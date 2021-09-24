https://ria.ru/20210924/maksakova-1751584922.html

Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко

Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко - РИА Новости, 24.09.2021

Максакова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко

Суд отправил Марию Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевскую больницу (бывшую Кащенко), сообщает StarHit. Артистка уже несколько месяцев... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:34

2021-09-24T11:34

2021-09-24T11:34

шоубиз

мария максакова

жилье

знаменитости

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Суд отправил Марию Максакову на психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевскую больницу (бывшую Кащенко), сообщает StarHit. Артистка уже несколько месяцев не может поделить с детьми квартиру на Краснопресненской набережной.По словам оперной дивы, несовершеннолетние Илья и Людмила под руководством своего отца Владимира Тюрина требуют подарить им жилплощадь. Их претензии основываются на дарственной, которую Максакова когда-то подписала. Артистка отмечает, что в тот момент действовала под давлением.Мария призналась, что эта квартира – ее единственное жилье, в котором она растит пятилетнего сына Ивана.В ответ Максакова подала встречный иск с просьбой лишить Владимира родительских прав. Ранее она отмечала, что бывший муж калечит психику несовершеннолетних детей.

https://ria.ru/20210813/maksakova-1745588130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария максакова, жилье, знаменитости