https://ria.ru/20211017/deti-1754912516.html
В России изменились правила вывоза детей за рубеж
В России вступили в силу обновленные правила вывоза детей за границу - РИА Новости, 17.10.2021
В России изменились правила вывоза детей за рубеж
С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:54
2021-10-17T10:54
2021-10-17T12:00
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу.В частности, теперь оба родителя или законных представителя могут заявлять о несогласии на выезд ребенка из России. Можно установить как общий запрет, так и на конкретные государства либо же на определенный срок. Раньше родители могли только указывать страны и даты, в которые можно вывозить ребенка.Документ также регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (чего в предыдущем варианте регламента не было вовсе). В России это можно сделать в отделах полиции, а за рубежом — в посольстве или консульстве.Сам родитель или законный представитель, заявивший о несогласии на выезд ребенка, сможет вывозить его за границу, но только если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.Кроме того, приказ устанавливает укороченный срок отработки заявлений: теперь это два дня, а не пять, как раньше.
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общество, дети, россия, новости - туризм
10:54 17.10.2021 (обновлено: 12:00 17.10.2021)
В России вступили в силу обновленные правила вывоза детей за границу
МВД: с 17 октября родители смогут запрещать выезд детей в конкретные страны
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД
, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу.
В частности, теперь оба родителя или законных представителя могут заявлять о несогласии на выезд ребенка из России. Можно установить как общий запрет, так и на конкретные государства либо же на определенный срок. Раньше родители могли только указывать страны и даты, в которые можно вывозить ребенка.
Документ также регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (чего в предыдущем варианте регламента не было вовсе). В России
это можно сделать в отделах полиции, а за рубежом — в посольстве или консульстве.
Сам родитель или законный представитель, заявивший о несогласии на выезд ребенка, сможет вывозить его за границу, но только если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.
Кроме того, приказ устанавливает укороченный срок отработки заявлений: теперь это два дня, а не пять, как раньше.