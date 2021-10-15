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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочке
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочке - РИА Новости, 15.10.2021
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочке
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что приставал к 13-летней девочке в метро в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:15
2021-10-15T10:15
2021-10-15T10:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что приставал к 13-летней девочке в метро в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, подозреваемого в приставании к девочке в метро", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в полицию обратился отец 13-летней девочки, заявивший, что неизвестный приставал к девочке в вагоне электропоезда между станциями "Ладожская" и "Проспект Большевиков". Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия).После просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские задержали 45-летнего инженера коммерческой организации."В ходе досмотра в телефоне задержанного полицейские обнаружили коллекцию случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией", - сказано в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
10:15 15.10.2021 (обновлено: 10:16 15.10.2021)
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочке
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к 13-летней девочке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что приставал к 13-летней девочке в метро в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
.
"Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, подозреваемого в приставании к девочке в метро", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в полицию обратился отец 13-летней девочки, заявивший, что неизвестный приставал к девочке в вагоне электропоезда между станциями "Ладожская" и "Проспект Большевиков". Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия).
После просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские задержали 45-летнего инженера коммерческой организации.
"В ходе досмотра в телефоне задержанного полицейские обнаружили коллекцию случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией", - сказано в сообщении.