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Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках
Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках - РИА Новости, 15.10.2021
Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках
Инициатива предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, правильная, ребенок сразу подпадает под защиту российского РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:18
2021-10-15T15:14
совет федерации рф
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инициатива предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, правильная, ребенок сразу подпадает под защиту российского государства, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились."Я думаю, что такие поправки (в законодательство) поступят (в Госдуму) от правительства", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что "однозначно поддерживает любые инициативы, которые облегчают получение российского гражданства для наших соотечественников"."Дети, рожденные в смешанных браках, сразу подпадают под защиту Российского государства", - отметил Цеков.Парламентарий также высказался за упрощение получения гражданства соотечественниками, в том числе проживающими на территории Украины и Белоруссии."Если они хотят приехать в Россию, нужно, чтобы был упрощенный порядок получения гражданства", - заключил законодатель.
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совет федерации рф, сергей цеков, россия
14:18 15.10.2021 (обновлено: 15:14 15.10.2021)
 
Совфед поддержал идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках

В Совфеде поддержали идею предоставлять гражданство России детям в смешанных браках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инициатива предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, правильная, ребенок сразу подпадает под защиту российского государства, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.
"Я думаю, что такие поправки (в законодательство) поступят (в Госдуму) от правительства", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что "однозначно поддерживает любые инициативы, которые облегчают получение российского гражданства для наших соотечественников".
"Дети, рожденные в смешанных браках, сразу подпадают под защиту Российского государства", - отметил Цеков.
Парламентарий также высказался за упрощение получения гражданства соотечественниками, в том числе проживающими на территории Украины и Белоруссии.
"Если они хотят приехать в Россию, нужно, чтобы был упрощенный порядок получения гражданства", - заключил законодатель.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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