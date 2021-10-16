https://ria.ru/20211016/ipoteka-1754854425.html

Правительство одобрило проект господдержки ипотеки для семей с детьми

Правительство одобрило проект господдержки ипотеки для семей с детьми - РИА Новости, 16.10.2021

Правительство одобрило проект господдержки ипотеки для семей с детьми

Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление средств корпорации "Дом.РФ" на государственную поддержку населения путем погашения ипотеки... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:21

2021-10-16T13:21

2021-10-16T13:21

общество

правительство рф

"дом.рф"

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление средств корпорации "Дом.РФ" на государственную поддержку населения путем погашения ипотеки семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения разработан в целях создания условий для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей, имеющих детей.

https://realty.ria.ru/20210701/ipoteka-1739356021.html

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2021

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общество, правительство рф, "дом.рф", россия