https://ria.ru/20211015/zaderzhanie-1754684101.html

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочке

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочке - РИА Новости, 15.10.2021

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девочке

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что приставал к 13-летней девочке в метро в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:15

2021-10-15T10:15

2021-10-15T10:16

происшествия

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что приставал к 13-летней девочке в метро в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, подозреваемого в приставании к девочке в метро", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в полицию обратился отец 13-летней девочки, заявивший, что неизвестный приставал к девочке в вагоне электропоезда между станциями "Ладожская" и "Проспект Большевиков". Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия).После просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские задержали 45-летнего инженера коммерческой организации."В ходе досмотра в телефоне задержанного полицейские обнаружили коллекцию случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210719/ivanovo-1741905710.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия