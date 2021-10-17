https://ria.ru/20211017/deti-1754912516.html

В России изменились правила вывоза детей за рубеж

В России вступили в силу обновленные правила вывоза детей за границу - РИА Новости, 17.10.2021

В России изменились правила вывоза детей за рубеж

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:54

2021-10-17T10:54

2021-10-17T12:00

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу.В частности, теперь оба родителя или законных представителя могут заявлять о несогласии на выезд ребенка из России. Можно установить как общий запрет, так и на конкретные государства либо же на определенный срок. Раньше родители могли только указывать страны и даты, в которые можно вывозить ребенка.Документ также регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (чего в предыдущем варианте регламента не было вовсе). В России это можно сделать в отделах полиции, а за рубежом — в посольстве или консульстве.Сам родитель или законный представитель, заявивший о несогласии на выезд ребенка, сможет вывозить его за границу, но только если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.Кроме того, приказ устанавливает укороченный срок отработки заявлений: теперь это два дня, а не пять, как раньше.

https://ria.ru/20211015/brak-1754743876.html

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2021

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общество, дети, россия, новости - туризм