https://ria.ru/20211015/sovfed-1754739062.html

Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках

Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках - РИА Новости, 15.10.2021

Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках

Инициатива предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, правильная, ребенок сразу подпадает под защиту российского РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:18

2021-10-15T14:18

2021-10-15T15:14

совет федерации рф

сергей цеков

россия

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инициатива предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, правильная, ребенок сразу подпадает под защиту российского государства, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились."Я думаю, что такие поправки (в законодательство) поступят (в Госдуму) от правительства", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что "однозначно поддерживает любые инициативы, которые облегчают получение российского гражданства для наших соотечественников"."Дети, рожденные в смешанных браках, сразу подпадают под защиту Российского государства", - отметил Цеков.Парламентарий также высказался за упрощение получения гражданства соотечественниками, в том числе проживающими на территории Украины и Белоруссии."Если они хотят приехать в Россию, нужно, чтобы был упрощенный порядок получения гражданства", - заключил законодатель.

https://ria.ru/20211012/rukavishnikova-1754157385.html

россия

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совет федерации рф, сергей цеков, россия