 19 процентов.По данным аналитиков, больше всего перелетов в октябре 2021 года совершается по направлению Москва — Сочи. Средний чек на этом маршруте сократился за год на 20 процентов: с 8 974 до 7 185 рублей туда-обратно. На втором месте по популярности направление Москва — Симферополь. Средний чек здесь почти не изменился за год и составляет 8 101 рубль туда-обратно.Замыкает тройку самых востребованных направлений, как и годом ранее, маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек за перелет между двумя столицами за год подрос на 11 процентов и равен 4 412 рублям туда-обратно.Также в двадцатку самых популярных направлений с вылетами из Москвы в октябре входят Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Анапа, Омск, Самара, Новосибирск, Мурманск и Волгоград. С вылетами из Санкт-Петербурга в рейтинг вошли такие направления, как Сочи, Калининград, Краснодар и Симферополь.
https://ria.ru/20211014/rostovskayaoblast-1754387662.html
калининград
санкт-петербург
махачкала
ростов-на-дону
анапа
екатеринбург
минеральные воды
сочи
омск
мурманск
симферополь
волгоград
самара
краснодар
новосибирск
уфа
москва
россия
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калининград, санкт-петербург, махачкала, ростов-на-дону, анапа, екатеринбург, минеральные воды, сочи, омск, мурманск, симферополь, волгоград, самара, краснодар, новосибирск, уфа, москва, новости - туризм, туту.ру, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
18:58 18.10.2021
 
Определены самые популярные направления России для полетов в октябре

Эксперты рассказали, куда россияне летают в октябре и сколько платят за авиабилеты

© РИА Новости / Артур ЛебедевПассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда чаще всего летают в октябре по России и сколько стоят авиабилеты, сообщает Туту.ру.
За перелет внутри страны в октябре платят в среднем 9 527 рублей туда-обратно, примерно столько же, сколько и год назад. По сравнению с октябрем 2019 года средний чек сейчас ниже на 19 процентов.
По данным аналитиков, больше всего перелетов в октябре 2021 года совершается по направлению Москва — Сочи. Средний чек на этом маршруте сократился за год на 20 процентов: с 8 974 до 7 185 рублей туда-обратно. На втором месте по популярности направление Москва — Симферополь. Средний чек здесь почти не изменился за год и составляет 8 101 рубль туда-обратно.
Замыкает тройку самых востребованных направлений, как и годом ранее, маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек за перелет между двумя столицами за год подрос на 11 процентов и равен 4 412 рублям туда-обратно.
Также в двадцатку самых популярных направлений с вылетами из Москвы в октябре входят Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Анапа, Омск, Самара, Новосибирск, Мурманск и Волгоград. С вылетами из Санкт-Петербурга в рейтинг вошли такие направления, как Сочи, Калининград, Краснодар и Симферополь.
Пристать в Казачьей пристани - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00Туризм
Отдых на Вольном Дону: что смотреть, есть и пить в Ростовской области
 
ТуризмКалининградСанкт-ПетербургМахачкалаРостов-на-ДонуАнапаЕкатеринбургМинеральные ВодыСочиОмскМурманскСимферопольВолгоградСамараКраснодарНовосибирскУфаМоскваНовости - ТуризмТуту.руТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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