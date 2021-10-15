В ПСБ рассказали о перспективных сферах для профреализации женщин
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© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. ПСБ активно поддерживает развитие компетенций, которые помогают женщинам стать предпринимателями, заявила старший вице-президент – директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Выступая на проходящем в Санкт-Петербурге III Евразийском женском форуме, Подгузова напомнила, что два года назад банк запустил социальный проект "Курс малого бизнеса" для военнослужащих, увольняющихся в запас, и их супруг.
Выступая на проходящем в Санкт-Петербурге III Евразийском женском форуме, Подгузова напомнила, что два года назад банк запустил социальный проект "Курс малого бизнеса" для военнослужащих, увольняющихся в запас, и их супруг.
"Жены военнослужащих мыслят креативно и не боятся брать на себя предпринимательские риски. Мы отмечаем появление новых возможностей для открытия бизнеса именно в условиях цифровой среды - например, женщины охотно берутся за развитие онлайн-бизнеса такого рода, как онлайн-магазины или онлайн-школы для детей", - отметила представитель ПСБ.
Еще одной перспективной сферой для профессиональной реализации женщин, по мнению Подгузовой, является инвестиционное направление. Доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается. Так, Испания занимает лидирующую позицию в мире по количеству женщин-инвесторов (37%), Россия – на втором месте (33%).
"Если брать статистку по ПСБ, то 30% - это инвесторы-женщины, которым принадлежит 13% активов, а 70% - инвесторы-мужчины, им принадлежит 87% активов. Наиболее активно инвестируют женщины в возрасте от 28 до 38 лет, это примерно 40% от общего количества. Основной особенностью поведения женщин-инвесторов является консерватизм, при этом доходность их активов более высокая", - сказала Подгузова.
По ее словам, женщины, как правило, отдают предпочтение диверсифицированным и сбалансированным фондам. "Женщины принимают инвестиционные решения, основываясь на фактах, а не на интуиции. Они склонны инвестировать для того, чтобы добиться конкретных целей, а 96% мужчин отметили, что инвестируют только с целью увеличения дохода", – отметила представитель ПСБ.