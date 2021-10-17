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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе"
Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе" - РИА Новости, 17.10.2021
Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе"
Актер Владимир Машков, который сыграет роль в фильме "Вызов", и актриса Юлия Пересильд оставили надписи на корпусе приземлившегося в степи Казахстана в... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:10
2021-10-17T15:15
культура
владимир машков
космос - риа наука
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Актер Владимир Машков, который сыграет роль в фильме "Вызов", и актриса Юлия Пересильд оставили надписи на корпусе приземлившегося в степи Казахстана в воскресенье спускаемого аппарата "Союз МС-18", сообщает в воскресенье Центральный военный округ (ЦВО).Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.Всего от ЦВО было задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица", уточняет округ.
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владимир машков, космос - риа наука, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
15:10 17.10.2021 (обновлено: 15:15 17.10.2021)
 
Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе"

Актеры Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе МС-18"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Актер Владимир Машков, который сыграет роль в фильме "Вызов", и актриса Юлия Пересильд оставили надписи на корпусе приземлившегося в степи Казахстана в воскресенье спускаемого аппарата "Союз МС-18", сообщает в воскресенье Центральный военный округ (ЦВО).
"Юлия Пересильд, которая в составе экипажа "Союза" вернулась на Землю после 12-дневного пребывания на МКС, написала "Спасибо", а Машков – "Ура!" – говорится в сообщении.
Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.
Всего от ЦВО было задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица", уточняет округ.
"Отработали на твердую пятерку": возвращение первого киноэкипажа на Землю
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

Экипаж корабля Союза МС-18 вернулся на Землю
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

Члены съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк
 
КультураВладимир МашковКосмос - РИА НаукаЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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