Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко
Суд отправил Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу по делу о квартире
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Суд отправил Марию Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевскую больницу (бывшую Кащенко), сообщает StarHit. Артистка уже несколько месяцев не может поделить с детьми квартиру на Краснопресненской набережной.
По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством своего отца Владимира Тюрина требуют подарить им жилплощадь. Их претензии основываются на дарственной, которую Максакова когда-то подписала. Артистка отмечает, что в тот момент действовала под давлением.
Мария призналась, что эта квартира – ее единственное жилье, в котором она растит пятилетнего сына Ивана.
"В документах вообще не учтены ни мои интересы, ни интересы моего малолетнего ребенка — если Тюрин заберет себе эту недвижимость, у нас просто не останется крыши над головой. Он настроился обобрать меня до нитки. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей", – отметила дива.
В ответ Максакова подала встречный иск с просьбой лишить Владимира родительских прав. Ранее она отмечала, что бывший муж калечит психику несовершеннолетних детей.