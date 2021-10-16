https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов - РИА Новости, 16.10.2021

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45 процентов

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:06

2021-10-16T13:06

2021-10-16T13:34

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

российская академия наук

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов", — говорится в сообщении.При этом в Москве он составляет 61 процент, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 58 процентов.В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель должен достичь 80 процентов взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754844056.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19