https://ria.ru/20211015/primeta-1754781695.html

Жестокая русская примета повергла иностранцев в шок

Иностранцев напугала популярная российская примета - РИА Новости, 15.10.2021

Жестокая русская примета повергла иностранцев в шок

Иностранных пользователей Twitter удивила российская примета, согласно которой следует наступать на ногу другому человеку "в ответ". РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:28

2021-10-15T17:28

2021-10-15T18:23

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иностранных пользователей Twitter удивила российская примета, согласно которой следует наступать на ногу другому человеку "в ответ"."Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то согласно нормам этикета следует выставить вперед собственную, чтобы вам наступили в ответ", — гласит сообщение в аккаунте, где пользователи делятся необычными фактами.Некоторые из подписчиков нашли это правило пугающим."Они серьезно придерживаются закона "глаз за глаз", — отметил один из них."Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда?" — поинтересовался пользователь."А все не останутся так без ног?" — испугался другой."Русские очень жестоки", — резюмировали в комментариях.Также нашлись и те, кому понравилась примета."Звучит, справедливо, так-то", — заметил подписчик."В этом есть смысл", — поддержал его другой."Кстати, в Румынии делают так же", — поделились в комментариях.Некоторые пользователи и вовсе пофантазировали о любви россиян к мести. Тем не менее никто не озвучил истинный смысл приметы, который заключается в том, чтобы "не поссориться" с оппонентом.

https://ria.ru/20210926/chay-1751880403.html

https://ria.ru/20201114/odezhda-1584577412.html

https://ria.ru/20210829/ochered-1747708412.html

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в мире, соцсети, twitter, россия