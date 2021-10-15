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Шоубиз
https://ria.ru/20211015/tyurin-1754690688.html
Тюрин отсудил у Максаковой алименты на детей
Тюрин отсудил у Максаковой алименты на детей - РИА Новости, 15.10.2021
Тюрин отсудил у Максаковой алименты на детей
Бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у певицы алименты на детей, сообщает StarHit. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:51
2021-10-15T10:51
шоубиз
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дети
мария максакова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у певицы алименты на детей, сообщает StarHit.Он просил в отношении двух детей треть от всех доходов оперной дивы до достижения сыном совершеннолетнего возраста, а после — четверть доходов в отношении дочери. Суд частично удовлетворил требования Тюрина. Максакова осталась недовольна итоговой суммой.Помимо алиментов продолжаются распри по разделу имущества. По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством отца требуют подарить им жилплощадь.Ранее Максаковой назначили психиатрическую экспертизу в Алексеевской больнице (бывшей Кащенко).
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знаменитости, дети, мария максакова
10:51 15.10.2021
 
Тюрин отсудил у Максаковой алименты на детей

Бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у нее алименты на двоих детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс
Депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у певицы алименты на детей, сообщает StarHit.
Он просил в отношении двух детей треть от всех доходов оперной дивы до достижения сыном совершеннолетнего возраста, а после — четверть доходов в отношении дочери. Суд частично удовлетворил требования Тюрина. Максакова осталась недовольна итоговой суммой.

"Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили исходя из двойного прожиточного минимума. Пока даже не понимаю, как это возможно. Наверное, в своих голубых мечтах Тюрин воображает, как порол бы меня плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворятся частично", – заявила Максакова.

Помимо алиментов продолжаются распри по разделу имущества. По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством отца требуют подарить им жилплощадь.
Ранее Максаковой назначили психиатрическую экспертизу в Алексеевской больнице (бывшей Кащенко).
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