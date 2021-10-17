Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/feysbuk-1754951253.html
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей - РИА Новости, 18.10.2021
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей
Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять противоправную информацию, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-17T21:48
2021-10-18T00:02
происшествия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
facebook
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять противоправную информацию, сообщается на сайте ФССП.На Facebook от 15 октября возбуждено восемь исполнительных производств, из которых шесть — по три миллиона рублей, еще два — по четыре миллиона.Всего с начала года Facebook выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей (за отказ удалить публикации и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в четыре миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о намерении штрафовать компании за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Суды рассмотрели уже большую часть протоколов.
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html
https://ria.ru/20211014/facebook-1754478271.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a78fc865646e1d0a7719c733cc350b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), facebook, россия
21:48 17.10.2021 (обновлено: 00:02 18.10.2021)
 
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей

ФССП приступила к принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей штрафов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять противоправную информацию, сообщается на сайте ФССП.
На Facebook от 15 октября возбуждено восемь исполнительных производств, из которых шесть — по три миллиона рублей, еще два — по четыре миллиона.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 15:57
Tiktok и Google заплатили более шести миллионов рублей штрафов, сообщил суд
Всего с начала года Facebook выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей (за отказ удалить публикации и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в четыре миллиона рублей оказался первым.
Информация, которую требовали удалить, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Минувшей весной Роскомнадзор объявил о намерении штрафовать компании за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Суды рассмотрели уже большую часть протоколов.
Ракета-носитель Союз-2.1б с нанесенной символикой празднования 800-летия Нижнего Новгорода на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 01:07
Facebook признал слово "хохлома" оскорблением
 
ПроисшествияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)FacebookРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
01:15Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Лента новостейМолния