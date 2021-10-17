https://ria.ru/20211017/feysbuk-1754951253.html
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей - РИА Новости, 18.10.2021
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей
Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять противоправную информацию, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-17T21:48
2021-10-17T21:48
2021-10-18T00:02
происшествия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
facebook
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять противоправную информацию, сообщается на сайте ФССП.На Facebook от 15 октября возбуждено восемь исполнительных производств, из которых шесть — по три миллиона рублей, еще два — по четыре миллиона.Всего с начала года Facebook выписали штрафов на сумму более 80 миллионов рублей (за отказ удалить публикации и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в четыре миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о намерении штрафовать компании за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Суды рассмотрели уже большую часть протоколов.
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html
https://ria.ru/20211014/facebook-1754478271.html
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происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), facebook, россия
21:48 17.10.2021 (обновлено: 00:02 18.10.2021)
Приставы приступили к взысканию с Facebook 26 миллионов рублей
ФССП приступила к принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей штрафов