11:45 17.10.2021 (обновлено: 11:46 17.10.2021)
Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике
Российские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по математике
CC BY 4.0 / Минпросвещения России / Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
"Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния). Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай. Затем следуют Польша, США и Республика Корея. Состязание проходило в распределённом формате и объединило 135 участников из 22 стран", - говорится в сообщении.
По данным на сайте, золотые медали получили два одиннадцатиклассника из Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга. А серебряные - учащиеся из столицы: выпускник СУНЦ МГУ и выпускник школы № 1589.
Отмечается, что российская команда проходила испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Руководителем команды выступил Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга, заместителем руководителя сборной – Андрей Кушнир, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.
Добавляется, что команду отобрали ещё весной 2021 года. Подготовка команды велась тренерским штабом в рамках подготовки сборной на Международную олимпиаду 2021 года.