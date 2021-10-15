14:18 15.10.2021 (обновлено: 15:14 15.10.2021)
Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках
В Совфеде поддержали идею предоставлять гражданство России детям в смешанных браках
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инициатива предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, правильная, ребенок сразу подпадает под защиту российского государства, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.
"Я думаю, что такие поправки (в законодательство) поступят (в Госдуму) от правительства", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что "однозначно поддерживает любые инициативы, которые облегчают получение российского гражданства для наших соотечественников".
"Дети, рожденные в смешанных браках, сразу подпадают под защиту Российского государства", - отметил Цеков.
Парламентарий также высказался за упрощение получения гражданства соотечественниками, в том числе проживающими на территории Украины и Белоруссии.
"Если они хотят приехать в Россию, нужно, чтобы был упрощенный порядок получения гражданства", - заключил законодатель.
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