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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210924/maksakova-1751584922.html
Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко
Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко - РИА Новости, 24.09.2021
Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко
Суд отправил Марию Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевскую больницу (бывшую Кащенко), сообщает StarHit. Артистка уже несколько месяцев... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:34
2021-09-24T11:34
шоубиз
мария максакова
жилье
знаменитости
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Суд отправил Марию Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевскую больницу (бывшую Кащенко), сообщает StarHit. Артистка уже несколько месяцев не может поделить с детьми квартиру на Краснопресненской набережной.По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством своего отца Владимира Тюрина требуют подарить им жилплощадь. Их претензии основываются на дарственной, которую Максакова когда-то подписала. Артистка отмечает, что в тот момент действовала под давлением.Мария призналась, что эта квартира – ее единственное жилье, в котором она растит пятилетнего сына Ивана.В ответ Максакова подала встречный иск с просьбой лишить Владимира родительских прав. Ранее она отмечала, что бывший муж калечит психику несовершеннолетних детей.
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мария максакова, жилье, знаменитости
11:34 24.09.2021
 
Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко

Суд отправил Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу по делу о квартире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс
Депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Суд отправил Марию Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевскую больницу (бывшую Кащенко), сообщает StarHit. Артистка уже несколько месяцев не может поделить с детьми квартиру на Краснопресненской набережной.
По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством своего отца Владимира Тюрина требуют подарить им жилплощадь. Их претензии основываются на дарственной, которую Максакова когда-то подписала. Артистка отмечает, что в тот момент действовала под давлением.
Мария призналась, что эта квартира – ее единственное жилье, в котором она растит пятилетнего сына Ивана.

"В документах вообще не учтены ни мои интересы, ни интересы моего малолетнего ребенка — если Тюрин заберет себе эту недвижимость, у нас просто не останется крыши над головой. Он настроился обобрать меня до нитки. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей", – отметила дива.

В ответ Максакова подала встречный иск с просьбой лишить Владимира родительских прав. Ранее она отмечала, что бывший муж калечит психику несовершеннолетних детей.
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