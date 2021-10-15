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Жестокая русская примета повергла иностранцев в шок
Иностранцев напугала популярная российская примета - РИА Новости, 15.10.2021
Жестокая русская примета повергла иностранцев в шок
Иностранных пользователей Twitter удивила российская примета, согласно которой следует наступать на ногу другому человеку "в ответ". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:28
2021-10-15T18:23
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иностранных пользователей Twitter удивила российская примета, согласно которой следует наступать на ногу другому человеку "в ответ"."Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то согласно нормам этикета следует выставить вперед собственную, чтобы вам наступили в ответ", — гласит сообщение в аккаунте, где пользователи делятся необычными фактами.Некоторые из подписчиков нашли это правило пугающим."Они серьезно придерживаются закона "глаз за глаз", — отметил один из них."Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда?" — поинтересовался пользователь."А все не останутся так без ног?" — испугался другой."Русские очень жестоки", — резюмировали в комментариях.Также нашлись и те, кому понравилась примета."Звучит, справедливо, так-то", — заметил подписчик."В этом есть смысл", — поддержал его другой."Кстати, в Румынии делают так же", — поделились в комментариях.Некоторые пользователи и вовсе пофантазировали о любви россиян к мести. Тем не менее никто не озвучил истинный смысл приметы, который заключается в том, чтобы "не поссориться" с оппонентом.
https://ria.ru/20210926/chay-1751880403.html
https://ria.ru/20201114/odezhda-1584577412.html
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в мире, соцсети, twitter, россия
17:28 15.10.2021 (обновлено: 18:23 15.10.2021)
 
Иностранцев напугала популярная российская примета

Пользователи Twitter сочли русскую примету наступать обидчику на ногу пугающей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники демонстрации ретрокостюмов в ретропоезде в рамках ночной экскурсии в Московском метрополитене
Участники демонстрации ретрокостюмов в ретропоезде в рамках ночной экскурсии в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иностранных пользователей Twitter удивила российская примета, согласно которой следует наступать на ногу другому человеку "в ответ".
"Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то согласно нормам этикета следует выставить вперед собственную, чтобы вам наступили в ответ", — гласит сообщение в аккаунте, где пользователи делятся необычными фактами.
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Некоторые из подписчиков нашли это правило пугающим.
"Они серьезно придерживаются закона "глаз за глаз", — отметил один из них.
"Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда?" — поинтересовался пользователь.
"А все не останутся так без ног?" — испугался другой.
"Русские очень жестоки", — резюмировали в комментариях.
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"Звучит, справедливо, так-то", — заметил подписчик.
"В этом есть смысл", — поддержал его другой.
"Кстати, в Румынии делают так же", — поделились в комментариях.
Некоторые пользователи и вовсе пофантазировали о любви россиян к мести. Тем не менее никто не озвучил истинный смысл приметы, который заключается в том, чтобы "не поссориться" с оппонентом.
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