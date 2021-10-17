https://ria.ru/20211017/ranil-1754939691.html
В Ленинградской области мужчина ранил сотрудника ГИБДД во время охоты
В Ленинградской области мужчина ранил сотрудника ГИБДД во время охоты - РИА Новости, 17.10.2021
В Ленинградской области мужчина ранил сотрудника ГИБДД во время охоты
Мужчина ранил сотрудника ГИБДД во время охоты в районе деревни Глядино Ломоносовского района, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:01
2021-10-17T18:01
2021-10-17T18:01
происшествия
ленинградская область
петродворцовый район
угибдд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Мужчина ранил сотрудника ГИБДД во время охоты в районе деревни Глядино Ломоносовского района, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Шестнадцатого октября около 9 часов утра в полицию через службу "112" поступило сообщение об огнестрельном ранении в деревне Глядино Ломоносовского района Ленинградской области", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина выстрелил в сторону стаи гусей, но попал во вставшего со складного стула инспектора УГИБДД по Петродворцовому району.Пострадавший с проникающим огнестрельным ранением в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")."В момент инцидента оба охотника были трезвы, сотрудник полиции находился в очередном отпуске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210830/nozh-1747869297.html
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происшествия, ленинградская область, петродворцовый район, угибдд, россия
В Ленинградской области мужчина ранил сотрудника ГИБДД во время охоты
В Ленинградской области в деревне Глядино мужчина ранил сотрудника ГИБДД во время охоты