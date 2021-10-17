https://ria.ru/20211017/ottsovstvo-1754711276.html
День отца в России
День отца в России - РИА Новости, 17.10.2021
День отца в России
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года. В 2021 году эта дата приходится на... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:15
2021-10-17T00:15
2021-10-17T10:33
справки
россия
день отца в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565169756_0:157:3068:1883_1920x0_80_0_0_4593933d4e4338e9b8fa70f3fc326974.jpg
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года. В 2021 году эта дата приходится на 17 октября. День отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об этом празднике пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.Впервые День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования Дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным. В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США. В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах. Помимо США, праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и других странах. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии — во второе воскресенье августа. В Литве День отца отмечается в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии — во второе воскресенье ноября.В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют 19 марта в День Святого Иосифа — земного отца Иисуса Христа.В России День отца отмечался с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года – в Новосибирске, а с 2006 года – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года – в Петербурге, с 2014 года — в Москве. По состоянию на июль 2021 года, праздник отмечался в 28 регионах страны. В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года. В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.Четвертого октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В 2021 году День отца составит "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в России еще в 1998 году.Благополучная семья — основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца — гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества.День отца России позволит привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565169756_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e8b02859baaf741212c287cdfd8c647e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, день отца в россии
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден
указом президента России от 4 октября 2021 года. В 2021 году эта дата приходится на 17 октября
.
День отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об этом празднике пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.
Впервые День отцов был отмечен
в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня.
С годами идея распространилась
. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования Дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным.
В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию
, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США.
В третье воскресенье июня своих пап чествуют
в 40 странах. Помимо США, праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и других странах. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии — во второе воскресенье августа.
В Литве День отца отмечается
в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии — во второе воскресенье ноября
.
В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют
19 марта в День Святого Иосифа — земного отца Иисуса Христа.
В России День отца отмечался
с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года – в Новосибирске, а с 2006 года – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года
– в Петербурге, с 2014 года
— в Москве.
По состоянию на июль 2021 года, праздник отмечался
в 28 регионах страны.
В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила
в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.
Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено
на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года.
В июле 2021 года Минтруд вынес
на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.
Четвертого октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил
День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
В 2021 году День отца составит "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в России еще в 1998 году.
Благополучная семья — основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца — гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества.
День отца России позволит привлечь
внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.