"Отработали на твердую пятерку": возвращение первого киноэкипажа на Землю

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Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.