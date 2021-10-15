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В ПСБ рассказали о перспективных сферах для профреализации женщин

В ПСБ рассказали о перспективных сферах для профреализации женщин - РИА Новости, 15.10.2021

В ПСБ рассказали о перспективных сферах для профреализации женщин

ПСБ активно поддерживает развитие компетенций, которые помогают женщинам стать предпринимателями, заявила старший вице-президент – директор дирекции по внешним... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:23

2021-10-15T15:23

2021-10-15T15:23

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. ПСБ активно поддерживает развитие компетенций, которые помогают женщинам стать предпринимателями, заявила старший вице-президент – директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.Выступая на проходящем в Санкт-Петербурге III Евразийском женском форуме, Подгузова напомнила, что два года назад банк запустил социальный проект "Курс малого бизнеса" для военнослужащих, увольняющихся в запас, и их супруг.Еще одной перспективной сферой для профессиональной реализации женщин, по мнению Подгузовой, является инвестиционное направление. Доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается. Так, Испания занимает лидирующую позицию в мире по количеству женщин-инвесторов (37%), Россия – на втором месте (33%).По ее словам, женщины, как правило, отдают предпочтение диверсифицированным и сбалансированным фондам. "Женщины принимают инвестиционные решения, основываясь на фактах, а не на интуиции. Они склонны инвестировать для того, чтобы добиться конкретных целей, а 96% мужчин отметили, что инвестируют только с целью увеличения дохода", – отметила представитель ПСБ.

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