Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211017/deti-1754912516.html
В России изменились правила вывоза детей за рубеж
В России вступили в силу обновленные правила вывоза детей за границу - РИА Новости, 17.10.2021
В России изменились правила вывоза детей за рубеж
С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:54
2021-10-17T12:00
туризм
общество
дети
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734953700_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_294aea2c9c0d49656d59a1de8f228c27.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу.В частности, теперь оба родителя или законных представителя могут заявлять о несогласии на выезд ребенка из России. Можно установить как общий запрет, так и на конкретные государства либо же на определенный срок. Раньше родители могли только указывать страны и даты, в которые можно вывозить ребенка.Документ также регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (чего в предыдущем варианте регламента не было вовсе). В России это можно сделать в отделах полиции, а за рубежом — в посольстве или консульстве.Сам родитель или законный представитель, заявивший о несогласии на выезд ребенка, сможет вывозить его за границу, но только если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.Кроме того, приказ устанавливает укороченный срок отработки заявлений: теперь это два дня, а не пять, как раньше.
https://ria.ru/20211015/brak-1754743876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734953700_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf3c2399ccd0a3c94ef9e24db845bf8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дети, россия, новости - туризм
10:54 17.10.2021 (обновлено: 12:00 17.10.2021)
 
В России вступили в силу обновленные правила вывоза детей за границу

МВД: с 17 октября родители смогут запрещать выезд детей в конкретные страны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу.
В частности, теперь оба родителя или законных представителя могут заявлять о несогласии на выезд ребенка из России. Можно установить как общий запрет, так и на конкретные государства либо же на определенный срок. Раньше родители могли только указывать страны и даты, в которые можно вывозить ребенка.
Документ также регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (чего в предыдущем варианте регламента не было вовсе). В России это можно сделать в отделах полиции, а за рубежом — в посольстве или консульстве.
Сам родитель или законный представитель, заявивший о несогласии на выезд ребенка, сможет вывозить его за границу, но только если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.
Кроме того, приказ устанавливает укороченный срок отработки заявлений: теперь это два дня, а не пять, как раньше.
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 14:40
Юрист прокомментировал идею о гражданстве для детей от смешанных браков
 
ТуризмОбществоДетиРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
12:23Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
12:19В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
12:19СМИ уточнили данные о похищенных на Гаити миссионерах
12:13Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
12:11В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
12:05Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел
12:03"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
11:45Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике
11:45В Москве за сутки госпитализировали 1357 человек с COVID-19
11:41Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:40Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
11:39СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании
11:35В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19
11:33В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
11:33Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
11:32В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
11:24Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
11:11Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
10:57Эрнст пообещал в скором времени показать, как на самом деле выглядит космос
Лента новостейМолния