https://ria.ru/20211015/zaderzhanie-1754736091.html
В Астраханской области задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
В Астраханской области задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 15.10.2021
В Астраханской области задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
В Астраханской области задержали беглого заключенного, подозреваемого в двух изнасилованиях, сообщил СК. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:09
2021-10-15T14:09
2021-10-15T15:00
происшествия
астраханская область
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Астраханской области задержали беглого заключенного, подозреваемого в двух изнасилованиях, сообщил СК.Как отметили в ведомстве, накануне вечером в Астрахани мужчина изнасиловал местную жительницу, угрожая ножом. Он также похитил у нее телефон. Против беглеца завели уголовное дело по статьям о разбойном нападении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. "В ходе <...> оперативно-разыскных мероприятий сотрудников следственного управления СК России по Астраханской области и УМВД 15 октября подозреваемый задержан, им оказался 29-летний житель Ульяновской области", — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что 10 октября в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Следствию удалось установить личность подозреваемого — им оказался 29-летний Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области, где отбывал наказание за имущественное преступление.Кроме того, расследуется дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом сотрудником колонии в Ульяновской области, из-за чего заключенному удалось сбежать.
https://ria.ru/20211013/iznasilovanie-1754314130.html
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Кадры задержания сбежавшего из колонии Ульяновской области
В Астраханской области задержан подозреваемый в совершении ряда тяжких преступлений, ранее совершивший побег из исправительного учреждения в Ульяновской области
2021-10-15T14:09
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происшествия, астраханская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, ульяновская область, россия
14:09 15.10.2021 (обновлено: 15:00 15.10.2021)
В Астраханской области задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
В Астраханской области задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы в Волгограде