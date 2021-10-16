https://ria.ru/20211016/volodin-1754863085.html

Вячеслав Володин: лидеры в Госдуме по вакцинации – "Единая Россия" и ЛДПР

Вячеслав Володин: лидеры в Госдуме по вакцинации – "Единая Россия" и ЛДПР - РИА Новости, 16.10.2021

Вячеслав Володин: лидеры в Госдуме по вакцинации – "Единая Россия" и ЛДПР

Во вторник, 12 октября, состоялось первое заседание Государственной думы VIII созыва. О новой структуре Госдумы, уровне вакцинации от коронавируса депутатов... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T17:00

2021-10-16T17:00

2021-10-16T19:01

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Во вторник, 12 октября, состоялось первое заседание Государственной думы VIII созыва. О новой структуре Госдумы, уровне вакцинации от коронавируса депутатов разных фракций, а также о виноградарстве и виноделии в интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Видеоверсия интервью выйдет в воскресенье в "Вестях недели".— Позвольте вас поздравить с вашим избранием, с избранием нового состава Госдумы, с формированием рабочих органов Государственной думы. Что важно в рамках новых полномочий Госдумы? Как бы вы это пояснили широкой публике?— Нам главное — решить те задачи, которые сегодня стоят перед страной и выполнить обязательства, взятые в ходе избирательной кампании перед гражданами, перед нашими избирателями.— Все-таки не все понимают характер новых полномочий и характер предстоящей работы. Не могли бы вы более подробно на этом остановиться?— Президент часть своих полномочий передал нашим гражданам. Теперь люди, избирая своих депутатов, могут влиять на формирование правительства. Через своих избранников граждане нашей страны участвуют в формировании кабинета министров. И депутат при голосовании о назначении того или другого министра будет, безусловно, ориентироваться на мнение своих избирателей, на мнение граждан нашей страны. Это ко многому обязывает депутатов и в целом Государственную думу. Поэтому мы, начиная работу, об этом не только говорили, но и приняли ряд решений, которые полностью переформатировали структуру Государственной думы, она стала другой. — Другая структура Госдумы?— Другая структура Государственной думы, другие комитеты.— Что это значит? То есть новые комитеты появились? — Новые комитеты появились. Но важно не только создать, допустим, дополнительный комитет. Такое возможно, и это было. Важно, чтобы это все решало задачи, которые стоят перед парламентом, повышение качества законотворчества, решение проблем наших граждан. Ну и, конечно, раз Конституция дополнительные полномочия предоставляет парламенту по формированию правительства, это должно быть тоже учтено. Поэтому структура Госдумы по профильным комитетам во многом соответствует профилю отраслевых министерств. Для того чтобы с министерствами более эффективно работать, осуществлять парламентский контроль за работой отраслевых министерств, ну и при переназначении министров рассматривать кандидатуры. Поэтому вот это все должно было быть учтено в новом формате работе Государственной думы. А это значит, менять надо было ее структуру. Это было все сделано. — А вы говорите о новых комитетах. Какие это комитеты?— Комитет по защите конкуренции, комитет по туризму и туристической инфраструктуре, комитет по малому и среднему предпринимательству, комитет по контролю. Вот этот комитет у нас будет отвечать за взаимодействие с правительством, готовить правительственные часы, где докладывают министры, готовить отчет правительства ежегодный, когда правительство все приходит в Государственную думу, и председатель правительства отчитывается о проделанной работе. Этот комитет ведет вопросы парламентского контроля, взаимодействует со Счетной палатой. Поэтому мы подходим к тем полномочиям, которые предоставлены сейчас Государственной думе, очень ответственно. Мы считаем, что нам надо исходить из того, что раз есть сейчас такие возможности, надо их использовать с тем, чтобы качество законотворчества выросло, ну и, конечно, ответственность.— Президент назвал главным врагом России низкие доходы граждан. Что в этой связи планирует делать Госдума? — Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам. Сейчас Государственная дума начинает обсуждать бюджет на следующий 2022 год и последующие два года, 2023-2024. Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы, со своей стороны, будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме.— А еще один враг России это, безусловно, COVID-19, это эпидемия коронавируса. И я считаю просто национальной трагедией низкие темпы вакцинации в стране. Государство, со своей стороны, сделало все, мы первые сделали самую эффективную прививку, у нас есть лекарства, у нас есть врачи, у нас есть клиники, госпитали, все объяснено. Но тем не менее люди относятся пассивно к кампании по вакцинации, несмотря на то что ежедневно мы около тысячи человек теряем именно непривитых людей. Что с вакцинацией в Госдуме? Вы вакцинированы?— Я — да. Причем уже четвертый раз.— То есть вы показали личным примером. А что в целом Госдума? И есть ли какое-то распределение уровня вакцинации по фракциям?— Ну, правильно сказали, что надо начинать с себя. Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела.— Высокие показатели?— Высокие показатели.— Это в целом Госдума? — Это в целом Госдума. Но все-таки заседания Государственной думы проходят коллегиально, и у нас нет возможности взять и друг от друга находиться на безопасном расстоянии. — В шахматном порядке сесть нет такой возможности? — Нет. Ну, во-первых, решения принимаются большинством. И у каждого депутата своя позиция. Мы должны обеспечить обсуждение законов в зале. Мы должны сделать все для того, чтобы депутат мог высказать свою точку зрения. Поэтому искусственно влиять на присутствие в зале неправильно, и не имеем на это никаких полномочий, потому что это конституционные права наших депутатов, они защищены. И нам важно, чтобы парламент был работоспособен вот в этих ситуациях непростых в зале, абсолютно неподготовленном и не имеющем возможности обеспечить необходимое расстояние от одного депутата до другого депутата. Поэтому показатель 92% не может успокаивать. Да, он высокий, он выше, наверное, чем в любом другом учреждении или, конечно, выше, чем в среднем по стране. Но вот те же 8%... — А по фракциям? — По фракциям по-разному. У нас представлены лидеры по вакцинации сегодня и по наличию антител — "Единая Россия" и ЛДПР. — Сколько не привитых?— Не привитых в этих двух фракциях всего по 5% депутатов. После них следующее место занимает "Справедливая Россия за правду".— Сколько не привитых? — 10%. — Не привитых?— Не привитых 10%. Следующие представители фракции КПРФ, 18%. — Не привитых?— Не привитых. И лидеры по не привитым — фракция "Новые люди", это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, 30%. — Не привитых? — Не привитых. Надеюсь, что новые молодые депутаты с пониманием отнесутся к тому, что коллегиальный орган работает сообща, по-другому быть не может, вместе находимся в зале. И, со своей стороны, внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой, и подтянутся.— Прошлым летом вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии — ФЗ 468, в котором заложены революционные положения: вино только из винограда, российское вино — только из российского винограда. Что изменил он в отрасли и удается ли его отстаивать?— Как таковой отрасли не было. Нашу страну другие государства использовали как рынок сбыта некачественной продукции, которая поставлялась к нам. От этого страдали в первую очередь люди, экономика Российской Федерации. Закон был необходим. Но его принимали 15 лет. То, над чем сейчас очень активно работают другие государства, причем, не стесняясь. Послы европейских стран пишут письма в Государственную думу с требованием убрать ту или другую норму из закона, которая, на их взгляд, нарушает конкуренцию.— Это прям послы пишут письма в Госдуму? — Послы пишут письма в Государственную думу с требованиями убрать, допустим, географическое наименование или определение, что такое вино. Хотя наш закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств.— Это все равно что наши послы писали бы в европейские парламенты письма с требованием изменить местное правило виноделия. Но это же невозможно, мне кажется, это абсурд какой-то.— Невозможно, потому что мы так себя не ведем. Мы считаем, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств. А они так себя ведут, они привыкли так себя вести. У нас с вами не было отрасли "виноделие и виноградарство", и их это все устраивало. Потому что они зарабатывали на нашей стране, отправляя сюда то, что у них не потребляется и не может быть предложено гражданам своего государства, а нам они считали возможным. — И что вы им отвечаете, этим послам? — Отвечаем ровно то, что сейчас вам говорил. Вмешательство в дела нашей страны недопустимо. Мы исходим из единых стандартов. У вас они действуют, почему у нас они не могут работать. А потом, мы должны защищать своего отечественного товаропроизводителя.— А внутри страны, наверное, тоже поправки какие-то интересные к вам поступают? — Внутри страны поступает много интересного, потому что… — С целью размыть основные положения закона?— Ну привыкли же, привыкли. Получают большие доходы. Есть возможность зарабатывать, и сейчас защищают то, что сложилось. Но закон суров, но это закон. Но в данном случае закон ничего не запрещает. Он дает определение, что такое вино, дает определение, что такое географическое наименование. Он несет в себе меры поддержки отечественного товаропроизводителя, винодела, виноградаря, когда дотации на саженцы могут быть только отечественные, льготы по акцизам виноделам только нашим отечественным производителям. Да, мы защищаем свой рынок. Мы его формируем, потому что у нас фактически его не было. Доля небольшая была. А потребление огромное. Вот посмотрите, нам поставляет Грузия, которая критикует страну, а рынок сбыта — Россия, для Грузии номер один. Причем этот рынок они расширяют. А мы говорим о качестве. Если вы обеспечиваете это качество, это один разговор. Не обеспечиваете качество — другой разговор. Кстати, не только в отношении той же Грузии, но и всех европейских стран.— А в какой степени тверда позиция Госдумы, и в какой степени вы готовы защищать базовые положения закона? — Нам обязательно надо добиться, чтобы этот закон действовал. И мы надеемся, что вместе с правительством сможем решить эту задачу.— И подзаконные акты будут соответствовать философии и идеологии этого закона? — Законные акты должны издаваться в исполнение этого закона. Причем без задержек. У нас проблема во многом выросла из-за того, что подзаконные акты начали издаваться только через семь месяцев после принятия закона. А уже срок его реализации наступает, понятно, что возникает напряжение в той части рынка, где действовали по прежним правилам, а вернее, наблюдалось их отсутствие. — То есть старые отменили, а новые не сделали? — Да. — А виноград продолжает расти.— Поэтому правительству надо более эффективно работать в этом направлении, ну и, конечно, не пытаться вносить какие-то новации по смягчению норм или размыванию положений закона, а делать все, чтобы нормы закона были реализованы. Иначе мы с вами полноценную отрасль не создадим. А наша задача в этом заключается. Создать отрасль и защитить здоровье наших граждан.— То есть брак не пройдет? — Брак не пройдет. — Спасибо. Успеха в работе нового состава Государственной думы. — Спасибо.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

https://ria.ru/20211012/volodin-1754224976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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