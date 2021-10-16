https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов - РИА Новости, 16.10.2021
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:06
2021-10-16T13:06
2021-10-16T13:34
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
российская академия наук
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752735062_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_25505d81cdb931f96dac4bc31135035b.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель должен достичь 80 процентов взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754844056.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752735062_154:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4d3831a2e898ecebf22f363fa8e67585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
13:06 16.10.2021 (обновлено: 13:34 16.10.2021)
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов
Опертшаб: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45%