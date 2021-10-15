Тюрин отсудил у Максаковой алименты на детей
Бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у нее алименты на двоих детей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у певицы алименты на детей, сообщает StarHit.
Он просил в отношении двух детей треть от всех доходов оперной дивы до достижения сыном совершеннолетнего возраста, а после — четверть доходов в отношении дочери. Суд частично удовлетворил требования Тюрина. Максакова осталась недовольна итоговой суммой.
"Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили исходя из двойного прожиточного минимума. Пока даже не понимаю, как это возможно. Наверное, в своих голубых мечтах Тюрин воображает, как порол бы меня плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворятся частично", – заявила Максакова.
Помимо алиментов продолжаются распри по разделу имущества. По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством отца требуют подарить им жилплощадь.
Ранее Максаковой назначили психиатрическую экспертизу в Алексеевской больнице (бывшей Кащенко).