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День отца в России

День отца в России - РИА Новости, 17.10.2021

День отца в России

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года. В 2021 году эта дата приходится на... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T00:15

2021-10-17T00:15

2021-10-17T10:33

справки

россия

день отца в россии

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В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года. В 2021 году эта дата приходится на 17 октября. День отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об этом празднике пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.Впервые День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования Дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным. В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США. В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах. Помимо США, праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и других странах. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии — во второе воскресенье августа. В Литве День отца отмечается в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии — во второе воскресенье ноября.В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют 19 марта в День Святого Иосифа — земного отца Иисуса Христа.В России День отца отмечался с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года – в Новосибирске, а с 2006 года – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года – в Петербурге, с 2014 года — в Москве. По состоянию на июль 2021 года, праздник отмечался в 28 регионах страны. В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года. В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.Четвертого октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В 2021 году День отца составит "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в России еще в 1998 году.Благополучная семья — основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца — гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества.День отца России позволит привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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