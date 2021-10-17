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Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе"

Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе" - РИА Новости, 17.10.2021

Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса "Союзе"

Актер Владимир Машков, который сыграет роль в фильме "Вызов", и актриса Юлия Пересильд оставили надписи на корпусе приземлившегося в степи Казахстана в... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:10

2021-10-17T15:10

2021-10-17T15:15

культура

владимир машков

космос - риа наука

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Актер Владимир Машков, который сыграет роль в фильме "Вызов", и актриса Юлия Пересильд оставили надписи на корпусе приземлившегося в степи Казахстана в воскресенье спускаемого аппарата "Союз МС-18", сообщает в воскресенье Центральный военный округ (ЦВО).Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.Всего от ЦВО было задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица", уточняет округ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир машков, космос - риа наука, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос