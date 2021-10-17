https://ria.ru/20211017/olimpiada-1754915684.html

Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике

Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике - РИА Новости, 17.10.2021

Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике

Российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T11:45

2021-10-17T11:45

2021-10-17T11:46

общество

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.По данным на сайте, золотые медали получили два одиннадцатиклассника из Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга. А серебряные - учащиеся из столицы: выпускник СУНЦ МГУ и выпускник школы № 1589.Отмечается, что российская команда проходила испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Руководителем команды выступил Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга, заместителем руководителя сборной – Андрей Кушнир, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.Добавляется, что команду отобрали ещё весной 2021 года. Подготовка команды велась тренерским штабом в рамках подготовки сборной на Международную олимпиаду 2021 года.

https://ria.ru/20211014/konkurs-1754589458.html

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